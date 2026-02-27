Kotitalouksien kulutusluottokanta yli 28 mrd. euroa
Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokanta oli vuoden 2025 lopussa 28,2 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli hidastunut 0,1 prosenttiin. Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokannasta noin puolet oli vakuudettomia kulutusluottoja (pl. ajoneuvolainat), ja niiden vuosikasvuvauhti oli 1,5 %.
Vuoden 2025 lopussa pankkisektorin ulkopuolella toimivien muiden rahoituslaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli lähes 140 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Vuoden 2025 lopussa muiden rahoituslaitosten myöntämien kulutusluottojen kanta oli 5,2 mrd. euroa, kun mukaan lasketaan myös muiden rahoituslaitosten myöntämät taseen ulkopuolelle siirretyt lainat1. Muiden rahoituslaitosten myöntämistä kulutusluotoista 91 % oli ajoneuvolainoja.
Muiden rahoituslaitosten myöntämät kulutusluotot kattoivat 19 % kotitalouksien kokonaiskulutusluottokannasta. Muiden rahoituslaitosten myöntämien kulutusluottojen osuus on pienentynyt viime vuosien aikana. Suurimman osan (62 %) kotitalouksien kulutusluotoista olivat myöntäneet Suomessa toimivat pankit (luottolaitokset). Myös Suomessa toimivien pankkien osuus kotitalouksille myönnetyistä kulutusluotoista on pienentynyt viime vuosien aikana. Kulutusluottoja myöntävistä toimijoista osuuttaan (19 %) kokonaiskulutusluottokannasta ovat viime vuosien aikana kasvattaneet ulkomaiset rajan yli lainaavat toimijat, jotka ovat pankkeja (luottolaitokset) ja muita rahoituslaitoksia.
Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokanta oli vuoden 2025 lopussa 28,2 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli hidastunut 0,1 prosenttiin. Viimeksi vuosikasvu oli yhtä hidasta vuoden 2020 lopussa.
Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokannasta noin puolet oli vakuudettomia kulutusluottoja (pl. ajoneuvolainat), ja niiden vuosikasvuvauhti oli 1,5 %. Muiden rahoituslaitosten osuus kotitalouksille myönnetyistä vakuudettomista kulutusluotoista oli 3 %. Suurimman osuuden (58 %) vakuudettomista kulutusluotoista olivat myöntäneet Suomessa toimivat pankit, mutta ulkomaiset rajan yli lainaavat toimijat olivat kasvattaneet osuutensa kotitalouksille myönnetyistä vakuudettomista kulutusluotoista jo 39 prosenttiin. Lisäksi kotitalouksien kulutusluotoista 9,7 mrd. euroa oli ajoneuvolainoja ja 4,3 mrd. euroa vakuudellisia kulutusluottoja. Ajoneuvolainoista 51 % oli Suomessa toimivien pankkien myöntämiä ja 49 % muiden rahoituslaitosten myöntämiä.
Kokonaiskulutusluottokanta ei sisällä perintäyhtiöiden taseissa olevia kulutusluottoja. Hoitamattomien lainojen myynti perintäyhtiöille osaltaan hidastaa kulutusluottokannan kasvua. Positiivisesta luottotietorekisteristä tehtyjen laskelmien mukaan perintäyhtiöillä oli taseessa vuoden 2025 lopussa 1,6 mrd. euron edestä kuluttajaluottoja2, joista arvioiden mukaan merkittävä osuus oli kulutusluottoja.
1 Arvopaperistetut ja muiden rahoituslaitosten taseen ulkopuolisina erinä hallinnoitavat ajoneuvolainat muodostavat huomattavan osan kokonaisuudesta.
2 Uuden aineiston käyttöön ja lukujen tulkintaan voi liittyä epävarmuutta. Epävarmuustekijät vähenevät, kun aineistoa kertyy lisää ja sen yksityiskohtaisesta analyysista saadaan lisää kokemusta. Positiivisen luottorekisterin tiedoista ei saa eriteltyä ”kulutusluottoja”. Perintäyhtiöiden taseissa olevat kuluttajaluotot sisältävät ajoneuvolainoja, jatkuvia luottoja ja muita kuluttajaluottoja.
I Finland påträffades 483 förfalskade eurosedlar under 202527.2.2026 11:00:00 EET | Pressmeddelande
Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 483 förfalskade eurosedlar under 2025. Under 2023 påträffades 653 förfalskade eurosedlar i omlopp och 714 stycken under 2024.
Suomessa löytyi viime vuonna kierrosta 483 euroseteliväärennöstä27.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2025 aikana 483 euroseteliväärennöstä. Vuonna 2023 kierrosta löytyi 653 euroseteliväärennöstä ja vuonna 2024 niitä löytyi 714.
Total of 483 counterfeit euro banknotes found in circulation in Finland last year27.2.2026 11:00:00 EET | Press release
In 2025, a total of 483 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. The number of counterfeit euro banknotes detected in 2023 and 2024 was 653 and 714, respectively.
Genomsnittsräntan på bostadslån har stabiliserats27.2.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
I januari hade 94 % av de nya bostadslånen Euribor som referensränta. Det senaste året har intresset för 12 mån. Euribor som referensränta för nya bostadslån minskat och intresset för kortare Euriborräntor ökat. Av de utestående bostadslånen har 95 % av lånen Euribor som referensränta och endast 5 % av lånen löper med fast ränta eller har bundits till bankernas egna referensräntor.
Asuntolainojen keskikoron kehitys tasaantunut27.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tammikuussa uusissa asuntolainoissa 94 prosentissa käytettiin viitekorkona euriborkorkoa. Viimeisen vuoden aikana 12 kuukauden euriborkoron suosio uusien asuntolainojen viitekorkona on vähentynyt ja vastaavasti lyhempien euriborkorkojen kasvanut. Asuntolainakannasta 95 prosentissa lainoista on käytetty viitekorkona euriborkorkoja, ja vain 5 % lainoista oli kiinteäkorkoisia tai pankkien omiin viitekorkoihin sidottuja.
