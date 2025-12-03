Taloudellinen suorituskyky vahvistui - kassavirta ennätystasolla vuonna 2025

Vuoden 2025 kohokohdat

Danfossin uuden LEAP 2030 -strategian kurinalainen toteuttaminen ja käytäntöön vieminen tuottivat tulosta kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3 % ja oli 9,4 miljardia euroa; ensimmäisellä vuosipuoliskolla -3 % ja vuoden toisella puoliskolla 9 %.

Operatiivinen liikevoittoprosentti (EBITA) nousi 0,4 %-yksikköä 12,9 %:iin, ja innovointiin suunnattujen investointien (T&K) osuus liikevaihdosta kasvoi 5,3 %:iin.

Kassavirta oli ennätyksellisen vahva, 734 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 57 %.

Vähensimme luokkien 1 ja 2 (Scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästöjä 33 %:lla.

Vuoden 2026 näkymissä liikevaihto on 9,1-10,6 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti (EBITA-%) 12,8-14,3 %.

"Vuonna 2025 paransimme taloudellista suorituskykyämme neljännesvuosi kerrallaan ja saavutimme ennätyksellisen kassavirran. Olen ylpeä henkilöstömme kurinalaisesta toiminnasta tässä epävakaassa markkinaympäristössä. Olen myös tyytyväinen siihen, miten uusi LEAP 2030 -strategiamme ja hajautettu toimintamallimme alkavat jo näkyä tuloksissa. Vuoden 2025 saavutukset ja vakaa kehitys ovat sitoutuneen henkilöstömme pitkäjänteisen työn tulosta", sanoo Danfoss-konsernin toimitusjohtaja Kim Fausing.

Vuonna 2025 kasvuvauhtimme parani merkittävästi, ja vuoden toisella puoliskolla saavutimme 9 %:n kasvun. Liikevaihtomme oli 9,4 miljardia euroa ja kasvoi orgaanisesti 3 %. Liikevaihtoa rasitti Yhdysvaltain dollarin kurssin heikkeneminen (-3 %), mutta alueellinen tuotantostrategiamme ehkäisi operatiiviseen liikevoittoprosenttiin kohdistuvaa vaikutusta. Operatiivinen liikevoittoprosentti nousi vuoden aikana 0,4 %-yksikköä 12,9 %:iin. Operatiivinen liikevoitto oli 1 213 miljoonaa euroa. Kassavirta oli ennätyksellisen vahva, 734 miljoonaa euroa, ja vahva taseemme antaa meille hyvät valmiudet jatkaa liiketoimintaan tehtäviä investointeja ja tukea kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Aasiassa suorituskykymme parani läpi vuoden. Erityisesti Kiinassa liikevaihtomme kasvoi 13 %. Euroopassa elpymisen merkit olivat edelleen vaimeampia, ja vuosi päättyi 2 %:n laskuun. Pohjois-Amerikassa Danfoss Climate Solutions ‑liiketoiminta-alue saavutti 26 %:n orgaanisen kasvun vahvan datakeskuskysynnän ansiosta. Myös Danfoss Power Solutions -liiketoiminta-alueella Pohjois-Amerikan datakeskuskysyntä oli vahvaa, mutta maatalouden laskusuhdanne painoi tulosta, ja liikevaihto laski liiketoiminta-alueella 2 %.

Kaikista liiketoiminta-alueista Danfoss Climate Solutions suoriutui vuoden aikana vahvimmin, ja tulosta tukivat energiatehokkuuden, sähköistämisen ja datakeskusratkaisujen kysynnän kasvu. Danfoss Power Electronics and Drives -liiketoiminta-alueella tulos oli vakaa erityisesti taajuusmuuttajaliiketoiminnan vetämänä. Danfoss Power Solutions palasi kasvun tielle vuoden toisella puoliskolla datakeskuskysynnän tukemana, mutta maataloussektorin heikko kysyntä vaikutti tulokseen negatiivisesti.

Vuonna 2025 jatkoimme datakeskusliiketoiminnan laajentamista ja teimme yhteistyötä suurten pilvipalvelutoimijoiden, konesalipalveluoperaattoreiden ja siruvalmistajien kanssa eri maantieteellisillä alueillamme. Datakeskuksista kertyneen liikevaihdon osuus nousi noin 7 %:iin koko liikevaihdosta ja lähes kaksinkertaistui vuoden aikana. Innovatiiviset tekniset ratkaisumme sekä ilma- että nestejäähdytteisiin datakeskuksiin ovat yhä yksi keskeisimmistä kasvumahdollisuuksistamme kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.

"Vahvan taseen ja ennätyksellisen kassavirran ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa investointien tekemistä liiketoimintaamme sekä vauhdittaa orgaanista kasvua ja yritysostoja. Globaalit megatrendit luovat edelleen merkittäviä mahdollisuuksia Danfossille, ja olemme laajan tuotevalikoimamme ja globaalin jalansijamme ansiosta vahvemmin läsnä kuin koskaan. Jatkamme asiakaskumppanuuksien syventämistä ja olemme hyvin valmistautuneet tulevaisuuteen. Se sitoutuminen, jota näen kaikkialla Danfossissa, valaa uskoa ja luottamusta vuoteen 2026", sanoo Kim Fausing.

Markkinoiden laajin portfolio vahvistaa asemiamme

Investoimme toimialojemme laajimpaan innovatiivisten, vastuullisten ja kilpailukykyisten teknologioiden ja ratkaisujen valikoimaan ja keskitymme vahvistamaan johtavia asemiamme kolmella liiketoiminta-alueellamme. LEAP 2030 -strategiamme mukaisesti T&K‑investointimme nousivat 5,3 prosenttiin liikevaihdosta.

Vuonna 2025 Danfoss Power Solutions ‑liiketoiminta-alue hankki letkuliittimiä valmistavan Hydro Holdingin. Yritysosto vahvisti johtavaa asemaamme nesteensiirron ratkaisuissa liikkuvien työkoneiden ja teollisuuden hydrauliikassa sekä datakeskuksissa. Danfoss Power Electronics and Drives -liiketoiminta-alueella olemme osana aktiivista liiketoimintaportfolion kehittämistä ryhtyneet toimiin löytääksemme Automotive Electrification -liiketoiminnalle parhaan mahdollisen tulevan omistajan. Tämän seurauksena liiketoiminta on taloudellisessa raportoinnissamme luokiteltu lopetettavaksi toiminnoksi.

Vahvistamme alueellista jalansijaamme

Investoimme 342 miljoonaa euroa globaalin tehdasverkostomme laajentamiseen Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. Näiden investointien ansiosta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin heidän omilla markkinoillaan, vahvistaa kilpailukykyämme ja rakentaa toimintavarmuutta. Lisäksi lisäsimme sovelluskehityskeskustemme ja laboratorioidemme kapasiteettia. Näissä keskuksissa asiakkaat voivat testata ja kokeilla teknologiaamme omissa sovelluksissaan.

Vahva digitaalinen selkäranka

Jatkoimme merkittävien digitaaliseen infrastruktuuriin, laadukkaaseen dataan ja automatisoituihin prosesseihin tehtyjen investointiemme hyötyjen realisointia. Voimme nykyään hyödyntää tekoälyä saumattomasti siellä, missä se tuottaa todellista lisäarvoa - nopeuden parantumista ja tarkkuutta asiakaskokemuksen ja tuottavuuden kehittämiseksi. Tänä päivänä 75 % kaikista asiakastilauksista otetaan vastaan ja käsitellään digitaalisesti, ja tekoälyn avulla mahdollisuudet kasvavat entisestään.

Vastuullisuus kilpailukyvyn ajurina

Vastuullisuus on kiinteä osa LEAP 2030 -strategiaamme ja erottamaton osa arvolupaustamme. Vuonna 2025 saavutimme viisi vuotta etuajassa aiemman SBTi-validoidun tavoitteemme vähentää omia päästöjämme (luokat 1 ja 2) 46,2 %:ia vuoteen 2030 mennessä, mikä osoittaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimiemme tehokkuuden. Pelkästään vuonna 2025 vähensimme omia päästöjämme 33 %. Osoitimme jälleen sitoutumisemme hiilineutraaliustavoitteisiin päivittämällä lyhyen aikavälin SBTi-validoidun tavoitteen ja asettamalla uuden pitkän aikavälin tavoitteen saavuttaa nettonollapäästöt koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Paransimme myös sijoituksiamme EcoVadis- ja CDP-arvioinneissa.

Vuoden 2026 taloudelliset näkymät

Danfossin tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa tai ylläpitää markkinaosuuttaan. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 9,1-10,6 miljardia euroa. Uusiin tuotteisiin ja ratkaisuihin tehtävien jatkuvien investointien ansiosta operatiivisen liikevoittoprosentin (EBITA-%) arvioidaan olevan 12,8-14,3 %. Olemme sitoutuneet kunnianhimoiseen tavoitteeseemme saada globaalit toimintomme hiilineutraaleiksi kilpailukykyisesti vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2025 avainluvut