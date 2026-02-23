Elintarvikemarkkinalain uudistus ei iske kaupan merkkeihin, vaan epäterveisiin kauppatapoihin

Pian eduskunnan käsittelyyn tuleva elintarvikemarkkinalain uudistus ei rajoita kaupan omia merkkien määrää tai muuta niiden hinnoittelua. Kauppa päättää jatkossakin itsenäisesti valikoimistaan ja hinnoistaan. Lain tarkoitus on varmistaa hyvien kauppatapojen mukaiset sopimuskäytännöt ruokaketjussa. Laki vahvistaa markkinavalvojan mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin. Näitä epäkohtia ruokamarkkinoita valvova elintarvikemarkkinavaltuutettu on nostanut esiin toistuvasti.

Kaupan omat merkit, niin kutsutut PL-tuotteet, ovat tärkeä osa kauppojen laadukasta ruokavalikoimaa. Myös monelle elintarvikevalmistajalle kauppojen omat tuotemerkit ovat tärkeitä ja joillekin jopa päätuote. Näihin toimiviin kauppasuhteisiin laki tai viranomainen ei tule puuttumaan. Valtaosa PL-tuotteiden tuotannosta ja markkinoista toimii moitteetta.

Päivittäistavarakaupan tiedotteessa Kuluttajaliiton toiminnanjohtaja Juha Beurling-Pomoell varoitti päätöksistä, jotka voisivat kasvattaa kuluttajien ruokamenoja. Ymmärrämme Kuluttajaliiton huolen kuluttajien ostovoimasta. Reilut pelisäännöt turvaavat kuitenkin myös kuluttajaa. Jos ruokaketjun neuvotteluissa ei käytetä kohtuuttomia ehtoja tai kostotoimia, lakimuutos ei muuta arkea – se vain varmistaa, että samat reilut pelisäännöt koskevat kaikkia. Kuluttajan ruokaturva edellyttää, että koko ruokaketju voi hyvin.

