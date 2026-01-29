Marttaliitto ry

Kutsu: Yhdessä syömisen merkitys muuttuvassa ruokaympäristössä – Marttojen vuosiseminaari 24.4.2026

24.3.2026 06:55:00 EET | Marttaliitto ry | Tiedote

Jaa

Miten muuttuva ruokaympäristö vaikuttaa siihen, miten ja kenen kanssa syömme? Entä miksi yhdessä syöminen on tärkeää hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle?

Marttojen vuosiseminaari kokoaa tutkijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta perjantaina 24.4.2026 Vantaalla ja etäyhteyksin. Tilaisuus tarjoaa näkökulmia muun muassa ruokakulttuurin muutokseen, nuorten ruokasuhteeseen sekä yhdessä syömisen psykologisiin ulottuvuuksiin.

Puheenvuorot

  • Johanna Mäkelä, ruokakulttuurin professori, Helsingin yliopisto: Ihmisiä ruokapöydässä – yhdessä syöminen symbolina ja arjen käytänteenä

  • Hanna Pikkarainen, kotitalousasiantuntija, Uudenmaan Martat: Yhteiset ateriat osana Marttojen kursseja ja yhteisöllisyyttä

  • Kristiina Janhonen, dosentti, Helsingin yliopisto: Maku, ystävät ja toimijuus – nuorten näkökulmia yhdessä syömiseen

  • Anu Tevanlinna, terveyspsykologian erikoispsykologi: Minä ja me ruokapöydässä – yhdessä syömisen psykologiset ulottuvuudet

  • Sirpa Pietikäinen, Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja: yhteenveto ja loppusanat

Aika ja paikka

Perjantai 24.4.2026 klo 13–15.30
Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa
Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä

Tilaisuus on avoin median edustajille. Haastattelumahdollisuus puhujien kanssa voidaan järjestää etukäteen tai tilaisuuden yhteydessä.

Ilmoittaudu viimeistään 17.4.2026 tämän linkin  kautta. 

Avainsanat

martatmarttailuruokasuhdeyhdessä syöminenruokakulttuuri

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Puhujien kasvokuvat
Johanna Mäkelän kuva: Heikki Nenonen
Lataa

Linkit

Marttaliitto

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Marttaliitto ry

Marttojen Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä makujen löytöretkelle15.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote

Mitä tehdä, kun perheelle pitäisi taas tänään laittaa maistuvaa ruokaa, mutta toiveita ja mieltymyksiä on yhtä monta kuin ruokailijoita? Marttojen uusi Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä mukaan hauskoille löytöretkille kotikeittiöön uusien makujen sekä helppojen, terveyttä edistävien ja edullisten arkireseptien ja yhteisten ruokahetkien äärelle.

Miten paljon rahaa tarvitaan kohtuulliseen elämään vuonna 2025? Uudet kohtuullisen minimin viitebudjetit julkaistaan Suomen Pankin Rahamuseolla 19.11.202513.11.2025 06:30:00 EET | Tiedote

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on julkaisemassa uudet, päivitetyt kohtuullisen minimin viitebudjetit. Kohtuullisen minimin viitebudjeteissa määritellään kotitalouksien välttämättömiksi koettuja hyödykkeitä ja kulutustaso, jolla ihminen tulee toimeen ja kokee voivansa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tämän päivän Suomessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
