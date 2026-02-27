KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa Sosiaalialan asiantuntijapäiville Tampere-talolle
2.3.2026 15:48:19 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialalla tapahtuu – tule kuulemaan ja tapaamaan alan asiantuntijoita!
Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestetään 3.–4.3.2026 Tampere-talolla, ja kutsumme median edustajat tutustumaan tapahtumaan.
Päivän aikana yli 500 sosiaalialan ammattilaista Pirkanmaalta ja muualta Suomesta keskustelevat alan ajankohtaisista aiheista.
Ohjelmanosto:
Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja. Sosiaalialan ammattilaisten tehtävä murrosten maailmassa.
Aulikki Kananoja on Suomen ensimmäinen ylisosiaalineuvos. Arvonimi vertautuu arkkiatrin arvonimeen lääketieteessä.
Puheenvuorossaan Kananoja tarkastelee sosiaalialan tulevaisuutta pitkän ja poikkeuksellisen laajan kokemuksensa näkökulmasta. Hän avaa, miten maailman myllerrykset, kuten sodat, pandemiat ja ilmastonmuutos, tulevat vaikuttamaan alan työhön.
Tapahtuman osallistujilla on harvinainen mahdollisuus kuulla merkittävän uran tehneen Kananojan näkemyksiä sosiaalialan suunnasta.
- Kananojan luentoa voi myös seurata 3.3. klo 9.30–10.30 striimin välityksellä Talentian YouTube-kanavalla
Lisäksi ohjelmassa muun muassa:
Nuori, joka satuttaa – väkivallan, tuen ja vastuun rajapinnassa vaativassa lastensuojelussa. Kehittämissuunnittelija Noora Aarnio, Sisä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja palveluyksikköjohtaja, väitöskirjatutkija Janne Pajaniemi, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.
Alfa-PVP ja muut uudet huumeet – kun hoitoon ei pääse: valvonnan, sosiaalihuollon ja ehkäisyn rajapinnat. Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Annuska Dal Maso, EHYT ry.
Sosiaalihuollon rooli häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelija Mira Miettinen, Sisä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus.
Tekoälystä ja digitaalisista työvälineistä tukea sosiaalihuollon arkeen. Tutkijatohtori Samuel Salovaara, Lapin yliopisto ja projektipäällikkö Elisa Savolainen, Pohde.
Eettinen tekoäly sosiaalihuollossa – inhimillinen päätöksenteko digiajassa. Professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto.
Tutustu koko ohjelmaan täällä >> Sosiaalialan asiantuntijapäivien ohjelma
Median edustajille vapaa pääsy. Ilmoittaudu tapahtuman infopisteellä Tampere-talolla.
Mahdollisuus haastatella ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa
Median edustajilla on tilaisuus haastatella tapahtumassa 3.3. klo 11.30–12.00 ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa.
Haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Kaisa Yliruokanen, kaisa.yliruokanen@talentia.fi, p. 0400 614 511
Tervetuloa mukaan!
Tapahtuman järjestää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia yhteistyössä Globex Oy:n kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa YliruokanenViestintäjohtaja, Talentia-lehden päätoimittajaPuh:0400614511kaisa.yliruokanen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle viimein uusi työehtosopimus – lakot peruuntuvat27.2.2026 15:00:36 EET | Tiedote
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus (tes). Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus hyväksyi sopimuksen 27.2.2026.
KUTSU MEDIALLE: Sosiaalialalla on uutisia – Tervetuloa Sosiaalialan asiantuntijapäiville Tampereelle24.2.2026 09:08:30 EET | Tiedote
Sosiaalialalla tapahtuu – tule kuulemaan ja tapaamaan alan asiantuntijoita! Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestetään 3.–4.3.2026 Tampere-talolla, ja kutsumme median edustajat tutustumaan tapahtumaan.
Talentialta uusi lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle23.2.2026 14:10:59 EET | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 23.2.2026 jättänyt uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitus koskee 51:tä Attendon, Mehiläisen ja Esperi Caren kohdetta ympäri maata.
Talentia: Työttömyys ei vähene sanktioita jakamalla – kuntouttavan työtoiminnan alasajo uhkaa jättää heikoimmassa asemassa olevat ilman tukea23.2.2026 07:47:26 EET | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistiota työvoimapalvelujen kehittämistarpeista puutteellisena ja varoittaa, että työttömyys ei vähene kiristämällä velvoitteita ja sanktioita.
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa 17.2. – Talentia varautuu jättämään uusia lakkovaroituksia16.2.2026 13:46:58 EET | Tiedote
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei ole syntynyt uutta työehtosopimusta, joten Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme