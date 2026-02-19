Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Kirkkonummen Prismaan avautuu uusi ravintolamaailma alkusyksystä – henkilökunnan rekrytointi käynnissä

3.3.2026 12:00:00 EET | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Jaa

Kirkkonummen uudistuvaan Prismakeskukseen avautuu alkusyksystä uusi ravintolamaailma, kun Hesburgerin rinnalle tulevat Pizza & Buffa ja kahvila Presso. Ravintoloiden henkilökunnan rekrytointi käynnistyy tällä viikolla.

Havainnekuva Prismakeskuksen ravintolamaailmasta
Havainnekuva Prismakeskuksen ravintolamaailmasta Fredag Oy

Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistyöt etenevät aikataulussa, ja juuri nyt rakennetaan laajennuksen toista osaa ja uudistetaan itse Prisma-myymälää. Väliaikaisten seinien takana rakentuu parhaillaan uusi ravintolamaailma, joka avataan alkusyksystä.

Uudesta ravintolamaailmasta tulee löytymään jokaiselle jotakin, kun Hesburgerin rinnalle avataan kaksi uutta ravintolaa. Pizza & Buffa on monipuolinen ja mutkaton ravintola, jonne on helppo tulla myös lasten kanssa. Ravintolassa tarjotaan meheviä pizzoja, raikkaita salaatteja ja maukasta kotiruokaa sekä jälkiruokia – kaikki yhdestä buffetista. Pullantuoksuinen kahvila Presso puolestaan tarjoaa hengähdyshetken ostosten lomassa ja on auki aamusta iltaan.

Asiakasomistajamme ovat toivoneet jo pitkään, että osuuskauppa tarjoaisi ravintolapalveluita myös Kirkkonummella, joten on hienoa, että pystymme vastaamaan kysyntään ja laajentamaan tarjontaamme myös ravintolapalveluiden osalta. Samalla Kirkkonummelle avautuu täysin uusia ravintola-alan työpaikkoja, toimialajohtaja Hannu Houni toteaa.

Ravintolamaailman henkilökunnan rekrytointi alkaa tällä viikolla.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Havainnekuva Prismakeskuksen ravintolamaailmasta
Havainnekuva Prismakeskuksen ravintolamaailmasta
Fredag Oy
Lataa
Havainnekuva Kirkkonummen Prismakeskuksen tulevasta ravintolamaailmasta
Havainnekuva Kirkkonummen Prismakeskuksen tulevasta ravintolamaailmasta
Fredag Oy
Lataa
Havainnekuva Kirkkonummen Prismakeskuksen tulevasta ravintolamaailmasta
Havainnekuva Kirkkonummen Prismakeskuksen tulevasta ravintolamaailmasta
Fredag Oy
Lataa

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye