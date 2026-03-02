Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Vuoden 2026 hoitotarvike on AQVA Finland Oy:n vedensuodatin – puhdas vesi nousee yhdeksi arjen tärkeimmistä hyvinvointivalinnoista
2.3.2026 17:36:53 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Hyvänmakuisen ja puhtaan juomaveden merkitys on kasvanut, ja samalla suihkuveden vaikutus hiusten ja ihon hyvinvointiin kiinnostaa yhä useampia kuluttajia. Ilmiö näkyy myös terveystuotealalla: Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton asiantuntijaraati on valinnut Vuoden 2026 hoitotarvike -sarjan voittajaksi AQVA Finland Oy:n vedensuodattimet. Valinta kertoo hyvinvointiajattelun muutoksesta, jossa terveys rakentuu yhä useammin päivittäisistä arjen perusasioista.
AQVA Finlandin vedensuodattimet hyödyntävät monivaiheista suodatusteknologiaa, jonka avulla vedestä voidaan vähentää muun muassa klooria, maku- ja hajuhaittoja, raskasmetalleja sekä muita epäpuhtauksia samalla, kun veden luonnollinen mineraalitasapaino säilyy. Paremman makuinen ja laadukkaampi vesi lisää juomisen miellyttävyyttä ja tukee päivittäistä nesteytystä, joka on keskeinen tekijä aineenvaihdunnalle, palautumiselle ja kehon normaalille toiminnalle. Ekologiset ratkaisut tarjoavat kestävän vaihtoehdon pullovedelle ja tukevat hyvinvointia kotona, työpaikoilla ja vapaa-ajalla.
Voittajatuote kuvastaa terveystuotealan laajenemista perinteisistä valmisteista koko elinympäristön hyvinvointiin. Puhtaan veden merkitys korostuu kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä esimerkiksi veden laatuun, mikromuoveihin ja ympäristökuormitukseen liittyvissä kysymyksissä.
AQVA Finland Oy on kotimainen vedenpuhdistuksen asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on tehdä puhtaasta vedestä arjen helposti saavutettava hyvinvointiratkaisu koteihin, työpaikoille ja vapaa-ajan asumiseen. AQVA Finlandin toiminta perustuu tutkittuun tietoon, omaan vesilaboratorioon ja tuotteiden systemaattiseen testaukseen. Kotimainen tuotekehitys ja tuotannon vahvistaminen Suomessa ovat keskeinen osa yrityksen vastuullisuusviestintää. AQVA Finlandin valikoimasta löytyy useita tuotteita, joille on myönnetty Avainlippu-merkki.
“Puhdas vesi on hyvinvoinnin perusta”
”Puhdas ja hyvälaatuinen vesi on hyvinvoinnin perusta. Haluamme tehdä vedensuodatuksesta arjen helpon ja luonnollisen osan, jotta jokaisella olisi mahdollisuus nauttia laadukkaasta juoma- ja käyttövedestä päivittäin. Tämä tunnustus on meille merkittävä osoitus siitä, että työllämme on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin,” sanoo AQVA Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Aalto.
Hyvinvointitrendi laajenee arjen perusasioihin
”Kun vesi maistuu hyvältä ja sen laatuun luotetaan, sitä myös juodaan enemmän. Riittävä nesteytys vaikuttaa suoraan jaksamiseen, palautumiseen ja kehon normaaleihin toimintoihin. AQVA Finlandin vedensuodatusratkaisut osuvat yhteen terveytemme keskeisimmistä peruspilareista. Parhaimmillaan sekä juoma- että suihkuvesi voivat olla päivittäisiä, terveyttä tukevia valintoja”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Yhteyshenkilöt
Juha AaltotoimitusjohtajaAQVA Finland OyPuh:040 0760705juha@aqva.fiwww.aqva.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mikrobiomiajattelu laajenee suolistosta suuhun - vuoden tulokkaaksi valittu tuote heijastaa uutta trendiä2.3.2026 09:26:41 EET | Tiedote
Kuluttajien kiinnostus suun luonnolliseen tasapainoon liittyy laajempaan hyvinvointitrendiin, jossa mikrobiomin merkitys on noussut suolistosta myös suunhoitoon. Samalla suositaan ratkaisuja, jotka toimivat kehon omien rakenteiden kanssa ja tukevat ennaltaehkäisevää hyvinvointia hellävaraisesti mutta tehokkaasti. Tämä nouseva trendi näkyi myös terveystuotealan vuoden tulokkaan valinnassa. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton asiantuntijaraati on valinnut Vuoden 2026 Tulokas -sarjan voittajaksi Circlum Farmasia Oy:n maahantuoman Gutology Mineraali Hammastahnan.
Parhaaksi valittu ihonhoitotuote tuo helpotusta ärtyneelle iholle – sertifioitu luonnonkosmetiikka yhdistää propoliksen ja probiootin23.2.2026 11:16:09 EET | Tiedote
Terveystuotealan ammattilaisten valitsema vuoden 2026 ihonhoitotuote on kotimainen Flow Cosmeticsin Propolis & Probiotics Rescue Cream, joka on suunniteltu erityisesti ärtyneelle, ongelmaiselle ja ihottumaiselle iholle. Tuotteelle on myönnetty arvostettu Ecocert Cosmos Natural -sertifikaatti.
Yli 40 vuotta Oulun Naturalin tarinaa – uusi yrittäjä jatkaa perinnettä kivijalkakaupassa ja verkossa16.2.2026 18:49:37 EET | Tiedote
Oulun keskustassa Kirkkokadulla toimiva Natural Hyvinvointi oy edustaa vahvaa jatkuvuutta oululaisessa luontaistuotekaupassa. Yrittäjä Marika Simontaival jatkaa Oulun Naturalin yli 40-vuotista historiaa, tuttua, luotettavaa ja paikallisesti juurtunutta luontaistuotekauppaa, joka on palvellut oululaisia jo useiden vuosikymmenten ajan.
BioPro Saimaa avasi ovensa Lappeenrannassa – luontaistuotekauppa palasi kaupunkiin10.2.2026 11:27:43 EET | Tiedote
Lappeenranta on saanut jälleen oman luontaistuotekauppansa, kun BioPro-ketjuun kuuluva BioPro Saimaa avasi ovensa Leirin Prismalla. Myymälän yrittäjänä toimii Riikka Tiimo, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus luontaistuotealalta.
Japanilaisesta aamiaistrendistä syntyi vuoden terveystuote4.2.2026 15:06:45 EET | Tiedote
Suomessa aamu alkaa usein kaurapuurolla. Japanissa vastaavassa roolissa on natto – fermentoiduista soijapavuista valmistettu perinneruoka, jota on nautittu vuosisatojen ajan osana arkea. Nyt tämä pitkän iän ja terveyden symboli on tuotu nykyaikaiseen, turvalliseen ja tarkkaan tutkittuun muotoon. Vuoden 2026 terveystuotteeksi on valittu Biomedin Nattokinaasi NSK-SD® ravintolisävalmiste.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme