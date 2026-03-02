Finnveran aluekatsaus 1−12/2025: Kokonaisrahoitus teollisiin investointeihin kasvoi Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä – myös yritysten omistajanvaihdokset piristyivät
4.3.2026 09:30:00 EET | Finnvera Oyj | Tiedote
Finnveran myöntämä pk- ja midcap-yritysten rahoitus nousi Pirkanmaalla vuonna 2025, mutta laski Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamien investointien kokonaisarvo kääntyi kasvuun kaikissa maakunnissa, ja toimialoista erityisesti teollisuudessa. Myös omistajanvaihdoksiin kohdistuvassa rahoituksessa näkyy piristymisen merkkejä. Investoinnit enteilevät kasvua vuodelle 2026, ja odotukset kohdistuvat teollisuuteen ja vientiin muun muassa puolustussektorille. Finnvera vauhdittaa lainalla mikroyritysten kasvua ja käynnistää rahoituksen maatalousyritysten suuriin investointeihin.
Vuonna 2025 Finnvera myönsi rahoitusta Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen yhteensä 156 miljoonaa euroa (154). Suurempi kasvu nähtiin Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa osarahoittamissa investoinneissa, jotka nousivat edellisvuodesta yhteensä 103 miljoonaan euroon (61). Investointirahoitus oli vahvassa kasvussa kaikissa kolmessa maakunnassa.
− Positiivista on, että epävarmassakin suhdanteessa ja toimintaympäristössä investointirahoitus on kääntynyt kasvuun, mikä kertoo yritysten panostavan toimintakykyyn ja tuottavuuden kasvuun tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää erityisesti maakuntien vientivetoisille aloille, sanoo aluepäällikkö Marjo Seppälä.
Pirkanmaalla teollisuus ja matkailu vetivät kasvua, myös kuluttajapalvelut investoivat reippaasti
Finnveran kokonaisrahoitus Pirkanmaan pk- ja midcap-yrityksille oli 110 miljoonaa euroa (100), ja maakunnan rahoitus oli korkeimmillaan viiteen vuoteen. Teollisuuteen myönnetty rahoitus kasvoi 12 prosenttia. Rahoitus kasvoi voimakkaasti myös kaupan ja kuluttajapalvelujen alalla sekä matkailussa.
Tulevan kasvun kannalta on erittäin hyvä signaali, että Finnveran osarahoittamien investointien määrä kasvoi puolella edellisvuodesta 66 miljoonaan euroon (44). Eniten kasvua oli teollisuuden investoinneissa ja matkailussa, jossa rahoitus investointeihin yli viisinkertaistui edellisvuodesta.
− Pirkanmaalla on vahva teollinen pohja, ja teollisuus ruokkii maakunnan kasvua. Kaupan ja kuluttajapalvelujen yritysten rahoituksen kasvu samoin kuin matkailun rahoituksen ja investointien iso nousu ovat myös erittäin positiivisia uutisia kuluttajavetoisilta aloilta, kun yksityisen kulutuksen taso yleisesti on ollut matalalla. Euromääräisesti puhutaan pienemmistä summista kuin teollisuudessa, mutta palvelualat näkyvät kuluttajien arjessa, sanoo Seppälä.
Pk-yritysten käyttämät vientitakuut nousivat jopa yli 70 prosenttia. Vientitakuiden käyttö tuo merkittävää turvaa pk-yritykselle, jos vientikauppaan liittyvät riskit toteutuisivat.
Päijät-Hämeessä teollisuuden investoinneissa valtava harppaus
Päijät-Hämeessä Finnveran rahoitus laski vuonna 2025 peräti viidenneksellä edellisvuodesta 32 miljoonaan euroon (40). Teollisuus oli rahoitetuista toimialoista suurin 21 miljoonalla eurolla, mikä oli kaksi kolmasosaa Finnveran myöntämästä rahoituksesta maakuntaan.
Vaikka teollisuuteen myönnetty rahoitus aleni selvästi edellisvuodesta, teollisuuden rahoitetut investoinnit harppasivat huomattavasti ylöspäin. Myös kaupassa ja kuluttajapalveluissa ja matkailussa investoinnit kasvoivat. Verrattain hiljaisen vuoden 2024 jälkeen Finnveran osarahoittamien investointien määrä kasvoi Päijät-Hämeessä huimasti ja lähes 2,5 kertaistui 24 miljoonaan euroon (10).
− Vuosittaista vaihtelua voivat selittää yksittäiset suuremmat hankkeet, mutta kasvu on hyvä uutinen ja investoinneilla on aina positiivisia välillisiä vaikutuksia myös muuhun talouteen.
Päijät-Hämeessä positiivista oli myös tuntuva kasvu Finnveran digitalisaatioon ja vihreään kasvuun kohdennettujen InvestEU-lainojen hyödyntämisessä.
Toisin kuin naapurissa Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä viennin rahoitus laski voimakkaasti.
− Vientitakuiden käytön väheneminen on huolestuttavaa, jos yritykset tekevät vientikauppaa omalla riskillään. Lasku voi myös kertoa pk- ja midcap-yritysten vientikaupan hiljentymisestä vuonna 2025, mikä toivon mukaan kääntyy tänä vuonna kasvuun.
Kanta-Hämeessä odotettu käänne: investointien rahoituksessa piikki
Finnveran myöntämä kokonaisrahoitus Kanta-Hämeeseen laski vuonna 2025 hieman edellisvuodesta 13 miljoonaan euroon (14). Toimialoista kaupan ja kuluttajapalvelujen rahoitus kuitenkin kasvoi noin neljänneksellä.
Kanta-Hämeessäkin Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa osarahoittamat investoinnit kasvoivat peräti 77 prosenttia edellisvuodesta 13 miljoonaan euroon (7).
− Investointirahoituksen kasvu on Kanta-Hämeen taloudelle erittäin hyvä uutinen. Investointien veturina oli teollisuus. Maakunta voikin hyötyä erityisesti puolustusteollisuuden kasvavasta roolista. Finnveran rahoittamat teolliset investoinnit yli kolminkertaistuivat vuonna 2025, ja kasvua oli myös kaupan ja kuluttajapalvelujen investoinneissa, mikä on positiivista.
Yritysten omistajanvaihdokset kasvuun kaikissa kolmessa maakunnassa
Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä kasvoi eniten Pirkanmaalla, ja myös rahoitettujen kauppojen arvo nousi edellisvuodesta. Vaikka taso on edelleen jäljessä huippuvuotta 2023, pohja näyttäisi olevan takana.
Päijät-Hämeessä rahoitettujen yrityskauppojen määrä nousi viidenneksellä. Kanta-Hämeessä puolestaan Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin nousi euromääräisesti peräti puolitoistakertaiseksi 6 miljoonaan euroon.
− Omistajanvaihdokset piristyivät kaikissa maakunnissa sekä euroissa että kauppojen määrissä. Käänne on erityisen hyvä uutinen pienissä maakunnissa, kuten Kanta-Hämeessä, missä piristysruiske taloudelle tuntuu selvemmin. Uuden omistajan käsissä yritykset lähtevät todennäköisemmin kasvuun. Yrityskauppa voi olla myös oikotie yrittäjäksi ryhtyvälle, kun saa valmiin paketin, jota lähteä kehittämään, Seppälä sanoo.
Näkymät vuodelle 2026 ennakoivat kasvua – Nyt on hyvä hetki investoida
Investointien arvon vahva kasvu toivottavasti ennakoi positiivista kasvua myös vuodelle 2026.
− Suurten yritysten vienti on kääntynyt kasvuun, minkä odotetaan toimivan positiivisena veturina erityisesti teollisuusvaltaiselle Pirkanmaalle. Toivomme, että viennin imu alkaa tuntua muissakin maakunnissa ja myös uusilla teollisuudenaloilla, kuten puolustussektorilla.
Investoinnit ja kasvuhankkeet tarvitsevat pääomaa ja usein ulkopuolista rahoitusta, mutta rahoitusta on saatavilla ja monella yrityksellä on varaa investoida. Rahoitus tulisi nähdä työkaluna kasvuun, Seppälä muistuttaa.
− Nyt on hyvä hetki investoida. Korkoympäristö on vakiintunut ja ostovoima on kasvussa. Investointien lykkääminen puolestaan kasvattaa yritysten investointivelkaa, mikä syö yritysten tulevaa kilpailukykyä. Finnvera on helpottamassa mikroyritysten rahoituksen saatavuutta lainalla. Lisäksi käynnistämme toukokuussa rahoituksen maatalousyritysten suuriin investointeihin, mikä voi olla merkittävä kasvutekijä alkutuotannon ja elintarvikealan kasvulle.
Lisätiedot:
Marjo Seppälä, aluepäällikkö, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme, Finnvera, puh. 029 460 2811
Tutustu katsaukseen:
Finnveran aluekatsaus 1-12/2025: Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme (PDF)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo Seppälä, aluepäällikkö, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme, Finnvera, puh. 029 460 2811
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj
Aluekatsaus 1-12/2025: Finnveran rahoitus Uudenmaan yrityksille kasvoi selvästi – Investointien ja omistajanvaihdosten rahoituksessa iso kasvuharppaus2.3.2026 09:28:06 EET | Tiedote
Finnvera rahoitti Uudenmaan yrityksiä vuonna 2025 selvästi edellisvuotta enemmän ja investoinneissa nähtiin iso piikki. Finnvera myönsi maakunnan yrityksille lainoja ja takauksia yhteensä 340 miljoonaa euroa (307), ja rahoitus kasvoi noin 10 prosenttia. Määrä vastaa lähes 30 prosenttia Finnveran valtakunnallisesta kotimaan rahoituksesta, mikä kertoo maakunnan merkityksestä kotimaan talouden veturina. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamat investoinnit nousivat yli 80 prosenttia edellisvuodesta 351 miljoonaan euroon (194) teollisuuden vahvan nousun vetäminä. Investointien painottuminen teollisuuteen heijastaa alueella eteneviä suurhankkeita, kuten datakeskusrakentamista ja energia‑ sekä kiertotalouden teollisia investointeja. Myös puolustussektori on yksi kasvualoista, johon liittyy vahva vientipotentiaali. Yrityskauppojen rahoitus harppasi ylöspäin edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudun yrittäjistä luottavaisimmin tulevaan suhtautuvat espoolaiset. Helsingissä ja Vantaa
Aluekatsaus 1-12/2025: Finnveran rahoitus investointeihin kasvoi Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, Kaakonkulmalla myös yrityskaupoissa positiivinen käänne27.2.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pk- ja midcap-yritykset veivät vuonna 2025 kasvuhankkeita rohkeasti eteenpäin. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamien investointien rahoitus kasvoi selvästi, vaikka samaan aikaan Finnveran myöntämä rahoitus Kaakonkulman maakuntien pk- ja midcap-yrityksille laski viidenneksellä edellisvuodesta. Tämä kertoo siitä, että myös pankit ja muut rahoittajat olivat aktiivisesti edistämässä hankkeita maakunnissa. Toimialojen kehityksessä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson välillä oli suuria eroja. Positiivista oli, että yrityskauppojen rahoitus kasvoi tuntuvasti alueella Etelä-Karjalan vetämänä. Omistajanvaihdokset kertovat yritysten tulevaisuuden suunnitelmista. Näkymät vuodelle 2026 lupaavat kasvua. Finnvera vauhdittaa pienten ja aloittavien yritysten kasvua lainoilla ja käynnistää toukokuussa maatalousyritysten investointien rahoituksen.
Finnveran aluekatsaus 1–12/2025: Finnveran myöntämä rahoitus kasvoi tuntuvasti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa meriteollisuuden aallossa, mutta investointien osuus rahoituksesta oli matalalla26.2.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Finnveran yhteenlaskettu rahoitus Satakunnan ja Varsinais-Suomen pk- ja midcap-yrityksille kasvoi 30 prosenttia vuonna 2025 edellisvuodesta, ja rahoitetuista toimialoista ykkösenä oli tuttuun tapaan teollisuus. Meriteollisuuden vetovoima näkyi pk- ja midcap-yritysten tilauskirjoissa, ja alihankintaverkostoon kuuluvat yritykset tarvitsivat rahoitusta toimituksiin ja tuotantoon. Investointien ja yrityskauppojen rahoituksessa maakunnat kulkivat eri suuntiin. Investointien ja yritysten omistajanvaihdosten rahoitus nousi Varsinais-Suomessa mutta laski Satakunnassa. Lounais-Suomen maakunnissa talouden näkymät ovat nousujohteiset, mutta kasvun jarruksi voivat nousta pula tuotantokapasiteetista ja osaajista. Finnvera vauhdittaa pienten ja aloittavien yritysten kasvua lainoilla ja käynnistää toukokuussa maatalousyritysten investointien rahoituksen.
Finnvera tuplaa rahoituspanoksen innovatiivisille ja kansainvälistyville yrityksille 300 miljoonaan euroon – ”Mahdollistaa kasvua, kun riskitaso on korkea mutta potentiaali merkittävä”25.2.2026 08:35:03 EET | Tiedote
Finnvera kasvattaa merkittävästi rahoituspanoksia, jotta suomalaisyritysten innovaatiot saadaan skaalattua ja kaupallistettua globaaliksi kasvuksi. Yhtiö nostaa erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen panostavien yritysten kansainvälisen kasvun käynnistys- ja kiihdytysvaiheeseen kohdennetun rahoituksen 300 miljoonaan euroon aiemmasta 150 miljoonasta. Tämä vaihe on tyypillisesti kaupallisille lainarahoittajille hyvin vaikea ilman merkittävää riskinjakoa. Keskeistä on myös yhteistyö pääomasijoittajien kanssa, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä. Päätös on strateginen askel, jotta Suomen tutkimus- ja kehityspanostukset saadaan käännettyä talouskasvuksi ja hyvinvoinniksi. Finnveran rooli on mahdollistaa kasvua myös silloin, kun riskitaso on korkea mutta potentiaali markkinoiden voittamiseen on merkittävä, Heinilä sanoo.
Finnveran Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluekatsaus 1–12/2025: Pohjois-Savon investoinnit kasvoivat voimakkaasti, Pohjois-Karjala hakee kasvun suuntaa20.2.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Finnveran pk- ja midcap-yrityksille myöntämä rahoitus laski vuonna 2025 Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla lähes viidenneksellä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 73 miljoonaa euroa, kun vuonna 2024 vastaava summa oli 89 miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien investointien arvo kasvoi selvästi, mikä johtui erityisesti matkailualan vahvasta kehityksestä. Kasvusta huolimatta alueen kokonaisrahoitus laski hieman. Pohjois-Karjalassa rahoituksen ja investointien laskua selitti ennen kaikkea teollisuuden jyrkkä heikkeneminen, sillä teollisuuden rahoitus ja investoinnit putosivat lähes puoleen vuodesta 2024.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme