Linnanmäki astuu kohti uutta aikakautta
4.3.2026 09:00:16 EET | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
Linnanmäen huvipuisto käynnistää vuonna 2026 uuden aikakauden ja ryhtyy rakentamaan suuntaa kohti entistäkin monipuolisempaa ja elämysten täyteistä, aktiivista kaupunkihuvipuistoa. Jo tulevalla kaudella muutos kohti aktiivista kaupunkihuvipuistoa näkyy lipputuotevalikoiman laajentumisena ja sisäänpääsyn sujuvoitumisena.
Linnanmäki aloittaa vuonna 2026 uuden aikakauden, ja huvipuiston kehityssuunta kääntyy entistä voimakkaammin tulevaan. Viime vuosien kehitystyö näkyy tulevalla kaudella monipuolisempana lipputuotteiden valikoimana, sujuvampana vierailukokemuksena sekä vahvana lupauksena rakentaa huvipuistoa, joka elää ajassa.
– Viime vuonna Linnanmäki juhlisti 75-vuotista historiaansa tuomalla takaisin ikonisia tuotteita ja tapahtumia kermatoffeesta tansseihin. Nyt on aika kääntää katseet kohti tulevaa, Linnanmäen huvipuiston toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.
Ensimmäiset askeleet otetaan jo huvikaudella 2026, kun Linnanmäki alkaa rakentaa suuntaa kohti huvipuiston seuraavaa 75 vuotta.
Kohti aktiivista kaupunkihuvipuistoa
Viimeiset vuodet Linnanmäellä on tehty laajaa strategiatyötä, johon on kuulunut toimintaympäristön kartoituksia, liiketoimintamallien vertailua, asiakastutkimuksia, henkilöstön osallistamista sekä tulevaisuuden skenaariotyötä. Työn pohjalta Linnanmäki on määritellyt tavoitteekseen kehittyä "aktiiviseksi kaupunkihuvipuistoksi".
– Olemme tehneet huomattavan määrän taustatyötä voidaksemme vastata erilaisten huvittelijoiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme rakentaa Linnanmäestä entistä vahvemman osan ihmisten vapaa-aikaa, Järvelä avaa.
Strategiatyö, jota Linnanmäellä on tehty viime vuosina, on vasta alkua. Huvipuisto toimii aktiivisesti yhdessä Helsingin kaupungin ja sidosryhmiensä kanssa, ja asiakkaita tullaan kuulemaan jatkossakin herkällä korvalla. Tulevan vuoden aikana asiakkailta kerätään laajasti toiveita siitä, millainen tulevaisuuden Linnanmäki voisi olla.
Lipputuotteet monipuolistuvat – hinnat pysyvät ennallaan
Kaudella 2026 Linnanmäen lipputuotevalikoima laajenee ja monipuolistuu. Isohupi- ja Pikkuhupi-rannekkeet saavat rinnalleen uusia vaihtoehtoja. Isona uutuutena lanseerataan Isohupi- ja Pikkuhupirannekkeiden kaksipäiväiset versiot, joilla voi huvitella puistossa peräti kahtena peräkkäisenä päivänä. Rannekkeiden hinnat pysyvät samana kuin edellisellä kaudella:
-
Isohupi 53 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 51 €
-
Pikkuhupi 43 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 41 €
Pikkuhupi-rannekkeeseen on lisätty nyt myös maailmanpyörä Rinkeli asiakkaiden toiveesta.
Hupietupäivät jatkuvat ja niitä on tänä vuonna 34. Näinä päivinä:
-
Isohupi 49 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 47 €
-
Pikkuhupi 41 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 39 €
Linnanmäen lippuvalikoiman laajetessa tuotteisiin saapuu myös uusi tuttavuus: Aluehupi. Jatkossa Linnanmäelle voi saapua rannekkeella, laitelipulla tai 5 euron Aluehupi-lipulla. Alle 3-vuotiaat pääsevät huvipuiston alueelle ilman lipputuotetta. Aluehupi sisältyy automaattisesti rannekkeeseen ja laitelippuun.
Aluehupilla pääsee nauttimaan Linnanmäen kuudesta perheen pienimpien huvittelijoiden laitteesta, alueohjelmasta sekä useista touhualueista. Uudistus mahdollistaa elämysten ja ohjelmasisällön kasvattamisen tulevaisuudessa myös niille, jotka haluavat viettää päivän puistossa myös muiden huvipuistoelämysten parissa kuin laitteissa.
– Olemme kuulleet asiakkailtamme, että Linnanmäellä halutaan viettää aikaa monella eri tavalla – joskus laitteissa hurjastelemalla, joskus enempi tunnelmasta tai ohjelmasta nauttien. Näemme, että jatkossa Linnanmäellä halutaan vierailla monta kertaa kauden aikana eri syistä, vaikka monipuoliset huvipuistolaitteet ovatkin silti yhä tärkein syy vierailla Linnanmäellä, Järvelä sanoo.
Tulevalla huvikaudella Linnanmäki panostaa sisäänpääsyn kehittämiseen. Huvipuiston pääportille tuodaan 34 uutta lipunmyynti- ja noutoautomaattia, jotka sujuvoittavat saapumista entisestään. Itsepalvelukassoja lisätään myös suosikkiravintola Lintsiburgeriin.
Kaikki lipputuotteet ja hinnat löytyvät tiedotteen lopusta.
Linnanmäen missiona on kerätä varoja lastensuojelutyölle
Kaikki Linnanmäellä huvittelevat osallistuvat Lasten Päivän Säätiön lastensuojelutyön tukemiseen. Säätiö on jakanut historiansa aikana yli 130 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle.
– Toivomme, että asiakkaat näkevät sisäänpääsyuudistuksen mahdollistavan paitsi huvipuiston kehityksen myös lastensuojelutyön tukemisen, Järvelä sanoo.
Linnanmäki tulee jatkossakin tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia huvitteluun ja huvipuistoelämyksiin myös perustajajärjestöjensä kautta. Kaudella 2026 jaetaan 6 600 huvipuistoranneketta sekä tuntuva määrä Aluehupi-lippuja säätiön perustajajärjestöjen toiminnan piirissä oleville perheille. Lisäksi Linnanmäki suunnittelee yhteistyötä kirjastojen kanssa, jotta kausialuehupia pääsisi lainaamaan maksutta.
– Lahjoitusrannekkeiden merkitys on valtava. Monelle lapselle Linnanmäki-päivä pelastaa koko kesäloman ja mahdollistaa, että kouluun palatessa on kivaa kerrottavaa kesälomasta, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Oona Ylönen kertoo.
Ikoninen Vuoristorata täyttää 75 vuotta
Linnanmäki juhlistaa vuonna 2026 yhtä Suomen rakastetuimmista laitteista – 75-vuotiasta Vuoristorataa. Heinäkuun virallisena syntymäpäiväviikonloppuna 11.–13.7. vietetään Ratajuhlaa, jonka ajan Estradilla nähdään ohjelmaa lauantaista maanantaihin. Juhlavuoteen kuuluvat myös erityiset Vuoristoradan alueen uudistukset sekä kulissikierrokset, joissa kävijät pääsevät Jarrumestareiden johdolla kurkistamaan Vuoristoradan ytimeen uudella tavalla – historiaan sekä tiloihin, jotka ovat aiemmin olleet vierailijoilta suljettuina.
Myös syksyn tapahtumat kehittyvät asiakkaiden toiveiden mukaan. Viime vuosina kehittyneet iik!week ja Valokarnevaali jatkavat kasvuaan. Uutuutena Valokarnevaaliin suunnitellaan vain aikuisille suunnattua iltaa.
Linnanmäki avautuu uuteen huvikauteen vappuaattona 30.4.2026. Median edustajat kutsutaan kuulemaan kauden uutuuksista lehdistötilaisuuteen 28.4.2026.
|
RANNEKE
|
SISÄÄNPÄÄSY
|
HINTA
|
Isohupi
|
Isohupilla huvitellaan kaikissa laitteissa pituus- ja turvarajat huomioiden.
|
X
|
53 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 51 €
|
Hupietupäivän Isohupi
|
Isohupilla huvitellaan kaikissa laitteissa pituus- ja turvarajat huomioiden, voimassa vain Hupietupäivinä.
|
X
|
49 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 47 €
|
Pikkuhupi
|
Pikkuhupi-ranneke sisältää pääsyn 19 koko perheen laitteeseen. Pikkuhupilla voi huvitella niin lapsi kuin aikuinenkin!
|
X
|
43 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 41 €
|
Hupietupäivän Pikkuhupi
|
Pikkuhupi-ranneke sisältää pääsyn 19 koko perheen laitteeseen, voimassa vain Hupietupäivinä.
|
X
|
41 €, S-ryhmän ennakkomyyntipisteistä 39 €
|
Iltahupi
|
Iltahupi antaa pääsyn kaikkiin huvilaitteisiin ikä- ja pituusrajoitukset huomioiden, voimassa huvipuiston kolme viimeistä tuntia 1.6.-6.9.2026. Vain huvipuistosta ostettuna.
|
X
|
43 €
|
Isohupi 2 pv
|
Uutuusrannekkeella huvitellaan kaikissa laitteissa pituus- ja turvarajat huomioiden peräti kaksi päivää peräkkäin! Voimassa 30.4.-5.9.2026.
|
X
|
79 €
|
Pikkuhupi 2 pv
|
Uutuusranneke sisältää pääsyn 19 koko perheen laitteeseen peräti kahtena peräkkäisenä päivänä, voimassa 30.4.-5.9.2026.
|
X
|
60 €
|
LIPPU
|
SISÄÄNPÄÄSY YHDELLE
|
HINTA
|
Aluehupi
|
Aluelipulla pääsee nauttimaan Linnanmäen kuudesta pienimpien huvittelijoiden laitteesta, alueohjelmasta sekä touhualueista. Alle 3-vuotiaat pääsevät huvipuiston alueelle ilman lipputuotetta.
|
X
|
5 €
|
Kausialuehupi
|
Tällä kausikortilla pääsee nauttimaan Linnanmäen kuudesta pienimpien huvittelijoiden laitteesta, alueohjelmasta sekä touhualueista, voimassa 30.4. - 6.9.2026. Tuote on henkilökohtainen.
|
X
|
30 €
|
Laitelippu
|
Laitelipulla pääsee huvittelemaan yhdessä huvilaitteessa pituus- ja turvarajat huomioiden.
|
X
|
11 €
|
Pelilippu
|
Pelilipulla pääsee testaamaan taitojaan Linnanmäen yhdessä Taitopelissä.
|
-
|
4 €
|
Lippunippu
|
Lippunippu sisältää kuusi laitelippua. Laitelipulla huvitellaan yhdessä huvilaitteessa pituus- ja turvarajat huomioiden. Vain huvipuistosta ostettuna.
|
X, jopa kuudelle
|
53 €
|
Pelilippunippu
|
Pelilippunippu sisältää 6 pelilippua, jotka käyvät Linnanmäen yhdeksässä erilaisessa Taitopelissä.
|
-
|
20 €
|
Kombo
|
Sisältää kaksi laitelippua ja kaksi pelilippua. Vain huvipuistosta ostettuna.
|
X, kahdelle
|
28 €
|
KAUSITUOTE
|
SISÄÄNPÄÄSY KAHDELLE
|
HINTA
|
Kausihupi
|
Kausihupi sisältää yhden Iso- tai Pikkuhupi -rannekkeen per aukiolopäivä.
|
X
|
309 €
|
Kausihupi eXtra
|
Kausihupi sisältää yhden Iso- tai Pikkuhupi –rannekkeen sekä kaksi Oikopolkulippua Taigaan/Swingiin per aukiolopäivä.
|
X
|
394 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kiti FrimanMarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:050 453 6588kiti.friman@linnanmaki.fi
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
Kuvat
Linkit
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki
Linnanmäelle jälleen Sustainable Travel Finland -merkki16.2.2026 10:21:20 EET | Tiedote
Linnanmäki on saanut toistamiseen Visit Finlandin myöntämän Sustainable Travel Finland (STF)-merkin. Merkki kertoo matkailijoille, että yritys tai kohde panostaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään toimintaan.
Yhä useampi nuori haluaa töihin Linnanmäelle12.2.2026 08:33:40 EET | Tiedote
Linnanmäen kesätyöhaku huvikaudelle 2026 on päättynyt. Tänä vuonna hakemuksia tuli ennätysmäärä, yli 5 000.
Kesätyöhaku Linnanmäen huvikaudelle 2026 on käynnistynyt7.1.2026 12:39:57 EET | Tiedote
Linnanmäen kesätyöntekijöiden haku käynnistyy keskiviikkona 7.1. Huvipuisto etsii parhaillaan työntekijöitä eli hupimestareita huvipuiston monipuolisiin työtehtäviin. Linnanmäellä työskentelee huvikaudella 2026 yhteensä yli 700 kausityöntekijää.
Linnanmäen muutosneuvottelut ovat päättyneet12.12.2025 13:27:47 EET | Tiedote
Linnanmäellä marraskuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Ympärivuotista henkilökuntaa koskeneiden muutosneuvotteluiden lopputuloksena neljä työtehtävää päättyy, kolme tehtävää osa-aikaistetaan huvikauden ulkopuolella ja ympärivuotinen henkilöstö lomautetaan pääsääntöisesti kahdeksi viikoksi. -Haluan kiittää Linnanmäen henkilökuntaa rakentavassa hengessä käydyistä muutosneuvotteluista. Neuvotteluiden aikana löysimme monia keinoja investointi- ja avustuskyvykkyyden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo. Linnanmäen huvipuisto avautuu vappuaattona klo 15. Lomautuksilla ei ole vaikutusta asiakaspalveluun tai huvikauden aikaiseen toimintaan.
Lasten Päivän Säätiö jakoi 3,8 miljoonan euron avustuksen lastensuojelutyölle10.10.2025 09:56:44 EEST | Tiedote
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitävä Lasten Päivän Säätiö jatkaa tärkeää työtään lasten hyväksi lahjoittamalla perustehtävänsä mukaisesti 3,8 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme