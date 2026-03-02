Vuoden 2026 hoitotarvike on AQVA Finland Oy:n vedensuodatin – puhdas vesi nousee yhdeksi arjen tärkeimmistä hyvinvointivalinnoista

AQVA Finlandin vedensuodattimet hyödyntävät monivaiheista suodatusteknologiaa, jonka avulla vedestä voidaan vähentää muun muassa klooria, maku- ja hajuhaittoja, raskasmetalleja sekä muita epäpuhtauksia samalla, kun veden luonnollinen mineraalitasapaino säilyy. Paremman makuinen ja laadukkaampi vesi lisää juomisen miellyttävyyttä ja tukee päivittäistä nesteytystä, joka on keskeinen tekijä aineenvaihdunnalle, palautumiselle ja kehon normaalille toiminnalle. Ekologiset ratkaisut tarjoavat kestävän vaihtoehdon pullovedelle ja tukevat hyvinvointia kotona, työpaikoilla ja vapaa-ajalla.

Voittajatuote kuvastaa terveystuotealan laajenemista perinteisistä valmisteista koko elinympäristön hyvinvointiin. Puhtaan veden merkitys korostuu kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä esimerkiksi veden laatuun, mikromuoveihin ja ympäristökuormitukseen liittyvissä kysymyksissä.

AQVA Finland Oy on kotimainen vedenpuhdistuksen asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on tehdä puhtaasta vedestä arjen helposti saavutettava hyvinvointiratkaisu koteihin, työpaikoille ja vapaa-ajan asumiseen. AQVA Finlandin toiminta perustuu tutkittuun tietoon, omaan vesilaboratorioon ja tuotteiden systemaattiseen testaukseen. Kotimainen tuotekehitys ja tuotannon vahvistaminen Suomessa ovat keskeinen osa yrityksen vastuullisuusviestintää. AQVA Finlandin valikoimasta löytyy useita tuotteita, joille on myönnetty Avainlippu-merkki.

“Puhdas vesi on hyvinvoinnin perusta”

”Puhdas ja hyvälaatuinen vesi on hyvinvoinnin perusta. Haluamme tehdä vedensuodatuksesta arjen helpon ja luonnollisen osan, jotta jokaisella olisi mahdollisuus nauttia laadukkaasta juoma- ja käyttövedestä päivittäin. Tämä tunnustus on meille merkittävä osoitus siitä, että työllämme on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin,” sanoo AQVA Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Aalto.

Hyvinvointitrendi laajenee arjen perusasioihin

”Kun vesi maistuu hyvältä ja sen laatuun luotetaan, sitä myös juodaan enemmän. Riittävä nesteytys vaikuttaa suoraan jaksamiseen, palautumiseen ja kehon normaaleihin toimintoihin. AQVA Finlandin vedensuodatusratkaisut osuvat yhteen terveytemme keskeisimmistä peruspilareista. Parhaimmillaan sekä juoma- että suihkuvesi voivat olla päivittäisiä, terveyttä tukevia valintoja”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.