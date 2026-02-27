Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa Sosiaalialan asiantuntijapäiville Tampere-talolle

2.3.2026 15:48:19 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote

Sosiaalialalla tapahtuu – tule kuulemaan ja tapaamaan alan asiantuntijoita! 

Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestetään 3.–4.3.2026 Tampere-talolla, ja kutsumme median edustajat tutustumaan tapahtumaan. 

En tunne, keitä kuvassa on, mutta tässä on ehdotus vaihtoehtoiseksi kuvatekstiksi: "Kaksi henkilöä seisoo keltaisella taustalla. Teksti: 'Tampere-talo, Sosiaalialan asiantuntijapäivät, 3.–4.3.2026'."
Sosiaalialan asiantuntijapäivät 3.-4.3.2026 Tampereella

Päivän aikana yli 500 sosiaalialan ammattilaista Pirkanmaalta ja muualta Suomesta keskustelevat alan ajankohtaisista aiheista.  

Ohjelmanosto: 

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja. Sosiaalialan ammattilaisten tehtävä murrosten maailmassa. 

Aulikki Kananoja on Suomen ensimmäinen ylisosiaalineuvos. Arvonimi vertautuu arkkiatrin arvonimeen lääketieteessä. 

Puheenvuorossaan Kananoja tarkastelee sosiaalialan tulevaisuutta pitkän ja poikkeuksellisen laajan kokemuksensa näkökulmasta. Hän avaa, miten maailman myllerrykset, kuten sodat, pandemiat ja ilmastonmuutos, tulevat vaikuttamaan alan työhön. 

Tapahtuman osallistujilla on harvinainen mahdollisuus kuulla merkittävän uran tehneen Kananojan näkemyksiä sosiaalialan suunnasta. 

Lisäksi ohjelmassa muun muassa: 

Nuori, joka satuttaa – väkivallan, tuen ja vastuun rajapinnassa vaativassa lastensuojelussa. Kehittämissuunnittelija Noora Aarnio, Sisä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja palveluyksikköjohtaja, väitöskirjatutkija Janne Pajaniemi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. 

Alfa-PVP ja muut uudet huumeet – kun hoitoon ei pääse: valvonnan, sosiaalihuollon ja ehkäisyn rajapinnat. Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Annuska Dal Maso, EHYT ry. 

Sosiaalihuollon rooli häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelija Mira Miettinen, Sisä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus. 

Tekoälystä ja digitaalisista työvälineistä tukea sosiaalihuollon arkeen. Tutkijatohtori Samuel Salovaara, Lapin yliopisto ja projektipäällikkö Elisa Savolainen, Pohde.   

Eettinen tekoäly sosiaalihuollossa – inhimillinen päätöksenteko digiajassa. Professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto. 

Tutustu koko ohjelmaan täällä >> Sosiaalialan asiantuntijapäivien ohjelma  

Median edustajille vapaa pääsy. Ilmoittaudu tapahtuman infopisteellä Tampere-talolla. 

Mahdollisuus haastatella ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa 

Median edustajilla on tilaisuus haastatella tapahtumassa 3.3. klo 11.30–12.00 ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa.  

Haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Kaisa Yliruokanen, kaisa.yliruokanen@talentia.fi, p. 0400 614 511 

Tervetuloa mukaan! 

Tapahtuman järjestää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia yhteistyössä Globex Oy:n kanssa.  

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.

