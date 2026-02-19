Keittiötrendit menivät uusiksi: tältä näyttää kodin sydän vuonna 2026

Värisilmä

Vuoden 2026 unelmien keittiö on suorastaan vastakohta parin vuoden takaiseen villitykseen. Värisilmä listaa, mitä keittiöihin nyt halutaan.

Keittö, jossa tyrskyn siniset ja Agostino tammen sävyiset kaapinovet, saareke ja kaksi vaaleaa baarijakkaraan. Nainen on avaamassa kaapinovea.
Trendikkäässä Viona-keittiössä on yhdistetty tyrskyn siniset Viona Siimes -ovet Agostino tammen sävyisiin Melisma-oviin.

Kotiin halutaan nyt väriä, iloa ja persoonallisia ratkaisuja, ja nämä sisustustrendit heijastuvat myös keittiösuunnitteluun. Vuoden 2026 toiveiden keittiö on lämmin, pehmeä ja maanläheinen.

Nämä trendit päivittävät keittiön uuteen uskoon:

  • Ruskean eri sävyt trendaavat keittiössäkin: savi, hiekka, greige, pähkinä…
  • Luonnonmateriaalit, kuten puu, kivi, nahka ja keramiikka, ovat tämän hetken valintoja.
  • Runsaus ja persoonalliset valinnat saavat näkyvä keittiössäkin.
  • Käytännölliset tilaratkaisut ja työskentelyä helpottavat valinnat ovat in.
  • Epäsuora valaistus toimii myös keittiössä, kunhan työvalaistus suunnitellaan myös toimivaksi.

Ruskea tuli keittiöönkin

Minimalistiset valkoiset, harmaat ja dramaattisen mustat keittiöt olivat suosittuja vielä muutama vuosi sitten, mutta nyt unelmien väripaletti on täynnä murrettuja, luonnollisia sävyjä.

Muodikkain väri keittiössäkin on ruskea, jonka kaikki sävyt savesta hiekkaan ja greigestä pähkinään näyttävät nyt erityisen ajankohtaisilta.

Toinen trendiväri vihreä sytyttää niin syvänä metsänvihreänä kuin vaikkapa murrettuna oliivina. Myös okran ja terrakotan kaltaiset sävyt tuovat keittiöön lämmintä tunnelmaa.

Yhteen sävyyn ei tarvitse tyytyä, sillä värejä myös yhdistellään aiempaa rohkeammin.

Tehosteväreinä jalokivisävyt, kuten syvä violetti ametisti, smaragdinvihreä ja safiirinsininen, tuovat keittiöön ripauksen ylellisyyttä.

Luonnonmateriaaleja, kiitos

Takavuosien luonnollisia puupintoja ei enää kartella, vaan päinvastoin. Pähkinä, tammi ja saarni tuovat tilaan kaivattua lämpöä.

Kontrastia saadaan kivestä. Marmoripinnat ovat olleet suosittuja pitkään, mutta nyt trenditietoinen valitsee tummempia marmorin sävyjä. Myös graniitti ja kalkkikivi ovat muodikkaita vaihtoehtoja.

Saviperäiset materiaalit ja kalkkipinnoitteet tuovat keittiöön pehmeyttä ja tekstuuria. Yksityiskohdissa keramiikka, nahka ja metallit viimeistelevät luonnonläheisen kokonaisuuden.

Myös metalleissa kylmän teräksen rinnalle nousee lämmin, harjattu messinki ja mattamusta.

Persoonalliset yksityiskohdat saavat näkyä

Minimalismin sijaan nyt keittiössä tavoitellaan persoonallisempaa lookia. Ehkä keittiöön sopisi puupaneeli tai vintage-henkiset vetimet?

Kaikkea ei enää piiloteta kaappeihin, vaan kauneimmat esineet ja astiat pääsevät esille avohyllyillä.

Älykkäät ratkaisut tuovat tilaa ja muunneltavuutta

Käytännöllisyys on aina muotia keittiöissä, ja uudenlaisia, älykkäitä ratkaisuja kehitetään jatkuvasti.

Vedettävät ja taitettavat työtasot tuovat lisää työskentelytilaa. Sisäkkäiset laatikot, ulosvedettävät kaapit ja innovatiiviset kulmakaappimekanismit maksimoivat säilytystilan.

Liikuteltavat seinämät ja liukuovet tekevät tilasta muunneltavan: avokeittiö voidaan tarvittaessa rajata oleskelutilasta. Modulaariset hyllyjärjestelmät, liikuteltavat saarekkeet ja korkeussäädettävät työtasot varmistavat, että keittiö muokkautuu erilaisiin tarpeisiin.

Uusi kotimainen keittiö- ja kiintokalustesarja Viona on hyvä esimerkki muunneltavuudesta. Kalusteet suunnitellaan aina millimetrin tarkkuudella mittojen mukaan, joten ne saadaan sopimaan täydellisesti niin pienen yksiön keittokomeroon kuin omakotitalon suurempaan keittiöön. Haluttujen mittojen mukainen valmistus mahdollistaa myös ovien vaihdon minkä tahansa muun valmistajan runkoon.

Tunnelmallinen valaistus luo viihtyisyyttä

Valaistus on olennainen osa myös keittiön sisustusta. Kliinisen kirkkauden sijaan nyt suositaan epäsuoraa valaistusta, joka takaa viihtyisän tunnelman.

Näyttävät valaisimet saarekkeen päällä tai takaseinällä toimivat myös keittiön katseenvangitsijoina.

Värisilmä auttaa keittiön suunnittelussa

Haaveilet sitten täysin uudesta keittiöstä, isosta remontista tai pienestä pintojen päivittämisestä, Värisilmän asiantuntijat ovat apunasi.

Kuvat

Keittö, jossa tyrskyn siniset ja Agostino tammen sävyiset kaapinovet, saareke ja kaksi vaaleaa baarijakkaraan. Nainen on avaamassa kaapinovea.
Trendikkäässä Viona-keittiössä on yhdistetty tyrskyn siniset Viona Siimes -ovet Agostino tammen sävyisiin Melisma-oviin.
Lataa
Keittiö, jossa Venetsian tammi -sävyiset alakaapit ja vaaleat kitti-sävyiset yläkaapit.
Luonnonmateriaalit, kuten puu, näkyvät nyt isosti keittiöissä. Viona-keittiön alakaappeihin on valittu Melisma-ovi sävyssä Venetsian tammi ja yläkaappeihin Viona Tuuli -ovi sävyssä kitti.
Lataa
Lähikuva keittiöstä, jossa tasolla leikkuulaudan päällä sipulinkuoria ja vetolaatikossa biojäteastia. Kalusteovina Melisma Venetsian tammi -sävyssä.
Älykäs suunnittelu helpottaa arkea. Viona-keittiössä Venetsian tammi -sävyiset Melisma-ovet.
Lataa
Sininen Viona-keittiö, jossa ala- ja yläkaapit, oikealla pitkä avohylly ja etualalla pyöreä ruskea ruokapöytä ja tuolit.
Astiat ja tavarat saavat nyt näkyä avohyllyissä ja tasoilla. Keittiössä on Viona Siimes -ovi sävyssä tyrskyn sininen.
Lataa
Vihreä Arrow-sormilaatta keittiön välitilassa.
Trendikäs vihreä tuo kivasti väriä keittiöön. Laatta on Arrow-malliston Victorian Green -sävy.
Lataa
Ruskea on syrjäyttänyt valkoisen ja harmaan trenditietoisen keittiössä. Italialaisen Ragnon Glace-malliston laatassa on kiva kiilto.
Ruskea on syrjäyttänyt valkoisen ja harmaan trenditietoisen keittiössä. Italialaisen Ragnon Glace-malliston laatassa on kiva kiilto.
Lataa
Okran sävyinen laatta keittiön välitilassa ja seinässä.
Trendikäs okra sopii myös keittiön laattoihin. Keittiössä italialaisen Ragnon Melange-malliston laatta.
Lataa

