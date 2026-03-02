Presidentti Stubb valtiovierailulle Intiaan
2.3.2026 15:29:41 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 11/2026
2.3.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa valtiovierailulle Intiaan 4.–7. maaliskuuta 2026.
Presidentti Stubb tapaa Intian presidentti Droupadi Murmun, pääministeri Narendra Modin, ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankarin sekä muuta valtiojohtoa torstaina 5. maaliskuuta New Delhissä. Keskusteluissa ovat esillä kansainvälisen politiikan murros ja monenkeskinen yhteistyö, Suomen ja Intian kahdenväliset suhteet, Intian ja Euroopan suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö, Aasian alueelliset kysymykset sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa.
Torstaina 5. maaliskuuta presidentti osallistuu päävieraana geopolitiikkaan ja -talouteen keskittyvään Raisina Dialogue -konferenssiin. Presidentti Stubb pitää konferenssin avauspuheen ja osallistuu seuraavana päivänä paneelikeskusteluun. Konferenssin järjestävät Observer Research Foundation (ORF)
-ajatushautomo ja Intian ulkoministeriö.
Konferenssin yhteydessä presidentti tapaa myös Raisina Young Fellows -ohjelman nuoria asiantuntijoita eri aloilta.
Vierailun aikana presidentti laskee lisäksi seppeleen Mahatma Gandhin muistomerkille.
Presidentin ohjelma jatkuu Mumbaissa. Lauantaiaamuna 7. maaliskuuta presidentti vierailee Mumbain yliopistossa, jossa hän tapaa opiskelijoita ja pitää puheen monenkeskisestä yhteistyöstä pirstaloitumisen aikakaudella.
Iltapäivällä ohjelmassa on Suomi–Intia-yritystapahtuma, jonka keskeisiä aiheita ovat infrastruktuuri ja teollisuus, osaamisen kehittäminen sekä Intian ja Suomen taloudellisten suhteiden syventäminen. Vierailun aikana presidentti tapaa myös paikallisia yritysjohtajia.
Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluvat ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, työministeri Matias Marttinen, kansanedustaja ja eduskunnan Intia-ystävyysryhmän puheenjohtaja Timo Harakka, Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sekä yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Elematic, Versowood, KONE, Nokia, Metso, Wärtsilä, Kempower, Kalmar, Kaune, ICEYE, ReOrbit, Algol, Betolar, UPM, Neste, Lindström, Oy Karl Fazer Ab, Bolt.Works ja Kaiku.
Edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio isännöivät Intian presidentti Pranab Mukherjeen ja hänen tyttärensä Sharmistha Mukherjeen valtiovierailua Suomeen vuonna 2014. Edellisen valtiovierailun Suomesta Intiaan teki presidentti Martti Ahtisaari vuonna 1996.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
JEF-ledarna samlas till toppmöte i Helsingfors2.3.2026 13:06:06 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 10/2026 2.3.2026 Republikens president Alexander Stubb är värd för JEF-ländernas toppmöte i Helsingfors torsdagen 26 mars 2026. Vid mötet kommer man att diskutera bland annat JEF-ländernas stöd till Ukraina och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Joint Expeditionary Force (JEF) är ett multilateralt försvarssamarbete som leds av Storbritannien. I JEF ingår, förutom Storbritannien, även Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Syftet är att utveckla de deltagande ländernas militära kapacitet genom gemensamma övningar, att förebygga kriser och att vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF-samarbetet avser främst insatser i norra Europa och Östersjöregionen. Det senaste JEF-mötet ägde rum i Norge i maj 2025.
JEF-maiden huippukokous Helsingissä2.3.2026 13:06:06 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 10/2026 2.3.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi Helsingissä järjestettävää JEF-maiden huippukokousta torstaina 26. maaliskuuta 2026. Kokouksessa keskustellaan muun muassa JEF-maiden tuesta Ukrainalle ja Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta. JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. Tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue. Edellinen JEF-maiden päämieskokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.
JEF Leaders’ Summit to be held in Helsinki2.3.2026 13:06:06 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 10/2026 2 March 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will host a JEF Leader’s Summit in Helsinki on Thursday 26 March 2026. Topics for discussion will include the support provided by the JEF nations to Ukraine and the overall security situation in Europe. The Joint Expeditionary Force (JEF) is a multilateral framework for defence cooperation led by the United Kingdom. In addition to the UK, the other participants are Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway and Sweden. The objective is to develop the military capabilities of the participating countries through joint exercises, to prevent crises and, if necessary, to operate together in crisis situations. JEF’s main operating environment is Northern Europe and the Baltic Sea region. The JEF leaders last met in May 2025 in Norway.
President Stubb besöker Ukraina24.2.2026 08:27:08 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 9/2026 24.2.2026 Republikens president Alexander Stubb är på besök i Ukraina. Besöket är ett uttryck för Finlands fortsatt starka stöd till Ukraina i en situation där landet redan i fyra års tid har kämpat mot Rysslands olagliga anfallskrig. Under besöket deltar president Stubb i diskussioner om bland annat läget i fredsförhandlingarna och de därpå följande stegen samt Finlands och Europas stöd till Ukraina. I diskussionerna deltar förutom president Volodymyr Zelenskyj bland annat de nordiska och baltiska ländernas ledare samt andra europeiska ledare. President Stubb var i Ukraina senast i september 2025.
Presidentti Stubb vierailee Ukrainassa24.2.2026 08:27:08 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 9/2026 24.2.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Ukrainassa. Vierailulla osoitetaan Suomen vahvaa ja jatkuvaa tukea Ukrainalle tilanteessa, jossa maa on taistellut Venäjän laitonta hyökkäyssotaa vastaan jo neljä vuotta. Vierailun aikana presidentti Stubb osallistuu keskusteluihin, joissa käsitellään muun muassa rauhanneuvottelujen tilannetta ja sen seuraavia askeleita, sekä Suomen ja Euroopan tukea Ukrainalle. Keskusteluihin osallistuvat presidentti Volodymyr Zelenskyin lisäksi muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat sekä muita eurooppalaisia johtajia. Presidentti Stubb vieraili Ukrainassa edellisen kerran syyskuussa 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme