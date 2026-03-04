Tampereen Oopperan juhlavuoden ohjelmistossa naisten äänioikeutta juhlistava kantaesitys, oopperafestivaali lapsille ja kansainvälinen huippuvierailu

Iskelmä Gaala palkitsi Suvi Teräsniskan vuoden artistina ja Komiat vuoden yhtyeenä 20.2.2026 21:45:45 EET | Tiedote

Iskelmä Gaalaa juhlittiin Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Suvi Teräsniska on vuoden artisti ja Teräsniskan Rikki mutta riittävä vuoden iskelmä. Komiat ja Portion Boys palkittiin kahdella palkinnolla. Ensi vuoden Iskelmä Gaala järjestetään perjantaina 5. helmikuuta 2027. Tapahtuman ennakkoliput ovat nyt myynnissä.