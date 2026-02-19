Keittiötrendit menivät uusiksi: tältä näyttää kodin sydän vuonna 2026
12.3.2026 09:00:00 EET | Värisilmä | Tiedote
Vuoden 2026 unelmien keittiö on suorastaan vastakohta parin vuoden takaiseen villitykseen. Värisilmä listaa, mitä keittiöihin nyt halutaan.
Kotiin halutaan nyt väriä, iloa ja persoonallisia ratkaisuja, ja nämä sisustustrendit heijastuvat myös keittiösuunnitteluun. Vuoden 2026 toiveiden keittiö on lämmin, pehmeä ja maanläheinen.
Nämä trendit päivittävät keittiön uuteen uskoon:
- Ruskean eri sävyt trendaavat keittiössäkin: savi, hiekka, greige, pähkinä…
- Luonnonmateriaalit, kuten puu, kivi, nahka ja keramiikka, ovat tämän hetken valintoja.
- Runsaus ja persoonalliset valinnat saavat näkyvä keittiössäkin.
- Käytännölliset tilaratkaisut ja työskentelyä helpottavat valinnat ovat in.
- Epäsuora valaistus toimii myös keittiössä, kunhan työvalaistus suunnitellaan myös toimivaksi.
Ruskea tuli keittiöönkin
Minimalistiset valkoiset, harmaat ja dramaattisen mustat keittiöt olivat suosittuja vielä muutama vuosi sitten, mutta nyt unelmien väripaletti on täynnä murrettuja, luonnollisia sävyjä.
Muodikkain väri keittiössäkin on ruskea, jonka kaikki sävyt savesta hiekkaan ja greigestä pähkinään näyttävät nyt erityisen ajankohtaisilta.
Toinen trendiväri vihreä sytyttää niin syvänä metsänvihreänä kuin vaikkapa murrettuna oliivina. Myös okran ja terrakotan kaltaiset sävyt tuovat keittiöön lämmintä tunnelmaa.
Yhteen sävyyn ei tarvitse tyytyä, sillä värejä myös yhdistellään aiempaa rohkeammin.
Tehosteväreinä jalokivisävyt, kuten syvä violetti ametisti, smaragdinvihreä ja safiirinsininen, tuovat keittiöön ripauksen ylellisyyttä.
Luonnonmateriaaleja, kiitos
Takavuosien luonnollisia puupintoja ei enää kartella, vaan päinvastoin. Pähkinä, tammi ja saarni tuovat tilaan kaivattua lämpöä.
Kontrastia saadaan kivestä. Marmoripinnat ovat olleet suosittuja pitkään, mutta nyt trenditietoinen valitsee tummempia marmorin sävyjä. Myös graniitti ja kalkkikivi ovat muodikkaita vaihtoehtoja.
Saviperäiset materiaalit ja kalkkipinnoitteet tuovat keittiöön pehmeyttä ja tekstuuria. Yksityiskohdissa keramiikka, nahka ja metallit viimeistelevät luonnonläheisen kokonaisuuden.
Myös metalleissa kylmän teräksen rinnalle nousee lämmin, harjattu messinki ja mattamusta.
Persoonalliset yksityiskohdat saavat näkyä
Minimalismin sijaan nyt keittiössä tavoitellaan persoonallisempaa lookia. Ehkä keittiöön sopisi puupaneeli tai vintage-henkiset vetimet?
Kaikkea ei enää piiloteta kaappeihin, vaan kauneimmat esineet ja astiat pääsevät esille avohyllyillä.
Älykkäät ratkaisut tuovat tilaa ja muunneltavuutta
Käytännöllisyys on aina muotia keittiöissä, ja uudenlaisia, älykkäitä ratkaisuja kehitetään jatkuvasti.
Vedettävät ja taitettavat työtasot tuovat lisää työskentelytilaa. Sisäkkäiset laatikot, ulosvedettävät kaapit ja innovatiiviset kulmakaappimekanismit maksimoivat säilytystilan.
Liikuteltavat seinämät ja liukuovet tekevät tilasta muunneltavan: avokeittiö voidaan tarvittaessa rajata oleskelutilasta. Modulaariset hyllyjärjestelmät, liikuteltavat saarekkeet ja korkeussäädettävät työtasot varmistavat, että keittiö muokkautuu erilaisiin tarpeisiin.
Uusi kotimainen keittiö- ja kiintokalustesarja Viona on hyvä esimerkki muunneltavuudesta. Kalusteet suunnitellaan aina millimetrin tarkkuudella mittojen mukaan, joten ne saadaan sopimaan täydellisesti niin pienen yksiön keittokomeroon kuin omakotitalon suurempaan keittiöön. Haluttujen mittojen mukainen valmistus mahdollistaa myös ovien vaihdon minkä tahansa muun valmistajan runkoon.
Tunnelmallinen valaistus luo viihtyisyyttä
Valaistus on olennainen osa myös keittiön sisustusta. Kliinisen kirkkauden sijaan nyt suositaan epäsuoraa valaistusta, joka takaa viihtyisän tunnelman.
Näyttävät valaisimet saarekkeen päällä tai takaseinällä toimivat myös keittiön katseenvangitsijoina.
Värisilmä auttaa keittiön suunnittelussa
Haaveilet sitten täysin uudesta keittiöstä, isosta remontista tai pienestä pintojen päivittämisestä, Värisilmän asiantuntijat ovat apunasi.
Värisilmä
Värisilmä on Suomen johtava sisustuksen pintamateriaaleihin ja kodin kiintokalusteisiin erikoistunut valtakunnallinen ketju. Väritukku Oy toimii Värisilmä-myymälöiden keskusliikkeenä, joka vastaa ketjun tuotevalikoimista, varastoinnista ja logistiikasta sekä tuotteiden markkinoinnista. Väritukun omistavat yksityiset Värisilmä-kauppiaat. Värisilmä tarjoaa tutkitusti Suomen parasta palvelua: Värisilmä on saanut ykkössijan Kaupan Liiton ”Asiakastyytyväisyys palveluihin Suomessa” -tutkimuksissa rautakauppojen alalla vuonna 2021 sekä vuosina 2018, 2019 että 2020.
