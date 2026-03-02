Tiedeilta 10.3. Demokratiat vaarassa – historiallisia malleja ja nykyhetken varoitusmerkkejä
2.3.2026 14:34:54 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tiedeillassa pureudutaan demokratian ajankohtaisiin haasteisiin. Miltä tilanne näyttää Yhdysvalloissa ja muissa maissa? Mihin historiassa tilannetta voi verrata? Miten teknologiat ja tekoäly muuttavat demokratiaankin vaikuttavia uhkia? Millainen merkitys kehityksessä on nuorten sukupolvien yhteiskunnallisella aktiivisuudella – ja mikä rooli on demokratiakasvatuksella?
Moni mittari näyttää demokratiatilanteen hiipuvan eri puolilla maailmaa. Onko Yhdysvallat liukumassa illiberaaliksi demokratiaksi ja mitä se tarkoittaa?
Milloin historiassa tilanne on näyttänyt samanlaiselta? Mitä historiasta on opittavissa – miten valtiot siirtyvät anarkiaan ja voiko sitä voi estää? Korjaavatko demokratiat itse itsensä? Mikä on tutkijoiden ja tutkimuksen rooli demokratioiden vahvistamisessa?
Teknologiat muuttavat keskusteluja
Uhkaretoriikka kaventaa keskusteluja demokratioista ja normalisoi poikkeustoimia. Myös uudet teknologiat muuttavat keskusteluja ja konfliktien ratkaisemista – miten ne tukevat tai uhkaavat yhteiskuntarauhaa?
Miten digitalisaatio, teknologiat ja tekoäly muuttavat demokratiaankin vaikuttavia uhkia? Millainen vaikutus on Euroopan riippuvuudella Yhdysvaltojen teknologioista ja tietojärjestelmistä? Voiko somella tukea tai turmella demokratiaa?
Demokratiakasvatus rauhan tukena?
Demokratiakasvatuksella tavoitellaan aktiivisten ja vastuullisten kansalaisten kasvattamista. Ovatko nuoret yhteiskunnallisesti aktiivisia ja osallistuvia Suomessa ja kansainvälisesti? Voidaanko demokratiakasvatuksella tukea rauhaa? Vahvistaako digitalisaatio kansalaisyhteiskuntaa ja yhteiskuntarauhaa?
Asiantuntijat Jyväskylän yliopistosta
Antero Holmila on historian professori ja tutkimuksissaan erikoistunut maailmansodan jälkeiseen historiaan. Holmila tarkastelee muun muassa kriisien vaikutuksia ja suurvaltasuhteita.
Panu Moilanen on lehtori informaatioteknologian tiedekunnassa ja Turvallisuus ja strateginen analyysi –maisteriohjelman tutkintovastaava. Moilanen tutkii teknologian ja turvallisuuden välisiä yhteyksiä sekä informaatiovaikuttamista ja –sodankäyntiä.
Riitta Tallavaara työskentelee yliopistonopettaja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän opettaa ja tutkii historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikkaa.
Tiedeilta on livenä ja verkossa
Tiedeilta järjestetään Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä Tietoniekka-tilassa (Seminaarinkatu 15) tiistaina 10.3.2026 klo 16.00-17.30. Tilaisuutta voit seurata myös suorassa verkkolähetyksessä. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja linkit lähetyksiin: https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/demokratiat-vaarassa-historiallisia-malleja-ja-nykyhetken-varoitusmerkkeja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Linkit
