Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan kaupunki haastavat kaikki työnantajat tarjoamaan nuorille töitä ja luottamusta tulevaisuuteen

Pohjanmaan suurimpana työnantajana Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa näyttää esimerkkiä kaikille alueen työnantajille. Monet nuoret ja opiskelijat kokevat näköalattomuutta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Yhä useampi viimeisimpään Kansalaispulssi-kyselyyn osallistuneista suomalaisista on nostanut työllisyyden parantamisen tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Viimeisimpien tilastojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyys on noussut yli 21 prosenttiin. Tarjoamalla nuorille työmahdollisuuksia ja työkokemusta voimme konkreettisesti lisätä nuorten luottamusta tulevaisuuteen.

– Haluamme tuoda positiivista viestiä työelämän kynnyksellä oleville ja omaa ammatinvalintaansa suunnitteleville. Toivomme että tämä synnyttää yhteiskunnassa hyvän kierrettä ja uskoa tulevaan, toteavat hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen sekä Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Pohjanmaan hyvinvointialue on lähettänyt haasteen joukolle Pohjanmaan suurimpia yrityksiä sekä kaikille hyvinvointialueille. Toiveena on, että haasteen saaneet osallistuvat ja lähettävät haastetta eteenpäin.

– Jos jokainen tarjoaa hieman enemmän kesätöitä ja hieman useammalle nuorelle, kuin alun perin oli tarkoitus, saa yhä useampi nuori uransa ja tulevaisuutensa kannalta tärkeää kokemusta ja positiivisia näkymiä, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Vaasan kaupungin haaste on lähetetty aamulla 3.3.

Vaasa lisää nuorten kesätyöpaikkoja ja haastaa muut kunnat mukaan

Jokainen uusi kesätyöpaikka voi olla nuorelle ratkaiseva ensiaskel työelämään. Vaasan kaupunki on jo pitkään tarjonnut nuorille runsaasti kesätyöpaikkoja, ja tälle kesälle paikkojen määrää on päätetty kasvattaa edelleen. Vaasan kaupunki haluaakin omalla esimerkillään kannustaa muita työnantajia samaan ja haastaa kaikki Pohjanmaan kunnat sekä Suomen 21 suurinta kaupunkia mukaan lisäämään nuorten kesätyömahdollisuuksia tulevana kesänä.

– Tälle kesälle olimme alun perin varanneet reilut 460 kesätyöpaikkaa, ja lisäksi kaupunki mahdollistaa yli sadalle nuorelle kesätyön esimerkiksi kesäduuniseteleillä. Päätimme kuitenkin nostaa paikkamäärää vielä parilla kymmenellä, jotta yhä useampi nuori pääsisi kesätöihin. Nuorten hyvän arjen ja tulevaisuususkon vahvistaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasan kaupungin 1.3. päättyneeseen kesätyöhakuun tuli tänä vuonna ennätysmäärä hakijoita.

– Hakijoiden suuri määrä kertoo, että julkinen sektori kiinnostaa nuoria, mutta myös sen, että yhä useampi on jäämässä ilman kesätyötä. Siksi tarve lisätä kesätyömahdollisuuksia on entistä suurempi, Häyry jatkaa.

Näin Pohjanmaan hyvinvointialue toteuttaa haasteen

Pohjanmaan hyvinvointialueella oli tarkoitus tänä vuonna olla 800 kesätyöpaikkaa. Nyt määrää on nostettu viidelläkymmenellä 850 paikkaan. Eniten työpaikkoja on sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen opiskelijoille, mutta myös esimerkiksi sihteeripalveluissa ja hallinnossa. Lisäksi hyvinvointialueella avataan pian 15–17-vuotiaille suunnattuja muutaman viikon kesänuoripaikkoja. Niitä piti olla 70 mutta määrä on nyt nostettu sataan paikkaan.

– Ajattelen että jo muutaman viikon kokemuksella työelämästä voi olla valtava merkitys yksittäiselle nuorelle, sanoo Kinnunen.

Hakuaika kesätöihin päättyy 31.3.2026. Kesänuorten haku aukeaa maaliskuussa.

Tarjoa paikkoja ja lähetä haaste eteenpäin!

Rakennamme yhdessä luottamusta tulevaisuuteen, kun tarjoamme nuorille kesätyöpaikkoja!

Mitä useampi työnantaja lisää kesätyön määrää edes yhdellä paikalla, sitä useampi työelämän kynnyksellä oleva tai ammatinvalintaansa miettivä saa tärkeää työkokemusta.

Toimi näin:

Rekrytoi vähän enemmän kesätyöntekijöitä, kuin olit suunnitellut Kerro organisaatiosi viestintäkanavissa, että olet tarttunut kesätyöhaasteeseen ja lähetä haaste eteenpäin.

Voit halutessasi käyttää viestinnässä alla olevaa tekstiä. Voit myös muotoilla oman viestin. Emme tuota erillistä kampanja-aineistoa, jotta jokainen organisaatio voi kertoa asiasta omalle tyylilleen sopivalla tavalla.

Mekin olemme mukana!

Tarjoamme tänä vuonna nuorille ja nuorille aikuisille enemmän kesätöitä kuin meidän alun perin oli tarkoitus. Kun monet työnantajat tarjoavat edes vähän lisää työmahdollisuuksia, saa useampi nuori arvokasta työkokemusta ja positiivisia näkymiä tulevaisuuteen. Lyhytkin työ voi olla merkityksellinen.

Tarjoamme tänä vuonna kesätöitä X nuorelle, mikä on Y enemmän kuin olimme alun perin kaavailleet.

Olettehan tekin mukana? Haastamme kirjoita tähän kenet osallistumaan haasteeseen.

Rakennamme yhdessä parempaa tulevaisuutta Suomeen!

#Vieläyksityöpaikka