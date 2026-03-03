Ilmatar Merikarvia Oy:n Pyynevankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset arvioitu
4.3.2026 09:31:55 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Ilmatar Merikarvia Oy:n Pyynevankankaan tuulivoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Merkittäviä vaikutuksia linnustoon ja luontodirektiivin liitteen IV lajeihin
Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimmiksi vaikutuksiksi vaikutukset linnustoon, luontodirektiivin IV-liitteen lajeihin, maisemaan, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Sähkönsiirtovaihtoehdossa SVEA merkittäviä vaikutuksia kohdistuu kasvillisuuteen (valkolehdokki) ja linnustoon (kanahaukka). Molemmista sähkönsiirtovaihtoehdoista aiheutuu lisäksi merkittäviä vaikutuksia liito-oravaan.
Useiden tuulivoimahankkeiden toteutuessa kielteiset vaikutukset alueella suuria
Yhteysviranomainen toteaa, että erityisesti hankkeen yhteisvaikutukset nostavat hankkeen vaikutuksia ja siksi myös yhteisvaikutukset on nostettu yhdeksi merkittäväksi vaikutukseksi. Mikäli hankkeen lähialueelle suunnitellut useat muut tuulivoimahankkeet toteutuvat, hankkeiden yhteisvaikutuksista todennäköisesti aiheutuu suuria kielteisiä vaikutuksia alueen linnustoon, maisemaan sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Merkittäviä yhteisvaikutuksia aiheutuu todennäköisesti myös ekologisiin yhteyksiin. Useat lähialueen tuulivoimahankkeet niihin liittyvine sähkönsiirtoreitteineen myös rajoittavat maankäyttöä sekä pirstovat metsäalueita. Yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointiin liittyy epävarmuutta, koska läheisistä hankkeista osa on vasta suunnitteluvaiheessa.
Suunnitteilla enintään kahdeksan tuulivoimalaa 14 neliökilometrin alueelle
Pyynevankankaan tuulivoimahankealue sijoittuu noin 14 kilometriä Merikarvian kuntakeskuksesta pohjoiseen, Kasalan ja Kallträskin kylien väliselle alueelle rajautuen Kristiinankaupungin kuntarajaan ja on laajuudeltaan noin 14 km². Alueelle suunnitellaan enintään kahdeksaa tuulivoimalaa.
YVA-menettelyssä tarkasteltiin tuulivoimaloiden osalta kahta vaihtoehtoa: VE1 (8 voimalaa) ja VE2 (6 voimalaa). Voimalat ovat yksikköteholtaan 7–10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 350 metriä.
Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVEA sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla ja 110 kV:n ilmajohdolla Arkkukallion sähköasemalle, ilmajohdon kulkiessa pääosin samassa johtokäytävässä Korpi-Matin tuulivoimahankkeen 110 kV voimajohdon sekä Fingrid Oyj:n Arkkukallio-Ulvila 400 kV voimajohdon kanssa. Vaihtoehdossa SVEB sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla hankealueen itäpuolelta valtatien 8 reunaa pohjoiseen Riskulan sähköasemalle.
