Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAMSuomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAM

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM): Keskustelu demokratiasta entistä tärkeämpää - SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko

3.3.2026 10:17:21 EET | Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAM | Tiedote

Jaa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta Yhdysvaltain itsenäistymisestä. Jännitteisessä ajassa tarve avoimelle keskustelulle on entistä tärkeämpää. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) järjestää kuluvan vuoden aikana tapahtumia samsuomi.fi/usa250 , joissa tarkastellaan Suomen ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta, monitahoista yhteistyötä sekä demokratiaa. SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana toimii eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko.

– Demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä ja edellyttää vastuunkantoa. Demokratian keskeinen edellytys on toimiva kansalaisyhteiskunta. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto tekee arvokasta kansalaisyhteiskunnan sillanrakennustyötä ihmisten ja yhteiskuntiemme välisen yhteistyön ja ymmärryksen vahvistamiseksi, sanoo SAM:n USA 250 -vuoden suojelija Paula Risikko.

SAM:n USA 250 -vuoden päätapahtuma järjestetään Helsingissä 23. kesäkuuta 2026. Tapahtuma kokoaa yhteen asiantuntijoita, vaikuttajia sekä yleisöä keskustelemaan eri näkökulmista Suomen ja Yhdysvaltojen suhteesta. SAM:n USA 250 -vuoden viestinnässä hyödynnetään Suomi-Amerikka Yhdistysten liiton USA 250-logoa, ja teemavuosi toteutetaan yhteistyössä Suomessa toimivien kumppaniorganisaatioiden kanssa. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on vuonna 1943 perustettu poliittisesti sitoutumaton ystävyysjärjestö, joka edistää Suomen ja Yhdysvaltojen kansojen välisiä suhteita. Kuluva vuosi on myös liiton jäsenlehden SAM Magazinen 80-vuotisjuhlavuosi.

– Vuodesta 1943 lähtien Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on toiminut maailmassa, joka on ollut ajoittain epävarma ja jakautunut – aivan kuten nytkin. Uskomme yhä, että ystävyyttä rakennetaan ymmärryksellä, ei yksimielisyydellä, toteaa SAM:n puheenjohtaja Simon Elo

Avainsanat

suomi-amerikka yhdistysten liittosamusa 250paula risikkodemokratia

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:
Paula Risikko, Eduskunnan 1. varapuhemies, paula.risikko@eduskunta.fi, 09 432 3107

USA250-vuotta koskevat kysymykset:
Susanna Sonninen, SAM:n liittohallituksen jäsen, SAM USA 250 Jubilee Lead & SAM Magazinen päätoimittaja susanna.sonninen@samsuomi.fi, 040 675 5353

Yhdistystä koskevat kysymykset:
Kirsi Rutonen, SAM:n toiminnanjohtaja, kirsi.rutonen@samsuomi.fi, 040 522 9288

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAM

”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot” - paneelikeskustelu 28.3. haastaa: Kouluttautuminen USA:ssa on tärkeää Suomelle ja suomalaisille16.3.2023 11:28:21 EET | Tiedote

Epävarmuuden aikoina kansainvälisten suhteiden ymmärtämisen arvo on noussut entisestään, ja kasvanutta tiedonjanoa monimutkaisesta maailmasta ovat tyydyttäneet useiden eri alojen asiantuntijat. Tulevaisuuden asiantuntijuuden varmistamiseksi tarvitsemme jatkuvasti enemmän kansainvälistä osaamista, jota kasvattaa merkittävästi opiskelu ulkomailla, varsinkin Yhdysvalloissa. Maan laaja ja korkeatasoinen koulutus mahdollistaa myös sen, että Suomi pystyy tulevan NATO-jäsenyyden myötä vastaamaan uusiin osaamistarpeisiin.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye