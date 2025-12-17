XS Lelut vahvisti esihenkilötyötä Iloa ja työkaluja johtamiseen -hankkeessa – henkilöstökokemus johtamisen ytimeen

Hankkeessa selkiytettiin myymäläpäällikön roolia, vastuita ja yhteistyötä, luotiin johtamiselle ja työyhteisölle ILOA-toimintaperiaatteet, harjoiteltiin arvostavaa ja valmentavaa johtamisotetta sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Tämä tähtäsi henkilöstön sitoutumisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Työskentelyssä hyödynnettiin positiivisen ja kognitiivisen psykologian, autenttisen johtamisen, systeemisen ajattelun sekä neurotieteen näkökulmia.

ILOA-toimintaperiaatteet:

Iloa omalla persoonalla: hyödynnämme omia luontaisia vahvuuksiamme ja energiaamme! Lähellä rohkeasti: rakennamme luottamusta olemalla lähellä ja läsnä, rakentavasti ja kannustavasti Olemme vastuullisia: luomme tiimiin psykologista turvallisuutta rakentamalla yhteisvastuuta ja työyhteisötaitoja. Huolehdimme omasta hyvinvoinnista ja terveellisen työn rajoista. Aikaansaamme erinomaista tulosta: teemme työtä tavoittellisesti!

Operatiivinen johtaja Triin Söber kertoo hankkeen lähteneen arjen tarpeista.

– Kuuntelin myymäläpäälliköiden kokemuksia kiireestä ja yksin jäämisestä haastavien tilanteiden kanssa. Halusimme selkeyttää roolia, luoda yhteisiä toimintatapoja ja nostaa ihmisten kohtaamisen aidosti keskiöön. Muutos näkyi nopeasti ilmapiirissä ja yhteistyössä.

Hankkeessa harjoiteltiin konkreettisesti palautteen antamista, haastavien asioiden puheeksiottamista ja läsnäoloa pienissäkin arjen hetkissä.

Yksi myymäläpäällikkö kuvaa vaikutuksia:

– Harjoitusten kautta opin itsestäni ja omasta tavastani reagoida aivan uusia asioita. Nyt osaan kohdata ihmiset rauhallisemmin ja kuunnella enemmän. Se on parantanut tiimin luottamusta ja tunnelmaa selvästi.

Hankkeesta vastasi psykologi, johtamisen kehittäjä Tarja Turtio-Annanolli.

– Johtaminen muuttuu vasta silloin, kun johtajan käyttäytyminen muuttuu. Pienet kohtaamiset ovat ratkaisevia henkilöstökokemuksen kannalta. Kun ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi, syntyy iloa – ja se näkyy myös asiakkaille, Turtio-Annanolli sanoo.

Oppiminen ja kehittäminen jatkuu nyt osana päivittäistä johtamista. Ilon lisääminen työyhteisössä näkyy asiakkaille miellyttävänä ilmapiirinä: niin kollegat kuin asiakkaat kohdataan positiivisen arvostavasti.

- Olemme aidosti läsnä ja kuuntelemme. Näin syntyy hyviä kohtaamisia, jotka johtavat rohkeaan tekemiseen myymälöissä ja parempiin myyntituloksiin, summaa Triin Söber.

Triin Söber

Operatiivinen johtaja, XS Lelut

puh. 040 8400158

sähköposti: triin.sober@anvol.eu

Tarja Turtio-Annanolli

Psykologi, johtamisen kehittäjä

puh. 050 5411393

sähköposti: tarja@tarjaturtio.fi