Ulkotila on uusi olohuone - Kesän 2026 puutarhakalustetrendit
4.3.2026 10:00:00 EET | Veke Home Oy | Tiedote
Kotimainen huonekalu- ja sisustuskauppa Veke on koonnut yhteen vuoden 2026 kiinnostavimmat puutarhakalustetrendit. Tulevan kesän kantava teema on puutarhan ja parvekkeen muuttuminen kodin toiseksi olohuoneeksi. "Staycation"-ilmiö vahvistuu edelleen: ulkotiloista luodaan nyt niin viihtyisiä keitaita, ettei lomatunnelmaa tarvitse hakea kaukaa. Vuoden 2026 pihakalusteissa korostuvat sisätiloista tutut elementit: lämpimät sävyt, pyöreät muodot ja korkealaatuiset tekstiilit.
"Raja sisä- ja ulkotilojen välillä hämärtyy nyt toden teolla. Terassista tai parvekkeesta halutaan rakentaa yhtä viimeistelty ja harmoninen kokonaisuus kuin olohuoneesta. Tavoitteena on luoda niin kutsuva keidas, että lomatunnelma löytyy omalta takapihalta, eikä kauemmas edes kaipaa", kuvailee Veken markkinointi- ja brändijohtaja Sanna Huovinen.
Terassi tai parveke sisustetaan nyt kuin olohuone
Kömpelöt kesäkalusteet ovat historiaa. Tilalle ovat tulleet sisähuonekaluja muistuttavat tyylikkäät ja mukavat kalusteet, joista luodaan harmonisia kokonaisuuksia. Materiaaleissa suositaan aitoa puuta ja säänkestäviä, helppohoitoisia synteettisiä materiaaleja. Vastuullisuus näkyy kierrätysmateriaalien yleistymisenä ulkotekstiileissä ja rungoissa, ja kalusteilta odotetaan ennen kaikkea pitkää elinkaarta.
Sisätilojen kaareva muotokieli siirtyy ulos
Sisätiloista tutut pyöristetyt ja kaarevat linjat pehmentävät myös ulkosohvia, nojatuoleja ja ruokapöytiä. Muhkeiden muotojen rinnalla nähdään keveitä ja ilmavia metallirunkoja, joissa mukavuus on maksimoitu runsain pehmustein. Kevyet rakenteet helpottavat kalusteiden siirtelyä ja pehmusteet varmistavat miellyttävän rennon istuma-asennon.
Modulaarisuus ja monikäyttöisyys tuovat joustoa kesäkalustamiseen
Joustavat ratkaisut, kuten modulaariset, pinottavat ja säädettävät kalusteet, ovat pelastus etenkin pienissä tiloissa ja muuttuvissa tarpeissa. Modulaaristen kalustesarjojen osia yhdistelemällä voi helposti rakentaa juuri omaan tilaan sopivan kokonaisuuden. Kiinnostavia uutuuksia ovat esimerkiksi kevyesti liikuteltavat nojatuolit, joista voi halutessaan yhdistää sohvamaisen kokonaisuuden.
Greige ja hiekan sävyt valloittavat terassin
Vaikka ajaton musta pitää yhä pintansa puutarhakalusteiden kestosuosikkina, sen rinnalle nousee nyt uusi, pehmeämpi sävymaailma. Greigeä, beigeä ja lämpimiä hiekan sävyjä nähdään niin pöydissä kuin ulkosohvien rungoissa ja pehmusteissa. Vaalea väripaletti mukautuu vaivattomasti eri tyyleihin ja tuo lämpöä yhtä lailla moderniin minimalismiin kuin rennompaan pihapiiriin.
Väripilkkuja yksityiskohdissa
Rohkeampi värien käyttö on yleistynyt suomalaiskodeissa, ja nyt kirkkaat ja heleät sävyt löytävät tiensä myös parvekkeen tai terassin yksityiskohtiin. Ulkotiloja on helppo elävöittää herkullisen sävyisillä puutarhatuoleilla, tekstiileillä ja valaisimilla. Suosittuja tehostesävyjä ovat mm. keltainen, terrakotta, erilaiset vihreän sävyt sekä punaisen ja oranssin vivahteet.
Tekstiilit ja valaistus viimeistelevät tunnelman
Ulkotilat viimeistellään nyt viihtyisiksi kesäkeitaiksi. Säänkestävät terassimatot, joissa on sisämattoja muistuttavia kohokuvioita ja kuoseja, kokoavat kalusteryhmät yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Tunnelman kruunaavat helposti siirreltävät, ladattavat LED-valaisimet, jotka ovat nousseet ulkosisustamisen hittituotteiksi. Uusimmissa aurinkovarjoissa nähdään myös varjon runkoon tyylikkäästi integroituja LED-valoja. Eri korkeuksille aseteltavilla ruukuilla ja kukkatelineillä luodaan vehreyttä ja kerroksellista tunnelmaa.
Sanna HuovinenMarkkinointi- ja brändijohtajaVeke Home OyPuh:040 1978 707sanna.huovinen@veke.fi
Veke (Veke Home Oy) on Lapin Ranualta ponnistava huonekalu- ja sisustuskauppa. Yrityksen verkkokauppa veke.fi on yksi Suomen suurimmista alallaan. Vekellä on myymälät Vantaalla, Raisiossa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja syksyllä avataan kuudes myymälä Helsinkiin. Lisäksi yritys palvelee yritysasiakkaita ympäri Suomen. Vuonna 2025 Veken liikevaihto oli 56,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 140 henkilöä. Yritykselle on myönnetty Avainlippu-tunnus.
