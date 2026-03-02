Finnveran aluekatsaus 1−12/2025: Kokonaisrahoitus teollisiin investointeihin kasvoi Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä – myös yritysten omistajanvaihdokset piristyivät

Vuonna 2025 Finnvera myönsi rahoitusta Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen yhteensä 156 miljoonaa euroa (154). Suurempi kasvu nähtiin Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa osarahoittamissa investoinneissa, jotka nousivat edellisvuodesta yhteensä 103 miljoonaan euroon (61). Investointirahoitus oli vahvassa kasvussa kaikissa kolmessa maakunnassa.

− Positiivista on, että epävarmassakin suhdanteessa ja toimintaympäristössä investointirahoitus on kääntynyt kasvuun, mikä kertoo yritysten panostavan toimintakykyyn ja tuottavuuden kasvuun tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää erityisesti maakuntien vientivetoisille aloille, sanoo aluepäällikkö Marjo Seppälä.

Pirkanmaalla teollisuus ja matkailu vetivät kasvua, myös kuluttajapalvelut investoivat reippaasti

Finnveran kokonaisrahoitus Pirkanmaan pk- ja midcap-yrityksille oli 110 miljoonaa euroa (100), ja maakunnan rahoitus oli korkeimmillaan viiteen vuoteen. Teollisuuteen myönnetty rahoitus kasvoi 12 prosenttia. Rahoitus kasvoi voimakkaasti myös kaupan ja kuluttajapalvelujen alalla sekä matkailussa.

Tulevan kasvun kannalta on erittäin hyvä signaali, että Finnveran osarahoittamien investointien määrä kasvoi puolella edellisvuodesta 66 miljoonaan euroon (44). Eniten kasvua oli teollisuuden investoinneissa ja matkailussa, jossa rahoitus investointeihin yli viisinkertaistui edellisvuodesta.

− Pirkanmaalla on vahva teollinen pohja, ja teollisuus ruokkii maakunnan kasvua. Kaupan ja kuluttajapalvelujen yritysten rahoituksen kasvu samoin kuin matkailun rahoituksen ja investointien iso nousu ovat myös erittäin positiivisia uutisia kuluttajavetoisilta aloilta, kun yksityisen kulutuksen taso yleisesti on ollut matalalla. Euromääräisesti puhutaan pienemmistä summista kuin teollisuudessa, mutta palvelualat näkyvät kuluttajien arjessa, sanoo Seppälä.

Pk-yritysten käyttämät vientitakuut nousivat jopa yli 70 prosenttia. Vientitakuiden käyttö tuo merkittävää turvaa pk-yritykselle, jos vientikauppaan liittyvät riskit toteutuisivat.

Päijät-Hämeessä teollisuuden investoinneissa valtava harppaus

Päijät-Hämeessä Finnveran rahoitus laski vuonna 2025 peräti viidenneksellä edellisvuodesta 32 miljoonaan euroon (40). Teollisuus oli rahoitetuista toimialoista suurin 21 miljoonalla eurolla, mikä oli kaksi kolmasosaa Finnveran myöntämästä rahoituksesta maakuntaan.

Vaikka teollisuuteen myönnetty rahoitus aleni selvästi edellisvuodesta, teollisuuden rahoitetut investoinnit harppasivat huomattavasti ylöspäin. Myös kaupassa ja kuluttajapalveluissa ja matkailussa investoinnit kasvoivat. Verrattain hiljaisen vuoden 2024 jälkeen Finnveran osarahoittamien investointien määrä kasvoi Päijät-Hämeessä huimasti ja lähes 2,5 kertaistui 24 miljoonaan euroon (10).

− Vuosittaista vaihtelua voivat selittää yksittäiset suuremmat hankkeet, mutta kasvu on hyvä uutinen ja investoinneilla on aina positiivisia välillisiä vaikutuksia myös muuhun talouteen.

Päijät-Hämeessä positiivista oli myös tuntuva kasvu Finnveran digitalisaatioon ja vihreään kasvuun kohdennettujen InvestEU-lainojen hyödyntämisessä.

Toisin kuin naapurissa Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä viennin rahoitus laski voimakkaasti.

− Vientitakuiden käytön väheneminen on huolestuttavaa, jos yritykset tekevät vientikauppaa omalla riskillään. Lasku voi myös kertoa pk- ja midcap-yritysten vientikaupan hiljentymisestä vuonna 2025, mikä toivon mukaan kääntyy tänä vuonna kasvuun.

Kanta-Hämeessä odotettu käänne: investointien rahoituksessa piikki

Finnveran myöntämä kokonaisrahoitus Kanta-Hämeeseen laski vuonna 2025 hieman edellisvuodesta 13 miljoonaan euroon (14). Toimialoista kaupan ja kuluttajapalvelujen rahoitus kuitenkin kasvoi noin neljänneksellä.

Kanta-Hämeessäkin Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa osarahoittamat investoinnit kasvoivat peräti 77 prosenttia edellisvuodesta 13 miljoonaan euroon (7).

− Investointirahoituksen kasvu on Kanta-Hämeen taloudelle erittäin hyvä uutinen. Investointien veturina oli teollisuus. Maakunta voikin hyötyä erityisesti puolustusteollisuuden kasvavasta roolista. Finnveran rahoittamat teolliset investoinnit yli kolminkertaistuivat vuonna 2025, ja kasvua oli myös kaupan ja kuluttajapalvelujen investoinneissa, mikä on positiivista.

Yritysten omistajanvaihdokset kasvuun kaikissa kolmessa maakunnassa

Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä kasvoi eniten Pirkanmaalla, ja myös rahoitettujen kauppojen arvo nousi edellisvuodesta. Vaikka taso on edelleen jäljessä huippuvuotta 2023, pohja näyttäisi olevan takana.

Päijät-Hämeessä rahoitettujen yrityskauppojen määrä nousi viidenneksellä. Kanta-Hämeessä puolestaan Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin nousi euromääräisesti peräti puolitoistakertaiseksi 6 miljoonaan euroon.

− Omistajanvaihdokset piristyivät kaikissa maakunnissa sekä euroissa että kauppojen määrissä. Käänne on erityisen hyvä uutinen pienissä maakunnissa, kuten Kanta-Hämeessä, missä piristysruiske taloudelle tuntuu selvemmin. Uuden omistajan käsissä yritykset lähtevät todennäköisemmin kasvuun. Yrityskauppa voi olla myös oikotie yrittäjäksi ryhtyvälle, kun saa valmiin paketin, jota lähteä kehittämään, Seppälä sanoo.

Näkymät vuodelle 2026 ennakoivat kasvua – Nyt on hyvä hetki investoida

Investointien arvon vahva kasvu toivottavasti ennakoi positiivista kasvua myös vuodelle 2026.

− Suurten yritysten vienti on kääntynyt kasvuun, minkä odotetaan toimivan positiivisena veturina erityisesti teollisuusvaltaiselle Pirkanmaalle. Toivomme, että viennin imu alkaa tuntua muissakin maakunnissa ja myös uusilla teollisuudenaloilla, kuten puolustussektorilla.

Investoinnit ja kasvuhankkeet tarvitsevat pääomaa ja usein ulkopuolista rahoitusta, mutta rahoitusta on saatavilla ja monella yrityksellä on varaa investoida. Rahoitus tulisi nähdä työkaluna kasvuun, Seppälä muistuttaa.

− Nyt on hyvä hetki investoida. Korkoympäristö on vakiintunut ja ostovoima on kasvussa. Investointien lykkääminen puolestaan kasvattaa yritysten investointivelkaa, mikä syö yritysten tulevaa kilpailukykyä. Finnvera on helpottamassa mikroyritysten rahoituksen saatavuutta lainalla. Lisäksi käynnistämme toukokuussa rahoituksen maatalousyritysten suuriin investointeihin, mikä voi olla merkittävä kasvutekijä alkutuotannon ja elintarvikealan kasvulle.

Lisätiedot:

Marjo Seppälä, aluepäällikkö, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme, Finnvera, puh. 029 460 2811

Tutustu katsaukseen:

Finnveran aluekatsaus 1-12/2025: Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme (PDF)