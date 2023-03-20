Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM): Keskustelu demokratiasta entistä tärkeämpää - SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta Yhdysvaltain itsenäistymisestä. Jännitteisessä ajassa tarve avoimelle keskustelulle on entistä tärkeämpää. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) järjestää kuluvan vuoden aikana tapahtumia samsuomi.fi/usa250 , joissa tarkastellaan Suomen ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta, monitahoista yhteistyötä sekä demokratiaa. SAM:n USA 250 -vuoden suojelijana toimii eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko.

– Demokratia ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä ja edellyttää vastuunkantoa. Demokratian keskeinen edellytys on toimiva kansalaisyhteiskunta. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto tekee arvokasta kansalaisyhteiskunnan sillanrakennustyötä ihmisten ja yhteiskuntiemme välisen yhteistyön ja ymmärryksen vahvistamiseksi, sanoo SAM:n USA 250 -vuoden suojelija Paula Risikko.

SAM:n USA 250 -vuoden päätapahtuma järjestetään Helsingissä 23. kesäkuuta 2026. Tapahtuma kokoaa yhteen asiantuntijoita, vaikuttajia sekä yleisöä keskustelemaan eri näkökulmista Suomen ja Yhdysvaltojen suhteesta. SAM:n USA 250 -vuoden viestinnässä hyödynnetään Suomi-Amerikka Yhdistysten liiton USA 250-logoa, ja teemavuosi toteutetaan yhteistyössä Suomessa toimivien kumppaniorganisaatioiden kanssa. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM) on vuonna 1943 perustettu poliittisesti sitoutumaton ystävyysjärjestö, joka edistää Suomen ja Yhdysvaltojen kansojen välisiä suhteita. Kuluva vuosi on myös liiton jäsenlehden SAM Magazinen 80-vuotisjuhlavuosi.

– Vuodesta 1943 lähtien Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on toiminut maailmassa, joka on ollut ajoittain epävarma ja jakautunut – aivan kuten nytkin. Uskomme yhä, että ystävyyttä rakennetaan ymmärryksellä, ei yksimielisyydellä, toteaa SAM:n puheenjohtaja Simon Elo.