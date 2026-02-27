Ammattiliitto JHL ja työnantajaliitto Hali saavuttivat neuvottelutuloksen – JHL:n huomenna alkava lakko peruttu

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.