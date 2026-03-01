Mediakutsu: Miesten salibandyn MM2026-lohkoarvonta 5.3. Nokia Arenalla
2.3.2026 21:26:14 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan miesten salibandyn MM2026-kisojen lohkoarvontaa Nokia Arenaan Tampereelle torstaina 5.3.2026.
Päivä: Torstai 5.3.2026
Aika: klo 12–13
Paikka: Nokia Arena, Ravintola Eventum
Ravintola Eventum sijaitsee Arenan A-sisäänkäynnin läheisyydessä (1. kerros).
Miesten salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, ja kisojen huipentuma nähdään Nokia Arenalla, jossa pelataan puolivälieristä finaaliin asti.
MM-lopputurnaukseen osallistuu 16 maata, jotka arvotaan neljään alkulohkoon. Lohkojen perusteella rakentuu turnauksen otteluohjelma.
MM-lopputurnaukseen ja lohkoarvontaan osallistuvat maat:
Filippiinit, Japani, Latvia, Norja, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tshekki, Viro sekä Yhdysvallat/Kanada*
* Yhdysvallat ja Kanada ovat mukana arvonnassa ehdollisina. Maiden välinen MM-karsinta pelataan 19.–21.3.2026.
Arvonnan suorittavat:
John Liljelund, pääsihteeri, International Floorball Federation
Filip Šuman, puheenjohtaja, International Floorball Federation
Katriina Saarinen, Suomen naisten maajoukkueen pitkäaikainen ex-pelaaja
Jaakko Mustakallio, Tampereen apulaispormestari ja suurtapahtumatyöryhmän puheenjohtaja
Juuso Laamanen, Suomen Salibandyliiton varapuheenjohtaja
Arvonnan jälkeen median edustajilla on mahdollisuus haastatella paikalla olevia arvonnan suorittajia, kisajärjestäjien ja Suomen, Sveitsin ja Ruotsin joukkueiden edustajia.
Tilaisuudesta lähetetään suora lähetys IFF App -mediasovelluksessa.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojalalle: jussi.ojala@salibandy.fi | 040 777 4831
Lämpimästi tervetuloa!
MM2026-kisaorganisaatio
-----
Info: Miesten salibandyn MM-kisat Tampereella joulukuussa 2026
Miesten salibandyn 16. MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, ja mitalipelit ratkotaan Nokia Arenalla.
Suomi on isännöinyt miesten MM-kisat aiemmin Helsingissä vuosina 2002, 2010 ja 2021.
MM-kisasivut: freeoflimits.fi
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Inssi-Divarin miesten ja naisten puolivälieräparit selvillä1.3.2026 22:11:39 EET | Tiedote
Salibandyn toiseksi ylimmän sarjatason eli Inssi-Divarin runkosarjat pelattiin loppuun tänään. Illan päätteeksi oli vuorossa puolivälieräparien valinta, jossa ensin runkosarjan voittaja, sitten kakkonen ja sitten kolmonen sai valita itselleen vastustajan sijoilta 5-8.
EräViikingit juhlii ensimmäistä naisten Suomen Cupin voittoaan1.3.2026 16:48:19 EET | Tiedote
Helsinkiläinen EräViikingit juhlii kaikkien aikojen ensimmäistä naisten Suomen Cupin voittoaan kaadettuaan iltapäivän loppuottelussa Turussa FBC Loiston 6-2.
Jatkoaika kruunasi huikean lopun – SPV on miesten Suomen Cupin mestari28.2.2026 17:03:54 EET | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet juhlii salibandyn Suomen Cupin miesten mestaruutta kaadettuaan kotikentällään Nokian KrP:n jatkoajalla 5-4. Kaksi ja puoli minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua kaksi maalia tappiolla olleen SPV:n voittomaalin laukoi Juuso Keskinen.
Media-akkreditointi päättymässä: Salibandyn Suomen Cup huipentuu helmikuun lopussa24.2.2026 17:46:59 EET | Tiedote
Kauden 2025–26 ensimmäiset mestaruudet ratkaistaan helmikuun viimeisenä viikonloppuna Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaleissa.
Suomen edustajat salibandyn 3v3 MM-kisoihin selvillä23.2.2026 14:52:03 EET | Tiedote
Suomen miesten ja naisten edustajat salibandyn 3v3-pelimuodon MM-kisoihin ratkaistiin viime lauantaina Helsingissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme