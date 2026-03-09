Teemu Salmisen Matka New Yorkiin -valokuvailta Kotkassa Ravintola Wanhassa Fiskarissa ti 31.3. klo 18
25.3.2026 08:00:00 EET | Aviador Kustannus | Tiedote
Jazzmuusikko, kirjailija Teemu Salminen esittelee vuonna 2025 ilmestynyttä Matka New Yorkiin -teostaan ja siihen sisältyviä valokuvia Ravintola Wanhassa Fiskarissa (Juha Vainion katu 2, Kotka) tiistaina 31.3. klo 18 alkaen.
Paikan päällä lisäksi musiikkia ja Aviador Kustannuksen kirjamyyntiä. Valikoimassa muun muassa musiikki-, luonto- ja valokuvakirjoja.
Tapahtumaa järjestämässä Aviador Kustannus, Ravintola Wanha Fiskari, Teemu Salminen ja Ari Haimi.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
