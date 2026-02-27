Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue avasi jälleen palkalliset nuorten kesäharjoittelupaikat – haku on nyt käynnissä

2.3.2026 15:55:40 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa ensi kesänä lähemmäs 200 palkallista kesäharjoittelupaikkaa 15–17‑vuotiaille nuorille. Hakuaika on käynnissä 2.–15.3.2026, ja paikkoja haetaan Kuntarekryn kautta.

Harjoittelujaksot kestävät joko kaksi tai neljä viikkoa ajalla 1.6.–26.7.2026. Nuoret pääsevät tutustumaan hyvinvointialueen toimintaan monipuolisissa tehtävissä:

  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelut – esimerkiksi ulkoilua, juttuseuraa, pieniä kodinhoidollisia tehtäviä ja arjen tukemista.
  • Pelastus- ja ensihoitopalvelut – kaluston ja varastojen ylläpitoa sekä muita avustavia tehtäviä.
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut – puistoruokailujen järjestämistä, ruuan jakelua ja oheisohjelman toteuttamista sekä someviestintää.
  • Tukipalveluiden tekstiilipalvelut – tekstiilien hyllytystä ja muita avustavia tehtäviä.
  • Sairaalapalvelut – ei-hoidollisia tehtäviä, kuten potilaiden kanssa juttelua, tavaroiden järjestelyä ja pieniä puhtaanapidon töitä (ikävaatimus 17 vuotta).
  • Avopalvelut – viestintää ja medialähettiläänä toimimista.

Harjoittelupaikkoja on tarjolla laajasti yhteensä 17 paikkakunnalla.

Kahden viikon harjoittelusta maksetaan 420 euroa ja neljän viikon jaksosta 840 euroa, sisältäen lomakorvauksen. Työpäivät ovat arkisin kuusituntisia.

Harjoitteluun voivat hakea nuoret, jotka ovat 15-vuotiaita 1.6.2026 mennessä ja alle 18-vuotiaita harjoittelun päättyessä. Poikkeuksena sairaalapalvelut, joihin vaaditaan 17 vuoden ikää.

Hakijat voivat valita Kuntarekryn hakulomakkeella itselleen sopivat ajankohdat, palvelulinjat ja paikkakunnat. Valinta tehdään arvonnalla.

Nuorten vahvuudet pyritään huomioimaan tehtävissä. Harjoittelu tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua sosiaali-, terveys- ja pelastusalan työtehtäviin sekä kartuttaa ensimmäisiä työkokemuksia.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

