Uutta tehoa liukkaudentorjuntaan ja auraukseen – Stara otti käyttöön kymmenen omaa sääasemaa

– Esimerkiksi loskaisissa olosuhteissa näemme, onko tienpinta mahdollisesti jäätymässä tai kuivumassa. Tieto auttaa suunnittelemaan, tarvitseeko katuja hiekoittaa tai suolata, tuotantopäällikkö Tuomo Karhula Staran kaupunki-infran kunnossapidosta sanoo.

Uudet sääasemat on sijoiteltu pääasiassa pääväylien varteen, missä ne täydentävät Ilmatieteen laitoksen Helsingin sääasemien verkostoa. Uudet asemat mittaavat ilman lämpötilaa, ajoradan pinnan lämpötilaa, ajoradan rungon lämpötilaa, tienpinnan kosteutta ja lumen syvyyttä. Tiedot tukevat Staran työnjohtajien päätöksentekoa.

– Sääasemien keräämästä datasta näemme, miten jokin sadealue tai säärintama liikkuu kaupungin sisällä. Sääasemien avulla Stara pystyy myös seuraamaan, kuinka hyvin auraus ja liukkaudentorjunta ovat onnistuneet, Tuomo Karhula sanoo.

Tarkempi lumitieto auttaa kohdentamaan auraustyöt

Sääasemien avulla auraustoimet voidaan mitoittaa yhä tarkemmin kunkin kaupunginosan tarpeisiin. Näin voidaan välttää turhat lähdöt. Kun lunta taas tulee runsaasti, riittävän nopea auraus estää esimerkiksi polanteiden synnyn vilkkaasti liikennöidyille kaduille.

– Jos polanteita pääsee syntymään, työn määrä usein kertautuu. Ennen kuin polanteita lähdetään poistamaan, on siirrettävä pysäköidyt autot, jotta koko katu saadaan aurattua. Tämä taas vaatii usein siirtokehotusmerkintöjen asettamisen, Tuomo Karhula sanoo.

Myös Ilmatieteen laitoksen ja Kelikeskuksen asiantuntijoilla on näkymä Staran sääasemilta saatavaan tietoon. He hyödyntävät dataa omien ennusteidensa tekemiseen. Stara ostaa edelleen palveluna meteorologien ennusteita siitä, millainen sää on kehittymässä.

– Staran työnjohtajilla on kokemuksensa ansiosta hyvä näppituntuma talvikunnossapidon toimiin, mutta meteorologien ammattiosaamista on esimerkiksi tulkita tulevatko paikalliset sateet maahan vetenä, lumena vai jäätävänä tihkuna, Tuomo Karhula toteaa.

Staran sääasemat sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa, Hakaniemessä, Käpylässä, Länsi-Pakilassa, Konalassa, Tapaninvainiolla, Jakomäessä, Vuosaaressa, Herttoniemessä ja Pitäjänmäessä.

Lisätiedot: tuotantopäällikkö Tuomo Karhula / Stara, kaupunki-infran kunnossapito, tuomo.karhula@hel.fi, p. 09 310 23095