Liikkuva hammashoitola Pohdent tuo koululaisten hammastarkastukset Yli-Iihin

3.3.2026 10:34:48 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen liikkuva hammashoitola Pohdent on Yli-Iissä 10.–27.3.2026. Pohdentissa tehdään maaliskuun aikana koululaisten hammastarkastuksia. Kun palvelu tuodaan lähelle koululaisia, hammastarkastukset hoituvat sujuvasti, eikä matkoihin kulu aikaa. On tärkeää, että kaikki koululaiset käyvät ajallaan hammastarkastuksissa.

Pohde tekee koululaisten hammastarkastuksia liikkuvassa hammashoitolassa Yli-Iin koulun pihalla, Karjalantie 15. Muita asiakkaita palvelee Kiimingin hammashoitola.

Koululaisten tarkastukset tehdään koulupäivien aikana. Oppilaat saavat tiedon hammastarkastuksesta koulun kautta.

Suun terveydenhuollon kehittämistyöllä palveluja tuodaan lähelle asukkaita

Suun terveydenhuollon kehittämistyöllä palveluja pyritään tuomaan lähemmäksi asukkaita, ja tarjoamaan niitä jatkossa myös asukkaiden arkiympäristössä. Tavoitteena on turvata suun terveydenhuollon palvelujen saanti ja hoidon jatkuvuus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Näin saadaan tuettua oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja madallettua asukkaiden kynnystä hakeutua palveluihin. Liikuteltavien yksiköiden etuna on niiden siirrettävyys joustavasti palveluverkoston alueella muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Pohde tarjoaa suun terveydenhuollon palveluja liikkuvassa hammashoitolassa kevään aikana Yli-Iin lisäksi Alavieskassa, Merijärvellä, Reisjärvellä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

