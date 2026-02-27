Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ammattiliitto JHL ja työnantajaliitto Hali saavuttivat neuvottelutuloksen – JHL:n huomenna alkava lakko peruttu

2.3.2026 16:10:17 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote

Ammattiliitto JHL peruuttaa tämän viikon osalta kaikki työtaistelutoimensa, koska JHL ja työnantajaliitto Hali ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen yksityisen sosiaalipalvelualan kiistassa.

Ammattiliitto JHL ja työnantajaosapuoli Hali ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen yksityisellä sosiaalipalvelualalla.  

Tuloksen vuoksi kaikki JHL:n julistamat työtaistelutoimet perutaan tämän viikon osalta.

Muut sopimuksessa mukana olevat liitot käsittelevät JHL:n liittymiskysymystä tämän viikon aikana hallinnoissaan. Tuloksesta tiedotetaan tämän jälkeen.

Ammattiliitto JHL tiedottaa jatkosta viestintäkanavissaan. Seuraa tiedotusta aiheesta  JHL:n verkkosivuilla sekä somekanavissa, kuten FacebookissaInstagramissa ja X:ssä

Lisätiedot medialle:

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström, 040 828 2865

Tietoja julkaisijasta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.

