Ulkotila on uusi olohuone - Kesän 2026 puutarhakalustetrendit

"Raja sisä- ja ulkotilojen välillä hämärtyy nyt toden teolla. Terassista tai parvekkeesta halutaan rakentaa yhtä viimeistelty ja harmoninen kokonaisuus kuin olohuoneesta. Tavoitteena on luoda niin kutsuva keidas, että lomatunnelma löytyy omalta takapihalta, eikä kauemmas edes kaipaa", kuvailee Veken markkinointi- ja brändijohtaja Sanna Huovinen.

Terassi tai parveke sisustetaan nyt kuin olohuone

Kömpelöt kesäkalusteet ovat historiaa. Tilalle ovat tulleet sisähuonekaluja muistuttavat tyylikkäät ja mukavat kalusteet, joista luodaan harmonisia kokonaisuuksia. Materiaaleissa suositaan aitoa puuta ja säänkestäviä, helppohoitoisia synteettisiä materiaaleja. Vastuullisuus näkyy kierrätysmateriaalien yleistymisenä ulkotekstiileissä ja rungoissa, ja kalusteilta odotetaan ennen kaikkea pitkää elinkaarta.

Ulkotiloista luodaan nyt harmonisia, sisustuksellisia kokonaisuuksia. Haave 6-hengen ruokailuryhmä ja Lumme sohva ja sohvapöytä sopivat hyvin yhteen niin värien kuin muotojensa puolesta. Veke

Sisätilojen kaareva muotokieli siirtyy ulos

Sisätiloista tutut pyöristetyt ja kaarevat linjat pehmentävät myös ulkosohvia, nojatuoleja ja ruokapöytiä. Muhkeiden muotojen rinnalla nähdään keveitä ja ilmavia metallirunkoja, joissa mukavuus on maksimoitu runsain pehmustein. Kevyet rakenteet helpottavat kalusteiden siirtelyä ja pehmusteet varmistavat miellyttävän rennon istuma-asennon.

Uusi veistoksellinen Deluxe-ruokapöytä tuo patiolle juhlavaa tunnelmaa. Alumiinirunko kestää käyttöä sekä on täysin huoltovapaa. Printattu lasikansi on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Veke

Pyöristetyt linjat tuovat suositun Lumme-sarjan muotoiluun keveyttä. Sarja täydentyi tänä vuonna nojatuoleilla ja 2-istuttavilla sekä 3-istuttavilla sohvilla. Veke

Siro Maxi -nojatuolissa kevyt teräsrunko yhdistyy muhkeisiin pehmusteisiin. Selkänoja muodostuu joustavista remmeistä, joilla tuolin istuinasentoa voidaan säätää pystymmäksi tai rennommaksi. Veke

Modulaarisuus ja monikäyttöisyys tuovat joustoa kesäkalustamiseen

Joustavat ratkaisut, kuten modulaariset, pinottavat ja säädettävät kalusteet, ovat pelastus etenkin pienissä tiloissa ja muuttuvissa tarpeissa. Modulaaristen kalustesarjojen osia yhdistelemällä voi helposti rakentaa juuri omaan tilaan sopivan kokonaisuuden. Kiinnostavia uutuuksia ovat esimerkiksi kevyesti liikuteltavat nojatuolit, joista voi halutessaan yhdistää sohvamaisen kokonaisuuden.

Nevada-nojatuoli on edullinen ja ajaton uutuus terassille. Ruostumattomasta alumiinista valmistettu runko kestää ulkokäyttöä ja tekee nojatuolista kevyen siirrellä. Veke

Nevada-nojatuoleista saa rakennettua sohvamaisen kokonaisuuden asettamalla useamman nojatuolin vierekkäin.

Greige ja hiekan sävyt valloittavat terassin

Vaikka ajaton musta pitää yhä pintansa puutarhakalusteiden kestosuosikkina, sen rinnalle nousee nyt uusi, pehmeämpi sävymaailma. Greigeä, beigeä ja lämpimiä hiekan sävyjä nähdään niin pöydissä kuin ulkosohvien rungoissa ja pehmusteissa. Vaalea väripaletti mukautuu vaivattomasti eri tyyleihin ja tuo lämpöä yhtä lailla moderniin minimalismiin kuin rennompaan pihapiiriin.

Uusi Stone-ruokapöytä on säänkestävää alumiinia ja kiviprintattu lasikansi on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Pinottava Gustav tuoli yhdistää kevyen alumiinirungon ja punotun polyrottinki-istuimen. Veke

Suosittu Lumme-kalustesarja laajeni 2026 kesään nojatuoleilla ja sohvilla. Veke

Milan pyorea sivupoyta sopii vaikka kahvipöydäksi. Metallinen pöytä sopii niin olohuoneeseen, parvekkeelle kuin terassille. Veke

Väripilkkuja yksityiskohdissa

Rohkeampi värien käyttö on yleistynyt suomalaiskodeissa, ja nyt kirkkaat ja heleät sävyt löytävät tiensä myös parvekkeen tai terassin yksityiskohtiin. Ulkotiloja on helppo elävöittää herkullisen sävyisillä puutarhatuoleilla, tekstiileillä ja valaisimilla. Suosittuja tehostesävyjä ovat mm. keltainen, terrakotta, erilaiset vihreän sävyt sekä punaisen ja oranssin vivahteet.

Suosittu Brafab Blixt -nojatuoli saa tänä kesänä uuden herkullisen persikansävyisen teddyverhoilun. Yksinoikeudella Vekeltä. Veke

Tekstiilit ja valaistus viimeistelevät tunnelman

Ulkotilat viimeistellään nyt viihtyisiksi kesäkeitaiksi. Säänkestävät terassimatot, joissa on sisämattoja muistuttavia kohokuvioita ja kuoseja, kokoavat kalusteryhmät yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Tunnelman kruunaavat helposti siirreltävät, ladattavat LED-valaisimet, jotka ovat nousseet ulkosisustamisen hittituotteiksi. Uusimmissa aurinkovarjoissa nähdään myös varjon runkoon tyylikkäästi integroituja LED-valoja. Eri korkeuksille aseteltavilla ruukuilla ja kukkatelineillä luodaan vehreyttä ja kerroksellista tunnelmaa.

Kohokuvioitu Kurvi-matto sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Veke

Uusi, ladattava Musterring Marisa LED-pöytävalaisin sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Viisi herkullista väriä. Musterring

Premium sivuvarjo LED-valoilla. LED-valot on integroitu aurinkovarjon ruoteisiin. Veke