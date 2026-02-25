Defensor Legisin teemanumero omistettu Matti Tolvaselle

Tämän rikos- ja prosessioikeuden teemanumeron tarkoituksena on osoittaa Tolvaselle, kuinka tärkeänä tiedeyhteisö pitää hänen työtään oikeustieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja laajemmin yhteiskunnan hyväksi.

– Suomalaisen oikeuselämän vahvuuksia on käytännön juridiikan ja akateemisen oikeustutkimuksen vuorovaikutus. Matti Tolvasen ura nimismiehestä johtavaksi kihlakunnansyyttäjäksi ja edelleen rikosoikeuden professoriksi ja vielä emeritusvuosina asianajotoimiston neuvottelevaksi lakimieheksi ilmentää hyvin tätä yhteyttä, sanoo Defensor Legisin päätoimittaja Toni Malminen.

Teemanumero sisältää vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, lyhyempiä tieteellisiä kirjoituksia ja henkilökohtaisempia puheenvuoroja Tolvasen urasta, tieteellisestä tuotannosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

– Käytännönläheisen oikeustieteellisen tutkimuksen julkaisemiseen erikoistunut Defensor Legis on oivallinen foorumi kunnioittaa kollegaamme, toteaa vierailevana päätoimittajana toiminut yliopistonlehtori Jussi Karkkulainen Itä-Suomen yliopistosta.

Defensor Legisin paperilehden artikkelit julkaistaan sähköisesti Edilexin Lakitieto-palvelussa (käyttö edellyttää maksullista lisenssiä).

Poimintoja sisällöstä: