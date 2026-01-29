Kutsu: Yhdessä syömisen merkitys muuttuvassa ruokaympäristössä – Marttojen vuosiseminaari 24.4.2026
24.3.2026 06:55:00 EET | Marttaliitto ry | Tiedote
Miten muuttuva ruokaympäristö vaikuttaa siihen, miten ja kenen kanssa syömme? Entä miksi yhdessä syöminen on tärkeää hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle?
Marttojen vuosiseminaari kokoaa tutkijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta perjantaina 24.4.2026 Vantaalla ja etäyhteyksin. Tilaisuus tarjoaa näkökulmia muun muassa ruokakulttuurin muutokseen, nuorten ruokasuhteeseen sekä yhdessä syömisen psykologisiin ulottuvuuksiin.
Puheenvuorot
Johanna Mäkelä, ruokakulttuurin professori, Helsingin yliopisto: Ihmisiä ruokapöydässä – yhdessä syöminen symbolina ja arjen käytänteenä
Hanna Pikkarainen, kotitalousasiantuntija, Uudenmaan Martat: Yhteiset ateriat osana Marttojen kursseja ja yhteisöllisyyttä
Kristiina Janhonen, dosentti, Helsingin yliopisto: Maku, ystävät ja toimijuus – nuorten näkökulmia yhdessä syömiseen
Anu Tevanlinna, terveyspsykologian erikoispsykologi: Minä ja me ruokapöydässä – yhdessä syömisen psykologiset ulottuvuudet
Sirpa Pietikäinen, Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja: yhteenveto ja loppusanat
Aika ja paikka
Perjantai 24.4.2026 klo 13–15.30
Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa
Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä
Tilaisuus on avoin median edustajille. Haastattelumahdollisuus puhujien kanssa voidaan järjestää etukäteen tai tilaisuuden yhteydessä.
Ilmoittaudu viimeistään 17.4.2026 tämän linkin kautta.
Yhteyshenkilöt
Niina SilanderJohtava asiantuntija, ruoka ja kodinhoitoPuh:050 435 3203niina.silander@martat.fi
Marttaliitto
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
Lue lisää julkaisijalta Marttaliitto ry
Martat ja Saimaan Tuore innostavat kotimaisen kalan äärelle29.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Martat ja Saimaan Tuore aloittavat vuosikumppanuuden, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia syömään kotimaista kalaa useammin ja tekemään vastuullisia kalavalintoja arjessa. Yhteistyö näkyy Marttojen viestinnässä ja tapahtumissa koko vuoden 2026 ajan ja tarjoaa kuluttajille konkreettisia, arkeen sopivia keinoja lisätä kotimaisen kalan käyttöä.
Martat kutsuvat soppapöytään ympäri Suomen27.1.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Marttojen alkuvuoden Martan soppapöytä -kampanja kutsuu ihmiset yhteisen pöydän ääreen ympäri Suomen. Paikalliset marttayhdistykset järjestävät kaikille avoimia tapahtumia, joissa keitto toimii keskustelun avaajana ja matalan kynnyksen tapana tutustua marttatoimintaan.
Marttojen Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä makujen löytöretkelle15.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Mitä tehdä, kun perheelle pitäisi taas tänään laittaa maistuvaa ruokaa, mutta toiveita ja mieltymyksiä on yhtä monta kuin ruokailijoita? Marttojen uusi Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä mukaan hauskoille löytöretkille kotikeittiöön uusien makujen sekä helppojen, terveyttä edistävien ja edullisten arkireseptien ja yhteisten ruokahetkien äärelle.
Vuoden 2026 luonnontuotteiksi valittiin vadelma, sikurirousku ja keto-orvokki13.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Arktiset Aromit ja Marttaliitto ovat jälleen valinneet vuoden luonnontuotteet marjojen, sienten ja yrttien joukosta. Vuoden 2026 luonnontuotteet ovat vadelma, sikurirousku ja keto-orvokki. Tervetuloa kuulemaan vuoden luonnontuotteista kaikille avoimeen webinaariin 28.1.2026!
Miten paljon rahaa tarvitaan kohtuulliseen elämään vuonna 2025? Uudet kohtuullisen minimin viitebudjetit julkaistaan Suomen Pankin Rahamuseolla 19.11.202513.11.2025 06:30:00 EET | Tiedote
Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on julkaisemassa uudet, päivitetyt kohtuullisen minimin viitebudjetit. Kohtuullisen minimin viitebudjeteissa määritellään kotitalouksien välttämättömiksi koettuja hyödykkeitä ja kulutustaso, jolla ihminen tulee toimeen ja kokee voivansa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tämän päivän Suomessa.
