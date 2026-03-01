Mediakutsu: Miesten salibandyn MM2026-lohkoarvonta 5.3. Nokia Arenalla

Päivä: Torstai 5.3.2026

Aika: klo 12–13

Paikka: Nokia Arena, Ravintola Eventum

Ravintola Eventum sijaitsee Arenan A-sisäänkäynnin läheisyydessä (1. kerros).

Miesten salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, ja kisojen huipentuma nähdään Nokia Arenalla, jossa pelataan puolivälieristä finaaliin asti.

MM-lopputurnaukseen osallistuu 16 maata, jotka arvotaan neljään alkulohkoon. Lohkojen perusteella rakentuu turnauksen otteluohjelma.

MM-lopputurnaukseen ja lohkoarvontaan osallistuvat maat:

Filippiinit, Japani, Latvia, Norja, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tshekki, Viro sekä Yhdysvallat/Kanada*

* Yhdysvallat ja Kanada ovat mukana arvonnassa ehdollisina. Maiden välinen MM-karsinta pelataan 19.–21.3.2026.

Arvonnan suorittavat:

John Liljelund, pääsihteeri, International Floorball Federation

Filip Šuman, puheenjohtaja, International Floorball Federation

Katriina Saarinen, Suomen naisten maajoukkueen pitkäaikainen ex-pelaaja

Jaakko Mustakallio, Tampereen apulaispormestari ja suurtapahtumatyöryhmän puheenjohtaja

Juuso Laamanen, Suomen Salibandyliiton varapuheenjohtaja

Arvonnan jälkeen median edustajilla on mahdollisuus haastatella paikalla olevia arvonnan suorittajia, kisajärjestäjien ja Suomen, Sveitsin ja Ruotsin joukkueiden edustajia.

Tilaisuudesta lähetetään suora lähetys IFF App -mediasovelluksessa.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojalalle: jussi.ojala@salibandy.fi | 040 777 4831

Lämpimästi tervetuloa!

MM2026-kisaorganisaatio

-----

Info: Miesten salibandyn MM-kisat Tampereella joulukuussa 2026

Miesten salibandyn 16. MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä, ja mitalipelit ratkotaan Nokia Arenalla.

Suomi on isännöinyt miesten MM-kisat aiemmin Helsingissä vuosina 2002, 2010 ja 2021.

MM-kisasivut: freeoflimits.fi