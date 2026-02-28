Tuore cupmestari urakoi täydet liigapisteet

Lauantainen Suomen Cupin voitto ei näkynyt SPV:n keskittymisessä. Ennakkosuosikki otti ohjat alusta asti ja karkasi Eemeli Karjanlahden kahdella sekä Riku Hakasen ja Janne Aution osumilla kymmenessä minuutissa 4–1-johtoon. Joona Kajaalan kasvatettua vielä eroa alivoimalla piristyi Jymy toisessa erässä nousemaan tilanteeseen 5-3, mutta Luukas Salin osui kotijoukkueelle vielä ennen toista taukoa. Altavastaajalta nähtiin elonmerkki vielä ottelun viimeisellä viisiminuuttisella Teemu Turiginin ja Eemil Äijälän kaventaessa lukemiksi 8-6. Riku Hakanen nosti kuitenkin SPV:lle yhdeksännen maalin rangaistuslaukauksesta, ja Jymyn rutistus kuudella tuotti enää Karri Vaaralan lohtukavennuksen. SPV:n Eemeli Karjanlahti oli saldollaan 2+2 illan tehomies.

Alkukiihdytyksellä karkasi myös Classic, joka johti Lahdessa avauserän puolivälissä jo 5-0. Toisessa erässä kolmesti kaventanut LASB kuroi eron kahdesti neljään maaliin , mutta kolmannessa Classic karkasi lopullisesti. Oskari Heikkilä latoi Classicille tänään neljä maalia ja Ville Lastikka kolme, Tiitus Salokankaan tehot olivat 2+2. Illan erikoisuus oli Classicin kahdeksas maali, jossa Eemeli Salin sai putata maalivahti Aku Sirolan näppeihinsä ottaman ja sitten vahingossa pudottaman pallon tyhjiin Sirolan vasta etsiessä kadonnutta pelivälinettä jaloistaan. Rehtinä urheilijana Salin myös auttoi harmistuneen maalivahdin pystyyn eikä ottelu toki tuohon osumaan ratkennut.

Sarja jatkuu perjantaina otteluilla FBC Turku–Nokian KrP ja Westend Indians–SPV.