Kirkkonummen Prismaan avautuu uusi ravintolamaailma alkusyksystä – henkilökunnan rekrytointi käynnissä

Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistyöt etenevät aikataulussa, ja juuri nyt rakennetaan laajennuksen toista osaa ja uudistetaan itse Prisma-myymälää. Väliaikaisten seinien takana rakentuu parhaillaan uusi ravintolamaailma, joka avataan alkusyksystä.

Uudesta ravintolamaailmasta tulee löytymään jokaiselle jotakin, kun Hesburgerin rinnalle avataan kaksi uutta ravintolaa. Pizza & Buffa on monipuolinen ja mutkaton ravintola, jonne on helppo tulla myös lasten kanssa. Ravintolassa tarjotaan meheviä pizzoja, raikkaita salaatteja ja maukasta kotiruokaa sekä jälkiruokia – kaikki yhdestä buffetista. Pullantuoksuinen kahvila Presso puolestaan tarjoaa hengähdyshetken ostosten lomassa ja on auki aamusta iltaan.

– Asiakasomistajamme ovat toivoneet jo pitkään, että osuuskauppa tarjoaisi ravintolapalveluita myös Kirkkonummella, joten on hienoa, että pystymme vastaamaan kysyntään ja laajentamaan tarjontaamme myös ravintolapalveluiden osalta. Samalla Kirkkonummelle avautuu täysin uusia ravintola-alan työpaikkoja, toimialajohtaja Hannu Houni toteaa.

Ravintolamaailman henkilökunnan rekrytointi alkaa tällä viikolla.