Asiantuntija: ”Sähköverkon kapasiteettipula voidaan ratkaista ilman uutta infraa"
5.3.2026 08:11:00 EET | Schneider Electric | Tiedote
Yhteiskunnan sähköistäminen etenee nopeasti, mutta sähköverkkojen kapasiteetista on muodostumassa kehityksen pullonkaula. Liikenne, teollisuus ja digitaalinen infrastruktuuri ovat muutoksessa, joten sähköverkkoja ei voi enää suunnitella perinteiseen tyyliin. Nykyajan vaatimuksiin vastaaminen vaatii uusia tapoja hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria.
Kulutuksen kasvu on merkittävä sähköön liittyvä haaste, mutta myös verkkoon kohdistuva kuormitus kasvaa. Energiaa tarvitaan samaan aikaan sähköautojen lataamiseen ja alati suurempien datakeskusten käyttöön, minkä lisäksi sääoloista riippuvainen sähköntuotanto vaatii sähköverkoilta paljon. Kapasiteettipulaa voi ilmetä paikallisesti, vaikka energiantuotanto riittäisi kokonaistasolla.
– Olemme siirtymässä suhteellisen staattisesta sähköjärjestelmästä dynaamiseen ja hajautettuun järjestelmään. Tämä asettaa täysin uusia vaatimuksia sähköverkkojen valvonnalle, ohjaukselle ja suunnittelulle, sanoo Schneider Electricin avainasiakaspäällikkö Konsta Leino.
Monimutkaisen kokonaisuuden hallinta edellyttää siirtymistä manuaalisista prosesseista ja staattisista marginaaleista reaaliaikaiseen, dataohjattuun hallintaan. Leinon mukaan digitalisaatiota ei tule nähdä pelkkänä tehokkuushankkeena vaan strategisena välttämättömyytenä, joka mahdollistaa sähköverkon laajentamisen vaarantamatta operatiivista luotettavuutta.
Digitaalinen sähköverkko: visiosta todellisuuteen
Sähköverkon digitaalisesta ohjauksesta voi hakea mallia Ruotsista, missä Schneider Electric, sähköyhtiö Ellevio ja Vattenfall InCharge -latausverkosto tekevät yhteistyötä. Schneider Electricin EcoStruxure ADMS -ohjelmistoalustan avulla verkon omistajat pääsevät hallitsemaan ja seuraamaan kuormitusta ja energiankulutusta reaaliajassa. Ratkaisun ansiosta latausasemaverkostoa on saatu laajennettua alueille, joilla verkon kapasiteetti ei olisi ennen riittänyt.
Tehoa voidaan säätää tilapäisesti kuormituksen ollessa suurimmillaan. Sähköverkkoa ei tarvitse suunnitella maksimikulutuksen mukaan, vaan nykyisiä verkkoresursseja voidaan käyttää tehokkaammin. Näin käyttökapasiteettia saadaan lisää ilman fyysisen infrastruktuurin kallista ja aikaa vievää laajentamista.
Ratkaisu osoittaa, miten dataperusteinen ohjaus voi korvata perinteisiä verkonhallinnan keinoja ja tuoda käyttöön joustoa. Samalla energia-alalle syntyy uudenlaisia tapoja toimia, joita tarvitaan, kun teollisuus, datakeskukset ja paikallinen sähköntuotanto halutaan integroida sähköjärjestelmään.
Yksi digitaalinen verkkoalusta
Kun digitaaliset ratkaisut nousevat yhä suuremmaksi osaksi sähköverkkojen arkea, kasvaa myös tarve kerätä ja käyttää sähköverkon dataa yhtenäisemmin. Schneider Electric vastaa kysyntään One Digital Grid Platform -alustalla, joka on askel kohti digitaalisempaa sähköjärjestelmää.
Alustan toiminta perustuu datan yhdistelemiseen eri järjestelmistä, minkä pohjalta käyttäjät saavat pääsyn edistyksellisiin analytiikkatoimintoihin. Samalla syntyy yhteinen digitaalinen perusta tulevaisuuden sähköverkolle.
One Digital Grid Platformin avoin ja modulaarinen rakenne mahdollistaa asteittaisen modernisoinnin ja monimutkaisten rakenteiden purkamisen. Sen avulla sähköyhtiöiden on helpompi varautua yhteiskunnan jatkuvasti etenevään sähköistymiseen ilman, että niiden tarvitsee lukittautua yksittäisiin ratkaisuihin.
– Tulevaisuuden sähköjärjestelmien ylläpito ei ole pelkästään rakentamista, vaan sitä, että käytämme olemassa olevia rakenteita älykkäämmin. Digitalisaation avulla saadaan vapautettua kapasiteettia ja luotua tilaa tulevaisuuden tarpeille, muistuttaa Leino.
Katso video yhteistyöstä: https://www.youtube.com/watch?v=NcRx4IRMm94
Lisätietoja:
Konsta Leino, avainasiakaspäällikkö, Schneider Electric
konsta.leino@se.com, puh. 040 139 5345
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Enerzin osaaminen ja Schneider Electricin ratkaisut nostivat kauppakeskus Trion energiatehokkuuden uudelle tasolle3.3.2026 08:11:00 EET | Tiedote
Kauppakeskus Trio on ollut tuttu näky Lahden katukuvassa jo 1990-luvulta lähtien. Vuoden 2025 aikana Triossa valmistui sen historian suurin energiatehokkuus- ja automaatiohanke. Toteutuksesta vastasi Enerz, joka hyödynsi kohteessa useita Schneider Electricin ratkaisuja.
Asiantuntija muistuttaa: SF₆-kaasun armonaika sähköverkon solmupisteissä on loppumassa23.2.2026 08:13:00 EET | Tiedote
Keski- ja suurjännitekojeistot ovat olennainen osa turvallista sähköverkkoa, sillä niiden avulla varmistetaan sähkön luotettava ohjaaminen eri kohteisiin. Kojeistoissa on vuosikymmenten ajan käytetty F-kaasuja, jotka ovat sekä tehokkaita eristeaineita että voimakkaita kasvihuonekaasuja. Euroopan unionin asetuksen myötä kaasujen käyttöä kojeistoissa rajoitetaan asteittain, ja ensimmäiset kiellot tulivat voimaan vuoden 2026 alussa.
Schneider Electricin GM AirSeT on tulevaisuuden vaatimukset täyttävä SF₆-vapaa keskijännitekojeisto17.2.2026 09:42:26 EET | Tiedote
Kansainvälisen energiateknologiajohtajan Schneider Electricin GM AirSeT on merkittävä virstanpylväs sähköjärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
Schneider Electricistä McLaren Racingin virallinen energiateknologiakumppani28.1.2026 13:54:59 EET | Tiedote
Maailmanlaajuinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on valittu McLaren Racingin viralliseksi energiateknologiakumppaniksi. Kumppanuuteen sisältyvät McLaren Mastercard Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team, McLaren F1 Academy ja McLaren United Autosports WEC Hypercar Team.
Motivair by Schneider Electricin uusi jäähdytysnesteen jakeluyksikkö skaalautuu tekoälytehtaiden tarpeisiin26.1.2026 13:03:52 EET | Tiedote
MCDU-70 jäähdyttää jopa 2,5 megawatin kuormia ilman, että suorituskyvystä tarvitsee tinkiä muualla: ratkaisu säilyttää virtaustehon ja paineen gigawattitason datakeskuksissa. Keskitetyn ohjauksen ansiosta Motivairin CDU-valikoima skaalautuu yli 10 megawattiin, jotta se voi vastata seuraavan sukupolven AI-datakeskusten jäähdytysvaatimuksiin. Yksittäisten CDU:iden kapasiteetti ulottuu 105 kilowatista 2,5 megawattiin, mikä varmistaa skaalautuvat ja joustavat ratkaisut datakeskusten ylläpitäjien tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Digitaalisen infrastruktuurin nestejäähdytysteknologian asiantuntija Motivair by Schneider Electric on lanseerannut alan kehittyneimmän 2,5 megawatin jäähdytysnesteen jakeluyksikön (CDU), joka on suunniteltu jäähdyttämään tehotiheydeltään korkeita datakeskuksia luotettavasti ja skaalautuvasti. Motivairin MCDU-70 on yhtiön kapasiteetiltaan suurin edistyksellinen CDU. Se on joustava ja skaalautuva ratkaisu, joka vastaa seuraavan sukupolven grafiikkaprosessoreiden (GP
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme