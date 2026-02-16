Linnanmäki astuu kohti uutta aikakautta

Linnanmäki aloittaa vuonna 2026 uuden aikakauden, ja huvipuiston kehityssuunta kääntyy entistä voimakkaammin tulevaan. Viime vuosien kehitystyö näkyy tulevalla kaudella monipuolisempana lipputuotteiden valikoimana, sujuvampana vierailukokemuksena sekä vahvana lupauksena rakentaa huvipuistoa, joka elää ajassa.

– Viime vuonna Linnanmäki juhlisti 75-vuotista historiaansa tuomalla takaisin ikonisia tuotteita ja tapahtumia kermatoffeesta tansseihin. Nyt on aika kääntää katseet kohti tulevaa, Linnanmäen huvipuiston toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.

Ensimmäiset askeleet otetaan jo huvikaudella 2026, kun Linnanmäki alkaa rakentaa suuntaa kohti huvipuiston seuraavaa 75 vuotta.

Kohti aktiivista kaupunkihuvipuistoa

Viimeiset vuodet Linnanmäellä on tehty laajaa strategiatyötä, johon on kuulunut toimintaympäristön kartoituksia, liiketoimintamallien vertailua, asiakastutkimuksia, henkilöstön osallistamista sekä tulevaisuuden skenaariotyötä. Työn pohjalta Linnanmäki on määritellyt tavoitteekseen kehittyä "aktiiviseksi kaupunkihuvipuistoksi".

– Olemme tehneet huomattavan määrän taustatyötä voidaksemme vastata erilaisten huvittelijoiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme rakentaa Linnanmäestä entistä vahvemman osan ihmisten vapaa-aikaa, Järvelä avaa.

Strategiatyö, jota Linnanmäellä on tehty viime vuosina, on vasta alkua. Huvipuisto toimii aktiivisesti yhdessä Helsingin kaupungin ja sidosryhmiensä kanssa, ja asiakkaita tullaan kuulemaan jatkossakin herkällä korvalla. Tulevan vuoden aikana asiakkailta kerätään laajasti toiveita siitä, millainen tulevaisuuden Linnanmäki voisi olla.

Lipputuotteet monipuolistuvat – hinnat pysyvät ennallaan

Kaudella 2026 Linnanmäen lipputuotevalikoima laajenee ja monipuolistuu. Isohupi- ja Pikkuhupi-rannekkeet saavat rinnalleen uusia vaihtoehtoja. Isona uutuutena lanseerataan Isohupi- ja Pikkuhupirannekkeiden kaksipäiväiset versiot, joilla voi huvitella puistossa peräti kahtena peräkkäisenä päivänä. Rannekkeiden hinnat pysyvät samana kuin edellisellä kaudella:

Isohupi 53 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 51 €

Pikkuhupi 43 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 41 €



Pikkuhupi-rannekkeeseen on lisätty nyt myös maailmanpyörä Rinkeli asiakkaiden toiveesta.



Hupietupäivät jatkuvat ja niitä on tänä vuonna 34. Näinä päivinä:

Isohupi 49 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 47 €

Pikkuhupi 41 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 39 €

Linnanmäen lippuvalikoiman laajetessa tuotteisiin saapuu myös uusi tuttavuus: Aluehupi. Jatkossa Linnanmäelle voi saapua rannekkeella, laitelipulla tai 5 euron Aluehupi-lipulla. Alle 3-vuotiaat pääsevät huvipuiston alueelle ilman lipputuotetta. Aluehupi sisältyy automaattisesti rannekkeeseen ja laitelippuun.

Aluehupilla pääsee nauttimaan Linnanmäen kuudesta perheen pienimpien huvittelijoiden laitteesta, alueohjelmasta sekä useista touhualueista. Uudistus mahdollistaa elämysten ja ohjelmasisällön kasvattamisen tulevaisuudessa myös niille, jotka haluavat viettää päivän puistossa myös muiden huvipuistoelämysten parissa kuin laitteissa.

– Olemme kuulleet asiakkailtamme, että Linnanmäellä halutaan viettää aikaa monella eri tavalla – joskus laitteissa hurjastelemalla, joskus enempi tunnelmasta tai ohjelmasta nauttien. Näemme, että jatkossa Linnanmäellä halutaan vierailla monta kertaa kauden aikana eri syistä, vaikka monipuoliset huvipuistolaitteet ovatkin silti yhä tärkein syy vierailla Linnanmäellä, Järvelä sanoo.

Tulevalla huvikaudella Linnanmäki panostaa sisäänpääsyn kehittämiseen. Huvipuiston pääportille tuodaan 34 uutta lipunmyynti- ja noutoautomaattia, jotka sujuvoittavat saapumista entisestään. Itsepalvelukassoja lisätään myös suosikkiravintola Lintsiburgeriin.

Kaikki lipputuotteet ja hinnat löytyvät tiedotteen lopusta.

Linnanmäen missiona on kerätä varoja lastensuojelutyölle

Kaikki Linnanmäellä huvittelevat osallistuvat Lasten Päivän Säätiön lastensuojelutyön tukemiseen. Säätiö on jakanut historiansa aikana yli 130 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle.



– Toivomme, että asiakkaat näkevät sisäänpääsyuudistuksen mahdollistavan paitsi huvipuiston kehityksen myös lastensuojelutyön tukemisen, Järvelä sanoo.

Linnanmäki tulee jatkossakin tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia huvitteluun ja huvipuistoelämyksiin myös perustajajärjestöjensä kautta. Kaudella 2026 jaetaan 6 600 huvipuistoranneketta sekä tuntuva määrä Aluehupi-lippuja säätiön perustajajärjestöjen toiminnan piirissä oleville perheille. Lisäksi Linnanmäki suunnittelee yhteistyötä kirjastojen kanssa, jotta kausialuehupia pääsisi lainaamaan maksutta.

– Lahjoitusrannekkeiden merkitys on valtava. Monelle lapselle Linnanmäki-päivä pelastaa koko kesäloman ja mahdollistaa, että kouluun palatessa on kivaa kerrottavaa kesälomasta, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Oona Ylönen kertoo.

Ikoninen Vuoristorata täyttää 75 vuotta

Linnanmäki juhlistaa vuonna 2026 yhtä Suomen rakastetuimmista laitteista – 75-vuotiasta Vuoristorataa. Heinäkuun virallisena syntymäpäiväviikonloppuna 11.–13.7. vietetään Ratajuhlaa, jonka ajan Estradilla nähdään ohjelmaa lauantaista maanantaihin. Juhlavuoteen kuuluvat myös erityiset Vuoristoradan alueen uudistukset sekä kulissikierrokset, joissa kävijät pääsevät Jarrumestareiden johdolla kurkistamaan Vuoristoradan ytimeen uudella tavalla – historiaan sekä tiloihin, jotka ovat aiemmin olleet vierailijoilta suljettuina.

Myös syksyn tapahtumat kehittyvät asiakkaiden toiveiden mukaan. Viime vuosina kehittyneet iik!week ja Valokarnevaali jatkavat kasvuaan. Uutuutena Valokarnevaaliin suunnitellaan vain aikuisille suunnattua iltaa.

Linnanmäki avautuu uuteen huvikauteen vappuaattona 30.4.2026. Median edustajat kutsutaan kuulemaan kauden uutuuksista lehdistötilaisuuteen 28.4.2026.





RANNEKE SISÄÄNPÄÄSY

YHDELLE HINTA Isohupi Isohupilla huvitellaan kaikissa laitteissa pituus- ja turvarajat huomioiden. X 53 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 51 € Hupietupäivän Isohupi Isohupilla huvitellaan kaikissa laitteissa pituus- ja turvarajat huomioiden, voimassa vain Hupietupäivinä. X 49 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 47 € Pikkuhupi Pikkuhupi-ranneke sisältää pääsyn 19 koko perheen laitteeseen. Pikkuhupilla voi huvitella niin lapsi kuin aikuinenkin! X 43 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 41 € Hupietupäivän Pikkuhupi Pikkuhupi-ranneke sisältää pääsyn 19 koko perheen laitteeseen, voimassa vain Hupietupäivinä. X 41 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 39 € Iltahupi Iltahupi antaa pääsyn kaikkiin huvilaitteisiin ikä- ja pituusrajoitukset huomioiden, voimassa huvipuiston kolme viimeistä tuntia 1.6.-6.9.2026. Vain huvipuistosta ostettuna. X 43 € Isohupi 2 pv Uutuusrannekkeella huvitellaan kaikissa laitteissa pituus- ja turvarajat huomioiden peräti kaksi päivää peräkkäin! Voimassa 30.4.-5.9.2026. X 79 € Pikkuhupi 2 pv Uutuusranneke sisältää pääsyn 19 koko perheen laitteeseen peräti kahtena peräkkäisenä päivänä, voimassa 30.4.-5.9.2026. X 60 €

LIPPU SISÄÄNPÄÄSY YHDELLE HINTA Aluehupi Aluelipulla pääsee nauttimaan Linnanmäen kuudesta pienimpien huvittelijoiden laitteesta, alueohjelmasta sekä touhualueista. Alle 3-vuotiaat pääsevät huvipuiston alueelle ilman lipputuotetta. X 5 € Kausialuehupi Tällä kausikortilla pääsee nauttimaan Linnanmäen kuudesta pienimpien huvittelijoiden laitteesta, alueohjelmasta sekä touhualueista, voimassa 30.4. - 6.9.2026. Tuote on henkilökohtainen. X 30 € Laitelippu Laitelipulla pääsee huvittelemaan yhdessä huvilaitteessa pituus- ja turvarajat huomioiden. X 11 € Pelilippu Pelilipulla pääsee testaamaan taitojaan Linnanmäen yhdessä Taitopelissä. - 4 € Lippunippu Lippunippu sisältää kuusi laitelippua. Laitelipulla huvitellaan yhdessä huvilaitteessa pituus- ja turvarajat huomioiden. Vain huvipuistosta ostettuna. X, jopa kuudelle 53 € Pelilippunippu Pelilippunippu sisältää 6 pelilippua, jotka käyvät Linnanmäen yhdeksässä erilaisessa Taitopelissä. - 20 € Kombo Sisältää kaksi laitelippua ja kaksi pelilippua. Vain huvipuistosta ostettuna. X, kahdelle 28 €

KAUSITUOTE SISÄÄNPÄÄSY KAHDELLE HINTA Kausihupi Kausihupi sisältää yhden Iso- tai Pikkuhupi -rannekkeen per aukiolopäivä. X 309 € Kausihupi eXtra Kausihupi sisältää yhden Iso- tai Pikkuhupi –rannekkeen sekä kaksi Oikopolkulippua Taigaan/Swingiin per aukiolopäivä. X 394 €





