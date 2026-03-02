Aluehallitus päätti organisaatiomuutoksesta – ikäihmisten asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö yhdistyvät
3.3.2026 10:30:54 EET | Oma Häme | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen vuoden 2025 vuosiraportin ja päätti toimittaa sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Vuosiraporttiin on koottu kattavasti hankkeen eteneminen, kustannukset, hankinnat sekä riskienhallinta. Hankkeen etenemisestä on raportoitu säännöllisesti aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hankkeen ohjausta ja talouden seurantaa.
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen organisaatiorakennetta. Aluehallitus päätti lakkauttaa ikäihmisten palveluista asiakasohjauksen tulosalueen sekä perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista vammaispalveluiden tulosalueen – muutos astuu voimaan 31. maaliskuuta. Samalla päätettiin perustaa 1. huhtikuuta alkaen uusi ikääntyneiden asiakasohjauksen ja vammaissosiaalityön tulosalue, joka sijoittuu perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialalle. Aluehallitus päätti myös perustaa uudelle tulosalueelle tulosaluejohtajan viran.
Uuteen tulosalueeseen siirtyy ikäihmisten asiakasohjaus, gerontologinen sosiaalityö, vammaissosiaalityö, henkilökohtaisen avun palvelut, omais- ja perhehoito sekä muita tukipalveluita asiakkaille. Toimialoilla on yhteisiä asiakkaita esimerkiksi vammaispalveluissa ja kotihoidossa, joten yhdistämisellä voidaan sujuvoittaa palveluprosesseja ja parantaa toiminnan tuottavuutta. Omaishoidon, perhehoidon ja liikkumista tukevien palveluiden kohdalla toimintamallit voidaan yhdenmukaistaa asiakasryhmästä riippumatta.
Vammaispalveluiden asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta sekä asumiseen liittyvät ostopalvelut siirtyvät osaksi ikäihmisten asumispalveluiden tulosaluetta. Henkilöstö on mukana käytännön muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa.
Palvelustrategian luonnos lähtee lausuttavaksi
Lisäksi aluehallitus päätti lähettää hyvinvointialueen uuden palvelustrategian luonnoksen lausuntokierrokselle. Luonnos toimitetaan lausuttavaksi hyvinvointialueen lautakunnille, integraatiovaliokunnalle, vaikuttamistoimielimille sekä keskeisille sidosryhmille. Asukkailta tullaan keräämään näkemyksiä Ota kantaa -verkkopalvelun kautta.
Palvelustrategian valmistelu käynnistyi alkuvuonna 2025 aiemman strategian arvioinnilla ja toimintaympäristöanalyysillä. Aluevaltuusto linjasi lokakuussa 2025 hyvinvointialueen arvot, merkityksen ja strategiset painopisteet, jotka muodostavat perustan palvelustrategialle. Nyt lausunnoille lähtevä luonnos täsmentää pitkän aikavälin tavoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle sekä periaatteita, joilla palvelut tuotetaan asukkaiden tarpeet, saavutettavuus ja kustannusvaikuttavuus huomioiden.
Palvelustrategian valmistelua jatketaan lausuntokierroksen aikana sekä sen jälkeen saadun palautteen perusteella. Aluevaltuusto käsittelee palvelustrategian luonnosta huhtikuun lopussa seminaarissaan ja päättää siitä toukokuussa.
Aluehallitus myös täsmensi Oma Hämeen hankintaprosessia. Jatkossa konserni- ja tukipalveluja sekä strategia ja integraatio -toimialaa koskevista yli 10 miljoonan euron arvoisista hankinnoista tulee laatia erillinen esitys aluehallitukselle ennen hankintamenettelyn käynnistämistä. Muutoksella halutaan vahvistaa aluehallituksen roolia hankintaprosessissa, parantaa ennakoivaa päätöksentekoa sekä varmistaa merkittävien hankintojen johdonmukaisuus hyvinvointialueen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa.
Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 9. maaliskuuta.
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
