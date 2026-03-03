Calidris Kustannus

Sydänjuuret – Runoja unelmista ja elämänvoimasta

5.3.2026 08:27:30 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Jaa

Miten säilyttää unelmat ja sisäinen rauha raskaassa arjessa? Runoilija Sisko Vainion uusi teos Sydänjuuret vastaa tähän kysymykseen tajunnanvirtaisella voimalla. Teos on kutsu pysähtyä ja löytää omat juurensa silloinkin, kun päivät ja viikot tuntuvat kuluvan liiankin nopeasti.

Kun kynä vie, sydän vastaa. Sisko Vainion Sydänjuuret kumpuaa syvistä tunteista ja elämänviisaudesta.
Kun kynä vie, sydän vastaa. Sisko Vainion Sydänjuuret kumpuaa syvistä tunteista ja elämänviisaudesta.

Teoksesta

Sydänjuuret on syntynyt tarina kerrallaan, lyijykynällä paperille luonnosteltuna. Se on teos, joka antaa tilaa kaikille aisteille. Runot eivät peittele elämän vaikeuksia, mutta ne kääntävät katseen määrätietoisesti kohti valoa.

”Runoni kulkevat syvällä sydämessä valoa kohti. Vaikka sydämeen välillä sattuu, aina on toivo paremmasta”, kuvailee Sisko Vainio.

Sydänjuuret on ajaton teos, jonka äärelle on helppo palata uudelleen. Se on suunnattu kaikille, jotka arvostavat tunteella kirjoitettua runoutta.

Kirjailijasta

Sisko Vainio on kokenut runoilija, jolle kirjoittaminen on elintärkeä voimavara ja oma turvapaikka. Toimiessaan miehensä omaishoitajana hän on löytänyt kirjoittamisesta oman suojapaikkansa, jossa hän uskaltaa olla täysin oma itsensä. Aiemmin kolme runokirjaa julkaissut Vainio on saanut lukijoiltaan kiitosta siitä, kuinka hänen tekstinsä tuntuvat palalta lukijan omaa elämää.

”Kirjoittaminen on minun tapani selviytyä ja säilyttää lapsenomainen uteliaisuus. Uskon, että koskaan ei ole liian myöhäistä unelmoida isosti ja löytää oma äänensä”, Vainio rohkaisee.

Vainion luova työ jatkuu jo seuraavien projektien parissa: työn alla on uusi runokirja sekä pitkäaikainen haave, ensimmäinen satukirja.

Kirjan tiedot:

Nimi: Sydänjuuret
Kirjailija: Sisko Vainio
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 85
ISBN: 9789527603628
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Sisko Vainio, tekijä
siskokaarina0408@gmail.com
+358442421486 

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Avainsanat

runousunelmattoivoelämänvoimaselviytyminen

Yhteyshenkilöt

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye