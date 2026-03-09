Teemu Salmisen Matka New Yorkiin -valokuvailta Kotkassa Ravintola Wanhassa Fiskarissa ti 31.3. klo 18

Severi Hämärin uutuustietokirja tuo 12 muinaista filosofia Kiinasta, Intiasta ja Euroopasta yhteen 9.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Severi Hämärin tietokirja 12 filosofia – Muinaisten filosofien suuria oivalluksia on julkaistu Aviadorin kustantamana. 12 filosofia – Muinaisten filosofien suuria oivalluksia luo yhteyksiä ennen ajanlaskumme alkua eläneiden klassisten filosofien ja nykyajan välille. Yleistajuinen teos vie lukijan kreikkalaisten, roomalaisten, kiinalaisten ja intialaisten filosofien matkassa pohtimaan elämän peruskysymyksiä. Mitä on onni? Mitä me pelkäämme ja miksi? Intiassa Siddhartha Gautama vaelsi kerjäten Gangesin laakson kulttuurien sulatusuunissa aikana, jolloin vanhat uskonnot ja maailmankuvat mullistuivat. Kiinassa filosofia kukoisti sotaisina aikoina, ja samaan aikaan filosofit, kuten kungfutselainen Mengzi, pohtivat ihmisen sisäistä hyvyyttä ja veljeyttä. Kreikassa kaupunkivaltioiden kukoistuskausi taas päättyi sotaan, kaaokseen ja Sokrateen kuolemantuomioon. Severi Hämäri on filosofian praktikko, tietokirjailija ja luennoitsija. Hämäri toimii Kriittisellä korkeakoululla filosofian opettajana