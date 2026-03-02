Jätkäsaaren siltaremontissa osa liikenteestä siirtyy meripenkereelle
3.3.2026 11:20:10 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Jätkäsaaresta tuleva liikenne siirtyy maanantaina 30. maaliskuuta alkaen ohittamaan remonttialueen meripenkereen kautta. Kaistojen määrä pysyy samana. Ratikat siirtyvät kiertoreitille 7. huhtikuuta.
Jätkäsaaren kannaksen siltaremontti etenee ja seuraavaksi liikenne siirretään väliaikaiselle meripenkereelle, jonne on rakennettu liikenteen vaatimat kaistat, valaistus sekä pyöräilyn ja jalankulun väylä.
Kun Jätkäsaaresta ja satamasta poistuva liikenne on siirretty penkereelle, voidaan sillan keski- ja itäosat uusia. Uudelle sillalle tavoitellaan sadan vuoden käyttöikää. Siltaremontin on tarkoitus valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.
Liikenne Jätkäsaareen ja satamaan säilyy
Jätkäsaaren siltaremonttia tehdään niin, että Länsisataman ja Jätkäsaaren liikenne soljuu remontista huolimatta.
– Näin vilkkaasti liikennöity alue on ehdottomasti haastava paikka, ja meillä on koko urakan ajan ollut äärimmäisen tärkeää turvata sujuva liikenne satamaan ja satamasta pois. Siksi monia työvaiheita on tehty remontin aikana yötöinä, sanoo projektinjohtaja Jukka Repo Helsingin kaupungilta.
Väliaikainen meripenkere puretaan remontin jälkeen
Kun silta on saatu uusittua ja katu rakennettua päälle, voidaan liikenne palauttaa sillalle. Sen jälkeen väliaikainen meripenkere puretaan ja rantamuurit viimeistellään. Sillan uusimisen yhteydessä parannetaan alueen liikennejärjestelyitä. Sillan päällä kulkevalle Jätkäsaarenlaituri-kadulle rakennetaan neljäs ajokaista.
Keväällä viiden viikon ratikkakatko sillalla
Katko ratikkaliikenteessä on 7.4.–10.5. Katkon aikana Jätkäsaaren ratikkaliikenne kulkee Ruoholahdenkadun, Itämerenkadun ja Crusellinsillan kautta.
Siltaremontin alkuperäisenä tavoitteena oli, että ratikat kulkisivat työmaan läpi koko remontin ajan väliaikaisen ratikkasillan avulla. Tarkentuneessa suunnittelussa selvisi kuitenkin, että väliaikainen silta olisi vaatinut yhteensä kolmea erillistä katkoa ratikkaliikenteeseen, jotka olisivat kestäneet yhteensä jopa seitsemän viikkoa.
Siksi jatkosuunnittelussa päädyttiin yhteen lyhyempään, viiden viikon katkoon, joka on julkisen liikenteen käyttäjille selkeämpi. Ratikkakatkoa on suunniteltu yhteistyössä siltaremontin urakoitsijan, HSL:n, Kaupunkiliikenne oy:n ja Helsingin sataman kanssa.
Ratikkaliikenteen kiertoreitit 7. huhtikuuta alkaen
- Satamaliikennettä palvelee linja 9T, joka kulkee Kauppatorin ja Länsisataman välillä. Linjaa liikennöidään pidemmillä vaunuilla.
- Linja 9 siirtyy kulkemaan Kampista Ruoholahden kautta Jätkäsaareen, Tahitinkadun päätepysäkille. Linja ei kulje Länsiterminaalille asti.
- Linja 7 ei kulje Jätkäsaareen, vaan sen päätepysäkki on Kolmikulma. Reitti säilyy normaalina Meilahden sairaalan ja Päärautatieaseman välillä.
Bussilinja 22 siirtyy kulkemaan Jätkäsaarenlaiturin, Välimerenkadun ja Länsisatamankadun kautta ja korvaa näin Välimerenkadulta puuttuvaa ratikkaliikennettä.
Tietoa tarjolla eri kanavissa
- Ajantasaiset tiedot remontista päivitetään verkkosivuille hel.fi/jatkasaarensilta
- Seuraa remonttia Facebookissa: facebook.com/jatkasaarensilta
Jukka Repo
Kaupunkiympäristön toimiala, projektirakennuttaminen
Roope Korpela
