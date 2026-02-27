Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Valtatie 25:n parantaminen etenee tänä vuonna

Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP), on tyytyväinen siihen, että Valtatie 25:n parantaminen Meltolan alueella Raaseporissa etenee jo tämän vuoden aikana.

Hallitus varasi viime vuoden puoliväliriihessä 17 miljoonaa euroa Meltolan vaarallisen tieosuuden parantamiseen. Wickström tapasi viime viikolla Väyläviraston johdon, joka vahvisti, että urakan kilpailutus käynnistyy tämän vuoden toukokuussa. Tämä tarkoittaa, että rakennustyöt voidaan nykyisten suunnitelmien mukaan aloittaa syksyllä. Tavoitteena on, että hanke valmistuu marraskuussa 2027.

– Valtatie 25 on erittäin vaarallinen tieosuus. Sillä on suuri merkitys koko maan huoltovarmuudelle, sillä se yhdistää Hangon sataman muuhun Suomeen. On hyvä, että saamme vihdoin aikaan merkittävän parannuksen tälle valtatieosuudelle, Wickström sanoo.

Wickström toivoo, että valtatie 25:n parantaminen säilyy prioriteettina myös jatkossa. Eduskunta käsittelee parhaillaan Liikenne 12 -suunnitelmaa, joka linjaa Suomen liikennepolitiikkaa tuleville vuosille. Kun suunnitelma on hyväksytty, Väylävirasto esittelee uuden investointiohjelman, jossa Wickström toivoo valtatie 25:n olevan etusijalla.

– Toivon, että näemme tulevina vuosina lisää laajoja parannuksia valtatie 25:llä. Liikenne 12 -ohjelmassa priorisoidaan hankkeita, jotka vahvistavat maan huoltovarmuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Näiden kriteerien valossa valtatie 25 on aivan omaa luokkaansa, Wickström toteaa.

