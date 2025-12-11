Kaukolämmön hintataso säilyy vakaana vuonna 2026

Lempeä Lämpö on päättänyt, että kaukolämmön energiamaksuja tai perusmaksuja ei koroteta vuoden 2026 aikana. Päätös koskee kaikkia Lempeä Lämmön kaukolämpöasiakkaita.

Viime vuosien voimakas kustannusvaihtelu energiasektorilla on lisännyt asiakkaiden tarvetta luotettaviin ja läpinäkyviin kumppaneihin. Lempeä Lämmön tavoitteena on, että asiakkaat pystyvät mahdollisimman hyvin ennakoimaan lämmityskustannuksiaan ja luottamaan siihen, että hinnoittelu on pitkäjänteistä ja kohtuullista.

Investoinnit puhtaaseen ja paikalliseen lämpöön jatkuvat

Lempeä Lämpö on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia, ja kehittää lämmön tuotantoa ja jakelua Järvi-Suomen alueella. Lempeä Lämpö panostaa erityisesti ratkaisuihin, joissa lämpö tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta ja ympäristö huomioiden.

Viime vuosina Lempeä Lämpö on lisännyt uusiutuvan ja päästöttömän tuotannon osuutta muun muassa hyödyntämällä sähkökattiloita ja aurinkolämpöä osana kaukolämmön tuotantoa. Tämä on parantanut tuotannon kustannustehokkuutta ja vähentänyt riippuvuutta yksipuolisista polttoaineratkaisuista.

Investointeja nykyaikaiseen, vähäpäästöiseen tuotantoon ja verkoston kehittämiseen jatketaan myös tulevina vuosina, jotta toimitusvarmuus säilyy korkealla tasolla ja kaukolämpö pysyy kilpailukykyisenä vaihtoehtona eri kokoisille kiinteistöille.

– Lämmitys on merkittävä osa asumisen ja tilojen ylläpidon kustannuksista. Siksi haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, ettei Lempeä Lämpö lisää painetta heidän budjettiinsa hinnankorotuksilla vuonna 2026. Vakaa hintataso on meille tietoinen valinta tässä taloustilanteessa, Lempeä Lämmön myyntipäällikkö Ossi Pöyry sanoo.

– Samalla jatkamme määrätietoisesti investointeja puhtaampaan ja entistä energiatehokkaampaan tuotantoon. Tavoitteemme on, että Lempeä Lämpö on jatkossakin paikallinen, vastuullinen ja helposti lähestyttävä kumppani – lämpöä lempeydellä, mutta tekemisessä vahva selkänoja ja pitkän aikavälin suunnitelma, Pöyry jatkaa.