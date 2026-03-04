Avain

Kirjajulkkarit: Pirkko Soininen, Siellä missä sydän on

5.3.2026 09:15:00 EET | Avain | Kutsu

Tule juhlistamaan kanssamme kirjailija Pirkko Soinisen upean tietokirjan Siellä missä sydän on  kylässä taiteilijakodeissa ilmestymistä Keskustakirjasto Oodiin (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolle (3.krs) tiistaina 24.3. klo 17:00 alkaen.

Millaisia ovat luovien ihmisten tilat, joissa taide syntyy? Pirkko Soininen kirjoitti Siellä missä sydän on -teoksen kodeista ja niissä asuneista taiteilijoista. Soininen kertoo tilaisuudessa tuosta löytöretkestä ja lumoavasta matkasta museoiksi muutettuihin taiteilijakoteihin.  

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittaudu tilaisuuteen 20.3. mennessä os: info@avain.net

_ _ _ _ _ _ 

Pirkko Soininen, Siellä missä sydän on - kylässä taiteilijakodeissa

Siellä missä sydän on - kylässä taiteilijakodeissa vie lukijan lumoavalle löytöretkelle museoiksi muutettuihin taiteilijakoteihin. Pirkko Soininen asettuu taiteilijakoteihin aistimaan, havainnoimaan ja kirjoittamaan. Hän kirjoittaa kodeista ja niissä asuneista taiteilijoista. Intiimi teos kysyy, millaisia jälkiä meistä jää koteihimme. Millaisia ovat luovien ihmisten tilat, joissa taide syntyy?

Emil Wikström rakennutti kotiinsa tähtitornin, Eva Ryynänen muutti navetan ateljeeksi, Reidar Särestöniemi hyppäsi saunan katolta heteikköön ja Vappu Heiska houkutteli ohikulkijoita istumaan malleikseen. Paikkojen kautta Soininen tutustuu taiteilijoihin, heidän kiehtoviin elämänpolkuihinsa, joissa on paljon samaa ja paljon ainutlaatuista.

Siellä missä sydän on – kylässä taiteilijakodeissa on lajien väleissä viihtyvä ja moniaalle kurottava teos, joka vie syvälliselle matkalle mieleen ja sisimpään.

Pirkko Soininen on turkulainen kirjailija. Hän on kirjoittanut runoutta ja kaunokirjallisuutta, muun muassa neljä elämäkertaromaania naistaiteilijoista.  

