Hanaholmen lanseeraa kymmenen uutta juniorsviittiä

3.3.2026 12:09:24 EET | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Hanaholmenin hotellin uudet juniorsviitit ovat KOKO3-sisustusarkkitehtuuritoimiston Jukka Halmisen käsialaa ja sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa.
Sviittien harmoninen yhdistelmä voimakkaita väripintoja luonnonmateriaalien kanssa luo täydelliset puitteet sekä työskentelyyn että rauhoittumiseen. Huolella kuratoidut yksityiskohdat viimeistelevät sviittielämyksen. Huoneiden pohjoismainen kaluste- ja valaisinmaailma koostuu muun muassa Adean, Thonetin, Tynellin sekä Örsjön tuotteista.
"Minulle suunnitteluprosessi lähti siitä, että halusin luoda tilan, jossa laatu luo tunnelman ja ainutlaatuisuus tekee siitä elämyksen. Yhteistyömme Hanaholmenin kanssa on jatkunut pitkään ja on ollut molemmille osapuolille erittäin antoisa projekti." kertoo KOKO3:n perustajaosakas Halminen.
Juniorsviitteihin on myös luotu omia kiinto- ja irtokalusteita, kuten Jukka Halmisen suunnittelemat uniikit Paraply-sivupöydät.
Hanaholmenille ilmeinen Svenskt Tenn -estetiikka jatkaa tarinaansa huoneissa niin seinäpaneelien, nojatuolien kuin koristetyynyjenkin muodossa.
Tärkeä osa suunnittelua ja Svenskt Tenn -jatkumoa on ollut myös säilyttää elementtejä vanhoista huoneista. Esimerkkinä tästä toimivat huoneissa olleet Adean Lin-nojatuolit, jotka saivat uuden ilmeen Svenskt Tennin Anakreon-kankaasta.
Tekstiilimaailmassa jatkumoa saa myös Hanaholmenin Lapuan Kankurit -yhteistyön jatko, joka näkyy huoneissa kotimaisina Kivi- ja Arvo-sarjojen tuotteina.
Jokaisessa huoneessa on esillä alkuperäistä pohjoismaista taidetta sekä Espoon saaristomaisemaan katsova merinäköala. Taidetta on tuotu myös valaisinmaailman puolelle.
Sviitteihin suunnitellut, uniikit taidevalaisimet koostuvat Pasi Kärkkäinen-Tunkelon
Unikko-pronssiveistoksista, jotka on yhdistetty SAASin valaisimiin.
”Uudet sviittimme ovat ikkuna kauniiseen suomalaiseen saaristoon ja pohjoismaalaiseen designiin.
Uskon huoneiden puhuttelevan niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin vieraitamme.” kertoo Hanaholmenin hotellinjohtaja Kai Mattsson.
Uudet sviitit täydentävät Hanaholmenin staycation-konseptin kehitystä, johon kuuluu myös kesällä 2025 rakennettu, 360-asteen näköalalla varustettu lasisauna, joka antaa kävijälleen mahdollisuuden yhdistää ainutlaatuisella tavalla kauniin meri- ja metsämaiseman rentouttavaan saunakokemukseen.
