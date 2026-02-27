Valtatie 25:n parantaminen etenee tänä vuonna

Josephine Sundqvist ministeri Strandin uudeksi eduskunta-avustajaksi 27.2.2026 10:40:34 EET | Tiedote

Josephine Sundqvist on valittu RKP:n kansanedustajan, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin eduskunta-avustajaksi. Sundqvist on neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä. Ennen eduskunta-avustajan tehtävää hän on työskennellyt pankissa.