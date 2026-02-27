Keskuskauppakamari: Iranin konflikti nostaisi pitkittyessään logistiikkakustannuksia
2.3.2026 16:12:11 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Viikonloppuna alkaneen konfliktin pitkittyessä yritykset joutuvat varautumaan kasvaviin kustannuksiin niin merikuljetuksissa kuin lentoliikenteessä. Hormuzinsalmen sulku ja riskien kasvu Punaisellamerellä, kasvavat vakuutusmaksut sekä polttoaineiden hintapaineet nostavat kuljetuskustannuksia.
”On selvää, että konfliktin pitkittyessä kustannuspaineet kasvavat yrityksille monesta suunnasta. Suurimmat kärsijät ovat todennäköisesti logistiikkayritykset ja lentoyhtiöt”, sanoo Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
Hormuzinsalmen sulku ja Punaisenmeren mahdollinen turvallisuustilanteen heikkeneminen pakottavat laivat pitkiin kiertoreitteihin, mikä pidentää kuljetusaikoja ja nostaa kustannuksia. Suuret eurooppalaiset ja japanilaiset varustamot ovat jo ilmoittaneet Arabianmerta välttelevistä uudelleenreitityksistä.
”Euroopan ja Aasian välinen Afrikan kiertävä reitti on noin kymmenen päivää pidempi kuin Punaisenmeren kautta kulkeva reitti. Tämä näkyy suoraan polttoainekulutuksessa ja kasvattaa myös miehistökuluja”, Kalenoja sanoo.
Konflikti nostaa lisäksi logistiikkayritysten vakuutusten hintoja, sillä kriisialueilla vakuutuksiin hinnoitellaan merkittävä riskilisä. Vakuutushintojen nousu on tuntuva erityisesti konttialuksilla, jotka ovatkin jo pääosin siirtyneet Lähi-itää kiertäville merireiteille.
Hormuzinsalmen liikennekatkoksesta ei odoteta pitkäaikaista, sillä myös Iranin omat kuljetukset ovat salmen varassa.
“Vaikutusten laajuus selviää lähiviikkoina, mutta selvää on jo nyt, että merirahdin kustannukset kasvavat vakuutusten kallistuessa ja kuljetusreittien pidentyessä”, Kalenoja sanoo.
Kerosiinin saatavuus ja hinnannousu kiristävät lentoyhtiöiden tilannetta
Noin 25–30 prosenttia Euroopassa käytetystä lentopolttoaineesta kulkee Hormuzinsalmen kautta. Jos konflikti pitkittyy, jakeluhäiriöt ja hinnannousu voivat osua lentoyhtiöihin tilanteessa, joka on jo valmiiksi haastava.
”Lentoyhtiöt ovat jo nyt ahtaalla. Suuri osa alueen ilmatiloista on suljettu, mikä vaikeuttaa reittisuunnittelua ja kasvattaa kustannuksia. Kun tähän lisätään mahdollinen kerosiinin hinnan nousu ja toimitusvaikeudet, on tilanne yhtiöille erittäin vaikea”, Kalenoja sanoo.
