Palkitun tietokirjailijan elämäkerta Tekla Hultinista
12.3.2026 11:38:40 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Uusi elämäkerta luo kiehtovan kuvan Tekla Hultinista, Suomen ensimmäisestä naistoimittajasta ja merkittävästä kansanedustajasta. Teos avaa Hultinin elämää, joka kietoutui osaksi Suomen kohtalonvuosia, ja antaa kuvan edistyksellisestä mutta vanhemmiten oikeistolaiseksi jyrkkenevästä vaikuttajanaisesta.
"Poliittinen keskustelu ei minua koskaan väsytä." - Tekla Hultin
Suomen poliittisen historian merkittäviin henkilöihin kuuluva Tekla Hultin (1864–1943) oli aikansa edelläkävijä. Hän oli ensimmäinen naispuolinen filosofian tohtori, ensimmäinen kokopäiväinen naistoimittaja ja ainoa nainen monissa poliittisissa pöydissä perustuslakivaliokunnasta nuorsuomalaisten kokouksiin. Toimittajuus ja politiikka vetivät Hultinia vastustamattomasti puoleensa.
Hultinin elämästä ei tätä ennen ole tehty kattavaa, kokonaisvaltaista tutkimukseen pohjautuvaa elämäkertaa. Hultinin kirjeenvaihtoon paneutuminen avaa välähdyksiä hänen yksityisestä elämästään, johon kuului kinastelua piikojen kanssa, absintin siemailua keväisessä Pariisissa ja kuivahkoa sarkastista huumoria. Kirjeenvaihto ja arkistoaineistot purkavat myyttiä hieman liiankin siloiseksi muodostuneesta Hultinin julkisuuskuvasta.
Elämäkerta kuvaa Hultinin toimintaa Suomen kohtalonvuosien keskellä muun muassa eduskuntauudistuksen, jääkäriliikkeen, itsenäistymisen ja sisällissodan jälkiselvittelyiden parissa. Samalla se näyttää, kuinka aikansa radikaalista edistyksellisestä kasvoi myöhemmin vahvavasti isänmaallinen oikeistolainen.
Nyt julkaistavan tietokirjan on kirjoittanut Reetta Hänninen. Hän on filosofian tohtori, historiantutkija ja tietokirjailija. Hännistä kiehtoo uuden löytäminen ja lähteiden äärellä tehdyt oivallukset. Hänen aiempia teoksiaan ovat Tulisydän. Maissi Erkon kiihkeä elämä (2022) sekä Kapinaa ja kiusantekoa. Venäjän sortokoneiston vastustus Suomessa (2023).
Taistelujen nainen julkaistaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden voimaantulon 120-vuotisjuhlavuonna. Se ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.3.
KUTSU KIRJAN JULKISTAMISTILAISUUTEEN
Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen Merkki -museoon perjantaina 27.3. kello 17.00 alkaen. Tilaisuudessa kuullaan Reetta Hännisen ajatuksia julkaistavasta teoksesta sekä keskustelua Tekla Hultinin perinnöstä ja sen ajankohtaisuudesta. Hännistä haastattelee Helsingin Sanomain Säätiön yliasiamies, toimittaja Laura Saarikoski. Pyydämme ilmoittautumaan julkistustilaisuuteen viimeistään 23.3. mennessä. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa kirja julkkarihintaan.
Missä: Merkki – Median museo ja arkisto, Ludviginkatu 2–4, Helsinki
Milloin: Perjantaina 27.3. klo 17.00
Ilmottautumiset: ilmo.muuronen@otava.fi
PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Piia Vuorisen tietokirja purkaa myyttiä viettelevistä naisvakoojista11.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Historiantutkijan kirja kertoo suomalaisista naisvakoojista ja vakoiluepäilyjen kohteeksi joutuneista naisista, joista ei ole aikaisemmin kirjoitettu.
Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa on riemastuttavan koukuttava jännäri amatöörietsivistä selvittämässä piinaavaa rikosten sarjaa10.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa on Liza Virtasen tutkimuksia -sarjan kolmas ja viimeinen osa. Kirja vie lukijan Kokkolan kujille, keskelle ihmissuhdesolmuja ja kylmääviä rikoksia.
Uskallatko astua Kuolleiden galleriaan? Chris Carterin uutuustrillerissä murhasta tulee tappavaa taidetta10.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Chris Carterin maailmanmenestykseen nousseen Robert Hunter -sarjan yhdeksännessä osassa jahdataan psykopaattia, joka rakentaa karmeaa kuolleiden galleriaa.
ENNAKKOTIEDOTE: Arto Satosen sisäpiirikuvaus Petteri Orpon hallituksesta ilmestyy 7.5.5.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Entinen työministeri Arto Satonen avaa hallituksen kulisseja sekä työmarkkinoita mullistaneiden uudistusten syntyä. Kirja paljastaa hallitusohjelmaneuvotteluiden kiihkeät hetket sekä uudistusten toteuttamisen poliittiset väännöt ja keskustelut, joita mediassa ei toistaiseksi olla vielä käsitelty.
Otavan kaunokirjallisuuden kustantaminen vahvistuu: Anna Kivekäs kustannustoimittajaksi5.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
VTM Anna Kivekäs on nimitetty kustannustoimittajaksi Otava-kustantamoperheen kaunokirjallisuuden osastolle 1.4.2026 alkaen. Hän on toimittanut kaunokirjallisuutta liki kahdenkymmenen vuoden ajan, viimeksi Kustantamo S&S:llä ja Gummeruksella. Nimitys tukee Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden kustantamisen pitkäjänteistä markkinalähtöistä kehittämistä, jossa yhdistyvät kirjallinen näkemys ja kaupallinen tavoitteellisuus. ”Lukeminen on taikavoima. Se vie toisiin maailmoihin ja lähemmäs omaa, antaa iloa ja ymmärrystä, sivistää, koskettaa ja ottaa syliin. Otava kantaa mukanaan arvokasta osaa suomalaisen kirjallisuuden historiasta ja rakentaa rohkeasti lukemisen tulevaisuutta todella laadukkaalla ja monipuolisella kustannusohjelmalla. Olen huikean onnellinen ja innoissani, että pääsen mukaan tukemaan talon upeita kirjailijoita heidän työssään osana Otavan huippuammattilaisten tiimiä”, sanoo Anna Kivekäs. ”Anna on kaunokirjallisuuden superosaaja, jota niin kirjailijat kuin kollegat laaja
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme