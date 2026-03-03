Turun yliopisto

Turun yliopiston Silakka ja Itämeri -seminaari Uudessakaupungissa 13.3.

3.3.2026 11:05:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote

Miksi ja miten Itämeri on muuttunut? Miten meremme suurin luonnonresurssi, silakka, voi – onko se sopeutunut muutokseen? Heikentääkö vai ylläpitääkö ammattikalastus sitä luonnonresurssia ja ekosysteemiä, jossa se toimii? Entä mitä rannikkoseutujen asukkaat, kunnat ja yritykset voivat tehdä Itämeren ja silakkakantojen hyväksi? Näistä aiheista keskustellaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen kaikille avoimessa seminaarissa 13. maaliskuuta.

Kesäinen kuva saaristomereltä, vedessä poijuilla rajattu alue; taustalla kallioinen rantaviiva, metsää ja pilvinen taivas.
Kuva: Saaristomeren tutkimuslaitoksen arkisto

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos on tehnyt merentutkimusta 60 vuoden ajan, ja työ on luonut merkittävän tietopohjan ja vahvan ymmärryksen Itämereen ja Saaristomereen vaikuttavista muutostekijöistä.

– Seilissä toteutettujen meriympäristön pitkäaikaisseurantaan liittyvien havaintosarjojen ansiosta tutkijoillemme on muodostunut kokonaiskuva niistä keskeisistä tekijöistä, jotka säätelevät Itämeren toimintaa ja ovat myös olennaisia Suomen tärkeimmän talouskalan, silakan, menestykselle, sanoo Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Jari Hänninen.

Saaristomeren tutkimuslaitos järjestää maksuttoman seminaarin kaikille Itämeren tilasta kiinnostuneille perjantaina 13.3. klo 18.00 Uudessakaupungissa kulttuurikeskus Crusellissa (Kullervontie 11A, Uusikaupunki).

Seminaari tarjoaa suurelle yleisölle, kuntapäättäjille, kalatalouden ammattilaisille ja yrittäjille uusinta tutkimustietoa Itämeren muutoksesta ja silakasta.

Tilaisuus järjestetään kiitokseksi kaikille niille yhteisöille ja yrityksille, jota ovat tukeneet Seilissä tehtävää silakkatutkimusta jopa vuosikymmenten ajan.

Tervetuloa osallistumaan keskusteluun!

Ohjelma

17.15–18.00 kahvi ja suolainen tarjoilu

18.00–18.10 Tilaisuuden avaus, kalastusneuvos Kari Ranta-aho

18.10–18.30 Itämeren säätelyyn vaikuttavat tekijät, johtaja, dosentti Jari Hänninen, Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto

18.30–18.50 Mitä Itämeren eliöyhteisössä oikein tapahtuu? Professori emeritus Ilppo Vuorinen, Sakari Alhopuron säätiö

18.50–19.10 Silakan kyky sopeutua muutokseen, dosentti, erikoistutkija Katja Mäkinen, Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto

19.10–19.30 Loppukeskustelu

Yhteyshenkilöt

Jari Hänninen, jarhan@utu.fi, 050 401 7838
Kalastusneuvos Kari Ranta-aho, 040 500 3509

