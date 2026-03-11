Palkitun tietokirjailijan elämäkerta Tekla Hultinista

"Poliittinen keskustelu ei minua koskaan väsytä." - Tekla Hultin



Suomen poliittisen historian merkittäviin henkilöihin kuuluva Tekla Hultin (1864–1943) oli aikansa edelläkävijä. Hän oli ensimmäinen naispuolinen filosofian tohtori, ensimmäinen kokopäiväinen naistoimittaja ja ainoa nainen monissa poliittisissa pöydissä perustuslakivaliokunnasta nuorsuomalaisten kokouksiin. Toimittajuus ja politiikka vetivät Hultinia vastustamattomasti puoleensa.

Hultinin elämästä ei tätä ennen ole tehty kattavaa, kokonaisvaltaista tutkimukseen pohjautuvaa elämäkertaa. Hultinin kirjeenvaihtoon paneutuminen avaa välähdyksiä hänen yksityisestä elämästään, johon kuului kinastelua piikojen kanssa, absintin siemailua keväisessä Pariisissa ja kuivahkoa sarkastista huumoria. Kirjeenvaihto ja arkistoaineistot purkavat myyttiä hieman liiankin siloiseksi muodostuneesta Hultinin julkisuuskuvasta.

Elämäkerta kuvaa Hultinin toimintaa Suomen kohtalonvuosien keskellä muun muassa eduskuntauudistuksen, jääkäriliikkeen, itsenäistymisen ja sisällissodan jälkiselvittelyiden parissa. Samalla se näyttää, kuinka aikansa radikaalista edistyksellisestä kasvoi myöhemmin vahvavasti isänmaallinen oikeistolainen.

Nyt julkaistavan tietokirjan on kirjoittanut Reetta Hänninen. Hän on filosofian tohtori, historiantutkija ja tietokirjailija. Hännistä kiehtoo uuden löytäminen ja lähteiden äärellä tehdyt oivallukset. Hänen aiempia teoksiaan ovat Tulisydän. Maissi Erkon kiihkeä elämä (2022) sekä Kapinaa ja kiusantekoa. Venäjän sortokoneiston vastustus Suomessa (2023).



Taistelujen nainen julkaistaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden voimaantulon 120-vuotisjuhlavuonna. Se ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.3.





