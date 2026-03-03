Turun yliopiston Silakka ja Itämeri -seminaari Uudessakaupungissa 13.3.
3.3.2026 11:05:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Miksi ja miten Itämeri on muuttunut? Miten meremme suurin luonnonresurssi, silakka, voi – onko se sopeutunut muutokseen? Heikentääkö vai ylläpitääkö ammattikalastus sitä luonnonresurssia ja ekosysteemiä, jossa se toimii? Entä mitä rannikkoseutujen asukkaat, kunnat ja yritykset voivat tehdä Itämeren ja silakkakantojen hyväksi? Näistä aiheista keskustellaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen kaikille avoimessa seminaarissa 13. maaliskuuta.
Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos on tehnyt merentutkimusta 60 vuoden ajan, ja työ on luonut merkittävän tietopohjan ja vahvan ymmärryksen Itämereen ja Saaristomereen vaikuttavista muutostekijöistä.
– Seilissä toteutettujen meriympäristön pitkäaikaisseurantaan liittyvien havaintosarjojen ansiosta tutkijoillemme on muodostunut kokonaiskuva niistä keskeisistä tekijöistä, jotka säätelevät Itämeren toimintaa ja ovat myös olennaisia Suomen tärkeimmän talouskalan, silakan, menestykselle, sanoo Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Jari Hänninen.
Saaristomeren tutkimuslaitos järjestää maksuttoman seminaarin kaikille Itämeren tilasta kiinnostuneille perjantaina 13.3. klo 18.00 Uudessakaupungissa kulttuurikeskus Crusellissa (Kullervontie 11A, Uusikaupunki).
Seminaari tarjoaa suurelle yleisölle, kuntapäättäjille, kalatalouden ammattilaisille ja yrittäjille uusinta tutkimustietoa Itämeren muutoksesta ja silakasta.
Tilaisuus järjestetään kiitokseksi kaikille niille yhteisöille ja yrityksille, jota ovat tukeneet Seilissä tehtävää silakkatutkimusta jopa vuosikymmenten ajan.
Tervetuloa osallistumaan keskusteluun!
Ohjelma
17.15–18.00 kahvi ja suolainen tarjoilu
18.00–18.10 Tilaisuuden avaus, kalastusneuvos Kari Ranta-aho
18.10–18.30 Itämeren säätelyyn vaikuttavat tekijät, johtaja, dosentti Jari Hänninen, Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto
18.30–18.50 Mitä Itämeren eliöyhteisössä oikein tapahtuu? Professori emeritus Ilppo Vuorinen, Sakari Alhopuron säätiö
18.50–19.10 Silakan kyky sopeutua muutokseen, dosentti, erikoistutkija Katja Mäkinen, Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto
19.10–19.30 Loppukeskustelu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Hänninen, jarhan@utu.fi, 050 401 7838
Kalastusneuvos Kari Ranta-aho, 040 500 3509
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Modernit lonkan tekonivelet kestävät hyvin jopa 30 vuotta – laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa merkittävän parannuksen pitkäaikaiskestävyydessä3.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin modernien lonkan tekonivelten pitkäaikaispysyvyyttä ja osoitettiin, että modernit liukupintaratkaisut näyttävät merkittävästi vähentäneen lonkan tekonivelten uusintaleikkausten tarvetta.
Siitepölykausi on alkanut Suomessa2.3.2026 17:14:52 EET | Tiedote
Suomen eteläosiin on viikonlopun aikana kulkeutunut lepän siitepölyä etelämpää Euroopasta. Maan etelä- ja keskiosiin on odotettavissa lisää lepän ja pähkinäpensaan siitepölyn kaukokulkeumia lähipäivien aikana.
Tieteen lavalla Turun Kaupunginteatterissa 5.3. selvitetään, miksi työelämä naurattaa2.3.2026 10:00:43 EET | Tiedote
Turun yliopiston tutkijat nousevat Tieteen lavalle tarkastelemaan Sohva‑näytelmän herättämiä ajatuksia työyhteisöistä, johtamisesta ja arjen vuorovaikutuksesta Turun Kaupunginteatterin lämpiössä torstaina 5.3.
Pankkien hallitusten monimuotoisuus vaikuttaa pääosin myönteisesti niiden taloudelliseen suorituskykyyn2.3.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Kansainvälisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että yleisesti ottaen pankit hyötyvät siitä, jos niiden hallitukset koostuvat eritaustaisista jäsenistä. Hallitusten jäsenten ikäero kuitenkin vaikutti negatiivisesti keskeisimpiin pankkien taloudellisen suorituskyvyn mittareihin.
Väitös: Yhteiskehittämiseen perustuva verkkokotoutumiskoulutus vahvistaa osallisuutta ja opettajien muuttuvaa asiantuntijuutta27.2.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Anita Hartikainen tarkasteli tietojenkäsittelytieteen alan väitöksessään verkossa toteutettavan kotoutumiskoulutuksen muotoilua ja kehittämistä. Parhaimmillaan verkkokoulutus voi tukea hyvin erilaisista taustoista tulevien maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja työllistymistä. Onnistuminen edellyttää opettajilta kykyä rakentaa merkityksellistä vuorovaikutusta teknologiavälitteisessä ympäristössä ja kehittää koulutusta aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme