Tiedeilta 10.3. Demokratiat vaarassa – historiallisia malleja ja nykyhetken varoitusmerkkejä

Moni mittari näyttää demokratiatilanteen hiipuvan eri puolilla maailmaa. Onko Yhdysvallat liukumassa illiberaaliksi demokratiaksi ja mitä se tarkoittaa?

Milloin historiassa tilanne on näyttänyt samanlaiselta? Mitä historiasta on opittavissa – miten valtiot siirtyvät anarkiaan ja voiko sitä voi estää? Korjaavatko demokratiat itse itsensä? Mikä on tutkijoiden ja tutkimuksen rooli demokratioiden vahvistamisessa?

Teknologiat muuttavat keskusteluja

Uhkaretoriikka kaventaa keskusteluja demokratioista ja normalisoi poikkeustoimia. Myös uudet teknologiat muuttavat keskusteluja ja konfliktien ratkaisemista – miten ne tukevat tai uhkaavat yhteiskuntarauhaa?

Miten digitalisaatio, teknologiat ja tekoäly muuttavat demokratiaankin vaikuttavia uhkia? Millainen vaikutus on Euroopan riippuvuudella Yhdysvaltojen teknologioista ja tietojärjestelmistä? Voiko somella tukea tai turmella demokratiaa?

Demokratiakasvatus rauhan tukena?

Demokratiakasvatuksella tavoitellaan aktiivisten ja vastuullisten kansalaisten kasvattamista. Ovatko nuoret yhteiskunnallisesti aktiivisia ja osallistuvia Suomessa ja kansainvälisesti? Voidaanko demokratiakasvatuksella tukea rauhaa? Vahvistaako digitalisaatio kansalaisyhteiskuntaa ja yhteiskuntarauhaa?

Antero Holmila on historian professori ja tutkimuksissaan erikoistunut maailmansodan jälkeiseen historiaan. Holmila tarkastelee muun muassa kriisien vaikutuksia ja suurvaltasuhteita.

Panu Moilanen on lehtori informaatioteknologian tiedekunnassa ja Turvallisuus ja strateginen analyysi –maisteriohjelman tutkintovastaava. Moilanen tutkii teknologian ja turvallisuuden välisiä yhteyksiä sekä informaatiovaikuttamista ja –sodankäyntiä.

Riitta Tallavaara työskentelee yliopistonopettaja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän opettaa ja tutkii historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikkaa.

Tiedeilta on livenä ja verkossa

Tiedeilta järjestetään Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä Tietoniekka-tilassa (Seminaarinkatu 15) tiistaina 10.3.2026 klo 16.00-17.30. Tilaisuutta voit seurata myös suorassa verkkolähetyksessä. Tervetuloa mukaan!

