Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM): Keskustelu demokratiasta entistä tärkeämpää - SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko
3.3.2026 10:17:21 EET | Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAM | Tiedote
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta Yhdysvaltain itsenäistymisestä. Jännitteisessä ajassa tarve avoimelle keskustelulle on entistä tärkeämpää. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) järjestää kuluvan vuoden aikana tapahtumia samsuomi.fi/usa250 , joissa tarkastellaan Suomen ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta, monitahoista yhteistyötä sekä demokratiaa. SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana toimii eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko.
– Demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä ja edellyttää vastuunkantoa. Demokratian keskeinen edellytys on toimiva kansalaisyhteiskunta. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto tekee arvokasta kansalaisyhteiskunnan sillanrakennustyötä ihmisten ja yhteiskuntiemme välisen yhteistyön ja ymmärryksen vahvistamiseksi, sanoo SAM:n USA 250 -vuoden suojelija Paula Risikko.
SAM:n USA 250 -vuoden päätapahtuma järjestetään Helsingissä 23. kesäkuuta 2026. Tapahtuma kokoaa yhteen asiantuntijoita, vaikuttajia sekä yleisöä keskustelemaan eri näkökulmista Suomen ja Yhdysvaltojen suhteesta. SAM:n USA 250 -vuoden viestinnässä hyödynnetään Suomi-Amerikka Yhdistysten liiton USA 250-logoa, ja teemavuosi toteutetaan yhteistyössä Suomessa toimivien kumppaniorganisaatioiden kanssa. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on vuonna 1943 perustettu poliittisesti sitoutumaton ystävyysjärjestö, joka edistää Suomen ja Yhdysvaltojen kansojen välisiä suhteita. Kuluva vuosi on myös liiton jäsenlehden SAM Magazinen 80-vuotisjuhlavuosi.
– Vuodesta 1943 lähtien Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on toiminut maailmassa, joka on ollut ajoittain epävarma ja jakautunut – aivan kuten nytkin. Uskomme yhä, että ystävyyttä rakennetaan ymmärryksellä, ei yksimielisyydellä, toteaa SAM:n puheenjohtaja Simon Elo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Paula Risikko, Eduskunnan 1. varapuhemies, paula.risikko@eduskunta.fi, 09 432 3107
USA250-vuotta koskevat kysymykset:
Susanna Sonninen, SAM:n liittohallituksen jäsen, SAM USA 250 Jubilee Lead & SAM Magazinen päätoimittaja susanna.sonninen@samsuomi.fi, 040 675 5353
Yhdistystä koskevat kysymykset:
Kirsi Rutonen, SAM:n toiminnanjohtaja, kirsi.rutonen@samsuomi.fi, 040 522 9288
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto - SAM
Miksi Yhdysvallat ja miksi juuri nyt? ”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot” - paneelikeskustelun 28.3. aiheena opiskelu on USA:ssa20.3.2023 11:38:11 EET | Tiedote
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton (SAM) järjestämissä paneeleissa 28.3.2023 keskustellaan kansainvälisyyden merkityksestä Suomelle ja suomalaisille sekä siitä, miksi kannattaa lähteä suorittamaan jatko-opintoja Yhdysvaltioihin ja miksi se on juuri nyt hyvä päätös.
”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot” - paneelikeskustelu 28.3. haastaa: Kouluttautuminen USA:ssa on tärkeää Suomelle ja suomalaisille16.3.2023 11:28:21 EET | Tiedote
Epävarmuuden aikoina kansainvälisten suhteiden ymmärtämisen arvo on noussut entisestään, ja kasvanutta tiedonjanoa monimutkaisesta maailmasta ovat tyydyttäneet useiden eri alojen asiantuntijat. Tulevaisuuden asiantuntijuuden varmistamiseksi tarvitsemme jatkuvasti enemmän kansainvälistä osaamista, jota kasvattaa merkittävästi opiskelu ulkomailla, varsinkin Yhdysvalloissa. Maan laaja ja korkeatasoinen koulutus mahdollistaa myös sen, että Suomi pystyy tulevan NATO-jäsenyyden myötä vastaamaan uusiin osaamistarpeisiin.
Kaksi uutta kohdetta opiskelijoiden Yhdysvaltohin suunnattuun kesätyöohjelmaan30.11.2022 09:00:00 EET | Uutinen
Vuodesta 1997 järjestetyn Work & Travel -ohjelman kautta on yli tuhat suomalaista opiskelijaa päässyt Yhdysvaltoihin kesätöihin ja tutustumaan amerikkalaiseen arkeen ja kulttuuriin. Vuodelle 2023 on julkaistu kaksi uutta kesätyökohdetta: Legoland New Yorkissa ja Yellowstonen kansallispuisto Wyomingissa.