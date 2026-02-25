Suomen Asianajajat

Defensor Legisin teemanumero omistettu Matti Tolvaselle

5.3.2026 09:30:00 EET | Suomen Asianajajat | Tiedote

Defensor Legisin 4.3.2026 ilmestynyt rikos- ja prosessioikeuden teemanumero 1/2026 on omistettu tammikuussa 70 vuotta täyttäneelle emeritusprofessori Matti Tolvaselle.

Emeritusprofessori Matti Tolvanen.
Emeritusprofessori Matti Tolvanen. Niko Jouhkimainen / Itä-Suomen yliopisto

Tämän rikos- ja prosessioikeuden teemanumeron tarkoituksena on osoittaa Tolvaselle, kuinka tärkeänä tiedeyhteisö pitää hänen työtään oikeustieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja laajemmin yhteiskunnan hyväksi.

–    Suomalaisen oikeuselämän vahvuuksia on käytännön juridiikan ja akateemisen oikeustutkimuksen vuorovaikutus. Matti Tolvasen ura nimismiehestä johtavaksi kihlakunnansyyttäjäksi ja edelleen rikosoikeuden professoriksi ja vielä emeritusvuosina asianajotoimiston neuvottelevaksi lakimieheksi ilmentää hyvin tätä yhteyttä, sanoo Defensor Legisin päätoimittaja Toni Malminen.

Teemanumero sisältää vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, lyhyempiä tieteellisiä kirjoituksia ja henkilökohtaisempia puheenvuoroja Tolvasen urasta, tieteellisestä tuotannosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

–    Käytännönläheisen oikeustieteellisen tutkimuksen julkaisemiseen erikoistunut Defensor Legis on oivallinen foorumi kunnioittaa kollegaamme, toteaa vierailevana päätoimittajana toiminut yliopistonlehtori Jussi Karkkulainen Itä-Suomen yliopistosta.

Defensor Legisin paperilehden artikkelit julkaistaan sähköisesti Edilexin Lakitieto-palvelussa (käyttö edellyttää maksullista lisenssiä).

Poimintoja sisällöstä:

  • Sakari Melander, Lähestymiskieltoa koskevan sääntelyn merkitys ja arviointi perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta
  • Minna Kimpimäki, Digitaalinen väkivalta lähisuhteissa
  • Kimmo Nuotio, Terrorismirikosten erityisluonteesta ja erityisesti terroristisesta tarkoituksesta niin teorian kuin käytännön valossa
  • Tiia Palmén ja Susanna Reinboth, Selkeä, rohkea ja tavoitettavissa – Matti Tolvanen nousi toimittajien suosikkikommentaattoriksi
  • Jussi Tapani, Matti Tolvanen – Tuupovaaran moniottelija

Defensor Legis

Suomen Asianajajien vuodesta 1920 julkaisema oikeudellinen aikakauskirja Defensor Legis sisältää käytännönläheisiä artikkeleita oikeuselämän eri aloilta. Yli 100 vuotta ilmestynyt Defensor Legis on Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu.

