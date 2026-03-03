Asiantuntija: ”Sähköverkon kapasiteettipula voidaan ratkaista ilman uutta infraa"

Kulutuksen kasvu on merkittävä sähköön liittyvä haaste, mutta myös verkkoon kohdistuva kuormitus kasvaa. Energiaa tarvitaan samaan aikaan sähköautojen lataamiseen ja alati suurempien datakeskusten käyttöön, minkä lisäksi sääoloista riippuvainen sähköntuotanto vaatii sähköverkoilta paljon. Kapasiteettipulaa voi ilmetä paikallisesti, vaikka energiantuotanto riittäisi kokonaistasolla.

– Olemme siirtymässä suhteellisen staattisesta sähköjärjestelmästä dynaamiseen ja hajautettuun järjestelmään. Tämä asettaa täysin uusia vaatimuksia sähköverkkojen valvonnalle, ohjaukselle ja suunnittelulle, sanoo Schneider Electricin avainasiakaspäällikkö Konsta Leino.

Monimutkaisen kokonaisuuden hallinta edellyttää siirtymistä manuaalisista prosesseista ja staattisista marginaaleista reaaliaikaiseen, dataohjattuun hallintaan. Leinon mukaan digitalisaatiota ei tule nähdä pelkkänä tehokkuushankkeena vaan strategisena välttämättömyytenä, joka mahdollistaa sähköverkon laajentamisen vaarantamatta operatiivista luotettavuutta.

Digitaalinen sähköverkko: visiosta todellisuuteen

Sähköverkon digitaalisesta ohjauksesta voi hakea mallia Ruotsista, missä Schneider Electric, sähköyhtiö Ellevio ja Vattenfall InCharge -latausverkosto tekevät yhteistyötä. Schneider Electricin EcoStruxure ADMS -ohjelmistoalustan avulla verkon omistajat pääsevät hallitsemaan ja seuraamaan kuormitusta ja energiankulutusta reaaliajassa. Ratkaisun ansiosta latausasemaverkostoa on saatu laajennettua alueille, joilla verkon kapasiteetti ei olisi ennen riittänyt.

Tehoa voidaan säätää tilapäisesti kuormituksen ollessa suurimmillaan. Sähköverkkoa ei tarvitse suunnitella maksimikulutuksen mukaan, vaan nykyisiä verkkoresursseja voidaan käyttää tehokkaammin. Näin käyttökapasiteettia saadaan lisää ilman fyysisen infrastruktuurin kallista ja aikaa vievää laajentamista.

Ratkaisu osoittaa, miten dataperusteinen ohjaus voi korvata perinteisiä verkonhallinnan keinoja ja tuoda käyttöön joustoa. Samalla energia-alalle syntyy uudenlaisia tapoja toimia, joita tarvitaan, kun teollisuus, datakeskukset ja paikallinen sähköntuotanto halutaan integroida sähköjärjestelmään.

Yksi digitaalinen verkkoalusta

Kun digitaaliset ratkaisut nousevat yhä suuremmaksi osaksi sähköverkkojen arkea, kasvaa myös tarve kerätä ja käyttää sähköverkon dataa yhtenäisemmin. Schneider Electric vastaa kysyntään One Digital Grid Platform -alustalla, joka on askel kohti digitaalisempaa sähköjärjestelmää.

Alustan toiminta perustuu datan yhdistelemiseen eri järjestelmistä, minkä pohjalta käyttäjät saavat pääsyn edistyksellisiin analytiikkatoimintoihin. Samalla syntyy yhteinen digitaalinen perusta tulevaisuuden sähköverkolle.

One Digital Grid Platformin avoin ja modulaarinen rakenne mahdollistaa asteittaisen modernisoinnin ja monimutkaisten rakenteiden purkamisen. Sen avulla sähköyhtiöiden on helpompi varautua yhteiskunnan jatkuvasti etenevään sähköistymiseen ilman, että niiden tarvitsee lukittautua yksittäisiin ratkaisuihin.

– Tulevaisuuden sähköjärjestelmien ylläpito ei ole pelkästään rakentamista, vaan sitä, että käytämme olemassa olevia rakenteita älykkäämmin. Digitalisaation avulla saadaan vapautettua kapasiteettia ja luotua tilaa tulevaisuuden tarpeille, muistuttaa Leino.

Katso video yhteistyöstä: https://www.youtube.com/watch?v=NcRx4IRMm94

