Sydänjuuret – Runoja unelmista ja elämänvoimasta
Miten säilyttää unelmat ja sisäinen rauha raskaassa arjessa? Runoilija Sisko Vainion uusi teos Sydänjuuret vastaa tähän kysymykseen tajunnanvirtaisella voimalla. Teos on kutsu pysähtyä ja löytää omat juurensa silloinkin, kun päivät ja viikot tuntuvat kuluvan liiankin nopeasti.
Teoksesta
Sydänjuuret on syntynyt tarina kerrallaan, lyijykynällä paperille luonnosteltuna. Se on teos, joka antaa tilaa kaikille aisteille. Runot eivät peittele elämän vaikeuksia, mutta ne kääntävät katseen määrätietoisesti kohti valoa.
”Runoni kulkevat syvällä sydämessä valoa kohti. Vaikka sydämeen välillä sattuu, aina on toivo paremmasta”, kuvailee Sisko Vainio.
Sydänjuuret on ajaton teos, jonka äärelle on helppo palata uudelleen. Se on suunnattu kaikille, jotka arvostavat tunteella kirjoitettua runoutta.
Kirjailijasta
Sisko Vainio on kokenut runoilija, jolle kirjoittaminen on elintärkeä voimavara ja oma turvapaikka. Toimiessaan miehensä omaishoitajana hän on löytänyt kirjoittamisesta oman suojapaikkansa, jossa hän uskaltaa olla täysin oma itsensä. Aiemmin kolme runokirjaa julkaissut Vainio on saanut lukijoiltaan kiitosta siitä, kuinka hänen tekstinsä tuntuvat palalta lukijan omaa elämää.
”Kirjoittaminen on minun tapani selviytyä ja säilyttää lapsenomainen uteliaisuus. Uskon, että koskaan ei ole liian myöhäistä unelmoida isosti ja löytää oma äänensä”, Vainio rohkaisee.
Vainion luova työ jatkuu jo seuraavien projektien parissa: työn alla on uusi runokirja sekä pitkäaikainen haave, ensimmäinen satukirja.
Kirjan tiedot:
Nimi: Sydänjuuret
Kirjailija: Sisko Vainio
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 85
ISBN: 9789527603628
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Sisko Vainio, tekijä
siskokaarina0408@gmail.com
+358442421486
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
