Malminkartanon koulukampuksen sekä Talin jalkapallohallin peruskorjauksen hanke etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää Malminkartanon Piianpuiston koulukampuksen kaavaratkaisun hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee Piianpuistoa ja sen viereisiä koulu- ja päiväkotitontteja, jonne suunnitellaan uutta julkisten palvelujen ja lähivirkistyksen kokonaisuutta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen koulurakennuksen säilyttämisen ja siihen kytkeytyvän uuden laajennusosan, uuden kirjaston ja teemaleikkipuiston rakentamisen. Syntyvään koulukokonaisuuteen sijoittuu tilat ala-asteelle, yläasteelle, lukiolle ja esikoululle.

Kaava etenee kaupunginvaltuustoon.

Talin jalkapallohallin perusparannuksen hankesuunnitelma etenee

Hankkeessa toteutetaan Talin jalkapallohallin laaja perusparannus ja laajennustyö. Hanke koostuu peruskorjattavasta, vuonna 1992 rakennetusta harjoitushallista ja väestönsuojasta sekä uudisosasta, johon sijoittuvat harjoittelua tukevat tilat, kuten puku- ja pesutilat, kuntosali, yleisötilat ja henkilökunnan tilat.

Hankkeessa on tarkasteltu mahdollisuutta hyödyntää Pikku-Finlandian siirtokelpoisia osia uudisosan rakentamisessa, mutta tästä on sittemmin luovuttu. Hankkeen jatkosuunnittelussa ilmeni teknisiä haasteita osien hyödyntämiselle sekä kustannuksia merkittävästi korottavia tekijöitä.

Hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuustoon.

Avustuksia Ukrainaan

Kaupunginhallitus päätti myöntää määrärahan dniprolaisten lasten ja nuorten kesäleiritoimintaan. Varat myönnetään ukrainalaisen kumppanikaupunki Dnipron lasten ja nuorten kesäleirikulujen kattamiseksi. Lahjoituksen arvo on enintään 85 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää myös ajoneuvojen ja muun irtaimen omaisuuden lahjoittamisesta Ukrainaan. Helsingin lahjoitukset muodostuvat pääasiassa rakentamispalveluliikelaitos Staralta luovutettavissa olevista ajoneuvoista, joita ei enää tarvita kaupungin omassa toiminnassa. Lahjoitettavien tavaroiden yhteenlaskettu arvo on arviolta noin 77 000 euroa.

Lausunto KELA:n kuntoutusetuuksien ja sairasvakuutuslain muutoksiin

Kaupunginhallituksen lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle kannatetaan sitä, että pirstaleista sosiaaliturvajärjestelmää pyritään yhtenäistämään ja päällekkäisyyksiä poistamaan.

Esityksessä kuitenkin huolestuttaa tiettyjen asiakasryhmien tilanne. Iältään 15–17- vuotiaat nuoret, joilla on erityisen tuen tarvetta ja joiden kuntoutukseen tarvitaan panostusta, joutuisivat uudistuksen myötä aiempaa heikompaan asemaan. Ylipäätään ikärajan nosto 18 ikävuoteen kansaneläkkeen, takuueläkkeen, sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan osalta tarkoittaa, että 16–17‑vuotiaat menettäisivät pääsyn näihin etuuksiin, vaikka heidän toimintakykynsä, terveytensä tai taloudellinen tilanteensa sitä edellyttäisi.

Koko lausunto on luettavissa päätöstiedotteesta.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi tilojen vuokraamisesta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön Kannelmäestä vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten.

