Sydänjuuret – Runoja unelmista ja elämänvoimasta

Teoksesta

Sydänjuuret on syntynyt tarina kerrallaan, lyijykynällä paperille luonnosteltuna. Se on teos, joka antaa tilaa kaikille aisteille. Runot eivät peittele elämän vaikeuksia, mutta ne kääntävät katseen määrätietoisesti kohti valoa.

”Runoni kulkevat syvällä sydämessä valoa kohti. Vaikka sydämeen välillä sattuu, aina on toivo paremmasta”, kuvailee Sisko Vainio.

Sydänjuuret on ajaton teos, jonka äärelle on helppo palata uudelleen. Se on suunnattu kaikille, jotka arvostavat tunteella kirjoitettua runoutta.

Kirjailijasta

Sisko Vainio on kokenut runoilija, jolle kirjoittaminen on elintärkeä voimavara ja oma turvapaikka. Toimiessaan miehensä omaishoitajana hän on löytänyt kirjoittamisesta oman suojapaikkansa, jossa hän uskaltaa olla täysin oma itsensä. Aiemmin kolme runokirjaa julkaissut Vainio on saanut lukijoiltaan kiitosta siitä, kuinka hänen tekstinsä tuntuvat palalta lukijan omaa elämää.

”Kirjoittaminen on minun tapani selviytyä ja säilyttää lapsenomainen uteliaisuus. Uskon, että koskaan ei ole liian myöhäistä unelmoida isosti ja löytää oma äänensä”, Vainio rohkaisee.

Vainion luova työ jatkuu jo seuraavien projektien parissa: työn alla on uusi runokirja sekä pitkäaikainen haave, ensimmäinen satukirja.

Kirjan tiedot:

Nimi: Sydänjuuret

Kirjailija: Sisko Vainio

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 85

ISBN: 9789527603628

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Sisko Vainio, tekijä

siskokaarina0408@gmail.com

+358442421486

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/