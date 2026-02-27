Pirkanmaan hyvinvointialue avasi jälleen palkalliset nuorten kesäharjoittelupaikat – haku on nyt käynnissä
2.3.2026 15:55:40 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa ensi kesänä lähemmäs 200 palkallista kesäharjoittelupaikkaa 15–17‑vuotiaille nuorille. Hakuaika on käynnissä 2.–15.3.2026, ja paikkoja haetaan Kuntarekryn kautta.
Harjoittelujaksot kestävät joko kaksi tai neljä viikkoa ajalla 1.6.–26.7.2026. Nuoret pääsevät tutustumaan hyvinvointialueen toimintaan monipuolisissa tehtävissä:
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelut – esimerkiksi ulkoilua, juttuseuraa, pieniä kodinhoidollisia tehtäviä ja arjen tukemista.
- Pelastus- ja ensihoitopalvelut – kaluston ja varastojen ylläpitoa sekä muita avustavia tehtäviä.
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut – puistoruokailujen järjestämistä, ruuan jakelua ja oheisohjelman toteuttamista sekä someviestintää.
- Tukipalveluiden tekstiilipalvelut – tekstiilien hyllytystä ja muita avustavia tehtäviä.
- Sairaalapalvelut – ei-hoidollisia tehtäviä, kuten potilaiden kanssa juttelua, tavaroiden järjestelyä ja pieniä puhtaanapidon töitä (ikävaatimus 17 vuotta).
- Avopalvelut – viestintää ja medialähettiläänä toimimista.
Harjoittelupaikkoja on tarjolla laajasti yhteensä 17 paikkakunnalla.
Kahden viikon harjoittelusta maksetaan 420 euroa ja neljän viikon jaksosta 840 euroa, sisältäen lomakorvauksen. Työpäivät ovat arkisin kuusituntisia.
Harjoitteluun voivat hakea nuoret, jotka ovat 15-vuotiaita 1.6.2026 mennessä ja alle 18-vuotiaita harjoittelun päättyessä. Poikkeuksena sairaalapalvelut, joihin vaaditaan 17 vuoden ikää.
Hakijat voivat valita Kuntarekryn hakulomakkeella itselleen sopivat ajankohdat, palvelulinjat ja paikkakunnat. Valinta tehdään arvonnalla.
Nuorten vahvuudet pyritään huomioimaan tehtävissä. Harjoittelu tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua sosiaali-, terveys- ja pelastusalan työtehtäviin sekä kartuttaa ensimmäisiä työkokemuksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tamminen MariaRekrytointipäällikköPuh:0444722966maria.tamminen@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue varautuu yksityisen sosiaalipalvelualan uusiin lakkoihin27.2.2026 09:14:14 EET | Tiedote
Pirkanmaata koskee ensi viikolla 3.–5. maaliskuuta yksityisten sosiaalipalvelujen lakonuhka. Lakkovaroitus kohdistuu yksityisiin palveluntuottajiin, joilta myös Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa palveluita. Palveluntuottajat ja hyvinvointialue ovat varautuneet tilanteeseen, ja asiakkaista huolehditaan myös mahdollisen lakon aikana.
Tays Keskussairaalan B-rakennuksen sisäänkäynti suljetaan 2. maaliskuuta23.2.2026 09:31:55 EET | Tiedote
Laajeneva työmaa tuo muutoksia kulkureitteihin. B-rakennukseen pääsee jatkossa kulkemaan esimerkiksi sairaalan pääsisäänkäynnin kautta. Saattoliikenne ja potilaskuljetukset ohjataan jatkossa pysäköintihalliin.
Ruovedellä ja Virroilla järjestetään asukastilaisuudet sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksista20.2.2026 11:04:37 EET | Tiedote
Pihlajalinna aloittaa Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana tämän vuoden keväällä. Virroilla ja Ruovedellä palvelut siirtyvät Keiturin Sotelta Pihlajalinnalle 1.4.2026. Alueen asukkaille muutoksesta kerrotaan infotilaisuuksissa Ruovedellä 4. maaliskuuta ja Virroilla 11. maaliskuuta.
Pirkanmaan sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat kevään ja syksyn aikana – uusi järjestelmä helpottaa asiointia20.2.2026 10:58:13 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemien, lähiasemien ja lähiasiointipisteiden lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla otetaan käyttöön uusi puhelinjärjestelmä vaiheittain kevään ja syksyn 2026 aikana. Uudistuksen myötä lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumeroihin tulee muutoksia.
Uusi työnjako Hämeenkyrön sote-asemalla vapauttaa aikaa hoitotyöhön ja tehostaa varastohallintaa – taloudelliset säästöt ovat merkittävät17.2.2026 13:12:13 EET | Tiedote
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveysasemalla toteutettu kehityshanke lähti liikkeelle selkeistä tavoitteista. Pyrkimyksenä oli vapauttaa hoitohenkilöstön aikaa potilastyöhön ja siirtää ei-hoidollisia tehtäviä tukipalveluille. Samalla yhtenäistettiin varastohallinnan käytäntöjä eri yksiköissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme