Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itämerennorppa saa oman turvapaikan - Itäisen Suomenlahden kansallispuistoa aiotaan laajentaa
2.3.2026 15:24:30 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä pitää Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamista 63 000 hehtaarilla osoituksena hallituksen sitoutumisesta luonnon ja erityisesti merialueiden suojeluun.
Kokoomuksen kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen ja itämeriparlamentaarikko Pauli Aalto-Setälä on tyytyväinen hallituksen aikeisiin laajentaa Itäisen Suomenlahden kansallispuistoa puiston saaria ja luotoja ympäröiville merialueille.
”Tämä on loistava uutinen meille Itämeren ystäville. Itämeren luonto on ainutlaatuinen, ja se tarvitsee juuri tällaisia konkreettisia luontotoimia. Kansallispuiston merkittävä laajentaminen hyödyttää erityisesti vedenalaista luontoa ja lajistoa, kuten vaarassa olevaa Itämeren norppaa, jonka pesimäalueesta on kysymys. Alue on tärkeä myös lintujen pesimä- ja levähdysalueena”, Aalto-Setälä toteaa.
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston koko on nykyisellään vain noin 936 hehtaaria. Puistoon liitettävät merialueet ovat valtion hallinnassa ja sijaitsevat Virolahden ja Pyhtään kunnissa sekä Haminan, Kotkan ja Loviisan kaupungeissa.
”Uudistus laajentaa kansallispuistoa merkittävästi ja muuttaisi sen yhdeksi Suomen tärkeimmistä merikansallispuistoista”, Aalto-Setälä jatkaa.
Aalto-Setälän mukaan hanke on selkeää jatkumoa hallituksen kunnianhimoiselle Itämeripolitiikalle. Hallitus myönsi aiemmin 6 miljoonan euron tuen ravinteiden kierrätyksen edistämiseen Itämeren alueella.
”Tukea saavat hankkeet vähentävät suoraan Itämereen päätyviä ravinteita. Lisäksi olemme kieltäneet lumen ja rahtialusten käymälävesien laskemisen Itämereen omilla vesialueillamme. Erityisesti Saaristomeren tila on huono. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta hallitus tekee parhaansa, jotta ainutlaatuisen meremme tilannetta saataisiin parannettua”, Aalto-Setälä päättää.
Pauli Aalto-Setälä
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
