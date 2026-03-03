Kulttuurien kohtaamisia etelän lämmössä ja kylmään pohjoiseen sijoittuva kasvutarina: Heidi Kerosuon Keskipäivällä varjo katoaa ja Eetu Niemen Pohjoisen tie

Heidi Kerosuon romaani Keskipäivällä varjo katoaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Missä sijaitsee Tansania? Jo samana iltana lasten mentyä nukkumaan etsimme Tansanian karttapallosta, jonka Leevi oli saanut syntymäpäivälahjaksi. Se löytyi Intian valtameren rannalta keskeltä päiväntasaajaa, joka näytti halkaisevan sen keskeltä kahtia. Palloa pyörittäessä oli kuin auringon säde tunkeutuisi marraskuisen illan lävitse ja pimeästä avautuisi näkymä toiselle puolelle maapalloa. Siellä tuoksuivat eksoottiset kukat ja hedelmät, siellä tuoksui seikkailu.



Työpaikkailmoitus, jossa ulkoministeriö hakee kehitysasiantuntijoita Tansaniaan, muuttaa 1980-luvulla suomalainen perheen elämän. Vaikka Afrikassa kaikki ei aina sujukaan odotusten mukaisesti, aika siellä muodostuu vedenjakajaksi, joka leikkaa elämän kahtia. Takaisin palatessa mikään ei ole niin kuin ennen.



Kirja kertoo lähtemisten syistä ja seurauksista, vieraan kulttuurin kohtaamisesta ja sen henkilöiden maailmankatsomuksen muutoksista. Kertojana toimii äiti, joka pyristelee irti oman äitinsä valtapiiristä etsien vapautta ja omaa tilaa.



Heidi Kerosuo on hammaslääketieteen tohtori, joka on toiminut kouluttajana useissa yliopistoissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat hänelle elämänikäinen harrastus ja intohimo. Kerosuon esikoiskirja Muista, unohda ilmestyi vuonna 2019 (Docendo).

IT- ja liiketoimintakonsulttina tunnetun Eetu Niemen esikoisromaani Pohjoisen tie on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Psykologinen mysteeri purjelennolla kadonneesta isästä vie lukijan Pohjois-Ruotsin tuntureille ja Norjan vuonoille – maisemiin, jotka kirjailija tuntee myös omasta harrastuksestaan.



Kun 19-vuotias Saara saa käsiinsä epäselvän valokuvan, kaikki muuttuu. Kuvassa on mies, joka muistuttaa hänen isäänsä – miestä, joka katosi purjelennolla yli kymmenen vuotta aiemmin. Arki on pysähtynyt välitilaan, ja menneisyys pitää yhä otteessaan. Saara päättää lähteä pohjoiseen etsimään totuutta, jota ei ehkä haluaisi kohdata. Matka kulkee halki Pohjois-Ruotsin ja Norjan jylhien maisemien, mutta samalla syvälle omaan sisimpään.



Pohjoisen tie on tarina salaisuuksista, menetyksestä ja halusta ymmärtää. Se yhdistää katoamisen mysteerin ja kasvutarinan elementtejä, kuljettaa isän ja tyttären rinnakkaisia kohtaloita ja etenee kohti paljastusta, joka muuttaa kaiken. Tiivistyvä jännite ja pohjoisen karu miljöö kantavat kertomusta, jossa tärkeintä ei ole vain totuuden löytyminen, vaan se, mitä etsintä paljastaa ihmisestä.



Eetu Niemi (KTM, FT) on helsinkiläinen liiketoiminta- ja IT-konsultti, joka kirjoittaa nelipäiväisen työviikon turvin. Hän harrastaa purjelentoa ja on julkaissut useita tietokirjoja suomeksi ja englanniksi. Hänen novellejaan on palkittu eri kirjoituskilpailuissa, ja vuonna 2027 ilmestyy hänen tarinallinen tietokirjansa lapsille. Pohjoisen tie on hänen esikoisromaaninsa.



