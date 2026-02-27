KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa Sosiaalialan asiantuntijapäiville Tampere-talolle

Päivän aikana yli 500 sosiaalialan ammattilaista Pirkanmaalta ja muualta Suomesta keskustelevat alan ajankohtaisista aiheista.

Ohjelmanosto:

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja. Sosiaalialan ammattilaisten tehtävä murrosten maailmassa.

Aulikki Kananoja on Suomen ensimmäinen ylisosiaalineuvos. Arvonimi vertautuu arkkiatrin arvonimeen lääketieteessä.

Puheenvuorossaan Kananoja tarkastelee sosiaalialan tulevaisuutta pitkän ja poikkeuksellisen laajan kokemuksensa näkökulmasta. Hän avaa, miten maailman myllerrykset, kuten sodat, pandemiat ja ilmastonmuutos, tulevat vaikuttamaan alan työhön.

Tapahtuman osallistujilla on harvinainen mahdollisuus kuulla merkittävän uran tehneen Kananojan näkemyksiä sosiaalialan suunnasta.

Kananojan luentoa voi myös seurata 3.3. klo 9.30–10.30 striimin välityksellä Talentian YouTube-kanavalla

Lisäksi ohjelmassa muun muassa:

Nuori, joka satuttaa – väkivallan, tuen ja vastuun rajapinnassa vaativassa lastensuojelussa. Kehittämissuunnittelija Noora Aarnio, Sisä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja palveluyksikköjohtaja, väitöskirjatutkija Janne Pajaniemi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Alfa-PVP ja muut uudet huumeet – kun hoitoon ei pääse: valvonnan, sosiaalihuollon ja ehkäisyn rajapinnat. Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Annuska Dal Maso, EHYT ry.

Sosiaalihuollon rooli häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelija Mira Miettinen, Sisä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus.

Tekoälystä ja digitaalisista työvälineistä tukea sosiaalihuollon arkeen. Tutkijatohtori Samuel Salovaara, Lapin yliopisto ja projektipäällikkö Elisa Savolainen, Pohde.

Eettinen tekoäly sosiaalihuollossa – inhimillinen päätöksenteko digiajassa. Professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto.

Tutustu koko ohjelmaan täällä >> Sosiaalialan asiantuntijapäivien ohjelma

Median edustajille vapaa pääsy. Ilmoittaudu tapahtuman infopisteellä Tampere-talolla.

Mahdollisuus haastatella ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa

Median edustajilla on tilaisuus haastatella tapahtumassa 3.3. klo 11.30–12.00 ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa.

Haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Kaisa Yliruokanen, kaisa.yliruokanen@talentia.fi, p. 0400 614 511

Tervetuloa mukaan!

Tapahtuman järjestää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia yhteistyössä Globex Oy:n kanssa.