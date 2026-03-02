Siitepölykausi on alkanut Suomessa
2.3.2026 17:14:52 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Suomen eteläosiin on viikonlopun aikana kulkeutunut lepän siitepölyä etelämpää Euroopasta. Maan etelä- ja keskiosiin on odotettavissa lisää lepän ja pähkinäpensaan siitepölyn kaukokulkeumia lähipäivien aikana.
Suomeen kulkeutuneet siitepölymäärät ovat toistaiseksi hyvin pieniä. Kevät on Keski-Euroopassa huomattavasti pidemmällä kuin Suomessa, ja esimerkiksi Tanskassa lepän ja pähkinäpensaan siitepölyn pitoisuudet ilmassa ovat jo nousseet runsaiksi.
Suomessa kukinnan odotetaan alkavan maan etelä- ja lounaisosissa noin kahden viikon sisällä. Leppää esiintyy lähes koko maassa, kun taas pähkinäpensasta tavataan lähinnä maan etelä- ja lounaisosissa. Molempien siitepöly on allergeenista, ja ristiallergia koivun siitepölyn kanssa on yleistä. Noin viidesosa väestöstä on siitepölylle allergista.
Kaukokulkeumien yleistymisen myötä Turun yliopisto on tänään aloittanut säännöllisen siitepölytiedotuksen. Tilannetieto ja ennuste päivitetään kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin www.norkko.fi -sivustolle.
– Säännöllinen tiedotus alkaa tänä vuonna suhteellisen myöhään, sillä pakkasjakso ja pohjoissuuntaiset ilmavirtaukset ovat viivästyttäneet paikallisen kukinnan alkua ja suojanneet siitepölyn kaukokulkeumilta. Viime vuonna aloitimme tiedotuksen jo helmikuun alussa, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen esihenkilö Annika Saarto.
Pähkinäpensaan ja lepän jälkeen on kukintavuorossa koivu. Sen siitepölykausi alkaa Suomessa tyypillisesti noin huhtikuun puolivälissä, kun siitepölyä kantautuu tänne Keski-Euroopasta.
Annika Saarto
Turun yliopiston viestintä
