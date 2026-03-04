Tampereen Oopperan juhlavuoden ohjelmistossa naisten äänioikeutta juhlistava kantaesitys, oopperafestivaali lapsille ja kansainvälinen huippuvierailu
4.3.2026 11:00:00 EET | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampereen Ooppera juhlistaa 80-vuotista taivaltaan monipuolisella ohjelmistolla, joka ulottuu suurista klassikoista kaupunkitilaan rakentuvaan kantaesitykseen sekä lasten oman oopperafestivaalin riemuun. Joulukuussa kapellimestari Mikko Franck johtaa Oopperagaala-konserteissa Tampere Filharmoniaa ja Tampereen Oopperan kuoroa, ja elokuussa mezzosopraano Joyce DiDonato esiintyy ensimmäistä kertaa Tampereella.
Tampereen Ooppera perustettiin vuonna 1946. Vuosi 2026 on tämän katkeamattoman pirkanmaalaisen oopperatradition 80. toimintavuosi. Alkuvuodesta Tampere-talossa viihdyttiin Sweeney Todd -musikaalin konserttiversion parissa, ja maaliskuussa ensi-iltansa saa odotettu Don Carlos -ooppera. Nyt juhlavuoden ohjelmisto täydentyy uusilla avauksilla.
Naisen ääni on säveltäjä Minna Leinosen ja libretisti-ohjaaja Marika Vapaavuoren luoma 20-minuuttinen kantaesitys sopraanolle, kuorolle ja orkesterille. Naisten äänioikeuden 120-vuotisjuhlaa sekä Tampereen Oopperan 80-vuotista historiaa juhlistava teos kantaesitetään Tampereen Valoviikkojen avajaisissa perjantaina 23. lokakuuta 2026 kaikille vapaassa kaupunkitilassa Tampereen Koskipuistossa.
Naisen ääni nostaa keskiöön Hilja Pärssisen (1876–1935), yhden niistä 19 naisesta, jotka valittiin Suomen eduskuntaan vuoden 1906 historiallisen vaalituloksen pohjalta. Pärssisen roolin laulaa Suomen kansainvälisesti arvostetuimpiin sopraanoihin lukeutuva Tuuli Takala.
Teoksen orkesteriosuudet ulkoilmaesitykseen äänittää Tampere Filharmonia kapellimestari Ruut Kiisken johdolla. Tampereen Oopperan kuoro esiintyy paikan päällä Koskipuistossa. Isossa visuaalisessa roolissa ovat Valoviikkojen projisoinnit tehdasrakennusten seinillä ja Tammerkosken kuohuissa.
”Naisen ääni on kaikille avoin, näyttävä ulkoilmateos. Oivaltava pienoisooppera yhdistää Tampereen työläishistoriaa, yhteiskunnallista keskustelua ja oopperataidetta ainutlaatuisella tavalla, jossa suuryleisö pääsee osaksi tapahtumia. Tällä juhlavuoden tilausteoksella on ilo kunnioittaa Suomen naisten äänioikeuden ja Tampereen Oopperan historiaa”, Tampereen Oopperan taiteellinen johtaja Suvi Leinonen kertoo.
Lasten oma oopperajuhla
Ensimmäinen Lasten Oopperafestivaali järjestetään viikonloppuna 2.–3. toukokuuta 2026 Tampere-talossa. Festivaali tuo oopperataiteen ilon ja lumon erityisesti noin 5–12-vuotiaiden lasten ulottuville korkeatasoisilla ja elämyksellisillä koko perheen esityksillä.
Luvassa on runsaasti maksutonta ohjelmaa, kuten interaktiivinen Oopperan taikaa! -näyttely ja työpajoja, sekä edullisesti hinnoiteltuja lastenoopperaesityksiä, kuten Juhani Koiviston ohjaamat minioopperat Tuhkimo ja Sevillan parturi. Lasten Oopperafestivaali järjestetään tamperelaisen Majaoja-säätiön tuella.
"Lastenkulttuurin tukeminen on meille sydämen asia. Lasten Oopperafestivaali tuo oopperan taianomaisen maailman uusien sukupolvien koettavaksi, kasvattaa lasten kiinnostusta musiikkiteatteriin ja tarjoaa perheille laadukasta ja saavutettavaa taidekasvatusta. On hienoa olla mukana mahdollistamassa tällaisia elämyksiä", Majaoja-säätiön hallituksen asiamies Ritva Tiainen kertoo.
Palkittu mezzosopraano Joyce DiDonato ensimmäistä kertaa Tampereelle
Maailmankuulu mezzosopraano Joyce DiDonato tuo Tampere-taloon ylistetyn musiikkia ja runoutta yhdistävän Emily – No Prisoner Be -teoksen, joka kantaesitettiin Bregenzin festivaalilla elokuussa 2025. Grammy-palkittu yhdysvaltalaistähti laulaa ensimmäistä kertaa Tampereella keskiviikkona 5. elokuuta 2026.
Emily – No Prisoner Be tarjoaa kiehtovan näkökulman runoilija Emily Dickinsonin (1830–1886) maailmaan. Teoksen on säveltänyt Pulitzer-palkittu yhdysvaltalainen säveltäjä Kevin Puts. Lavalla DiDonaton kanssa esiintyvät Time for Three -trio, johon kuuluvat viulistit Nicolas Kendall ja Charles Yang sekä kontrabasisti Ranaan Meyer. Konsertin liput tulevat myyntiin myöhemmin.
Loppuvuodesta Tampere-talon Ison salin lavalla koetaan todellista juhlan säihkettä, kun kapellimestari Mikko Franck johtaa Tampere Filharmoniaa ja Tampereen Oopperan kuoroa kahdessa Oopperagaala-konsertissa 4.–5. joulukuuta 2026. Gaalakonserttien solistit ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Huippubasso Mika Kareksen suosituista yhteislauluilloista päästään nauttimaan tänä vuonna kahteen kertaan. Keskiviikkona 25. maaliskuuta Pienessä salissa lauletaan kaikkea ooppera-aarioista tangoon, yksinlauluista musikaaliin ja iskelmästä lastenlauluihin. Maanantaina 7. joulukuuta mukana on myös jouluisia tunnelmia. Yhteislaulutilaisuuksiin on vapaa pääsy, ja niitä säestää pianisti Tuukka Vähätalo.
Tampereen Oopperan juhlavuoden ohjelmisto täydentyy myöhemmin keväällä.
Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlavuoden ohjelmisto
- Stephen Sondheim: Sweeney Todd – Fleet Streetin paholaisparturi, to–la 8.–10.1.2026, Iso sali, Tampere-talo
- Giuseppe Verdi: Don Carlos, ke–la 4.–14.3.2026, Iso sali, Tampere-talo
- Mika Kares: Yhteislauluilta, ke 25.3.2026 klo 18.30, Pieni sali, Tampere-talo
- Lasten Oopperafestivaali, la–su 2.–3.5.2026 klo 11–16, Tampere-talo
- Joyce DiDonato: Emily – No Prisoner Be, ke 5.8.2026 klo 19, Iso sali, Tampere-talo
- Naisen ääni, pe 23.10.2026, Koskipuisto, Tampere
- Youri Vàmos – Pjotr Tšaikovski: Pähkinänsärkijä – Joulutarina, pe–la 20.–21.11.2026, Iso sali, Tampere-talo
- Oopperagaala-konsertit, pe–la 4.–5.12.2026 klo 19, Iso sali, Tampere-talo
- Mika Kares: Jouluiset yhteislaulut, ma 7.12.2026 klo 18, Pieni sali, Tampere-talo
Lisätiedot
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4031
suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Elsa Vähänen
Viestintäasiantuntija
Tampere-talo Oy
Puh. +358 40 551 2739
elsa.vahanen@tampere-talo.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Puccinin viimeinen mestariteos ensimmäistä kertaa Tampereen Oopperassa4.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Giacomo Puccinin viimeiseksi oopperaksi jäänyt Turandot esitetään ensimmäistä kertaa Tampereen Oopperassa. Teos saa ensi-iltansa Tampere-talossa lauantaina 27. helmikuuta 2027. Teoksen ohjaa Anna Kelo, ja Tampere Filharmoniaa johtaa kapellimestari Pietro Rizzo. Oopperan liput ovat nyt myynnissä.
Iskelmä Gaala palkitsi Suvi Teräsniskan vuoden artistina ja Komiat vuoden yhtyeenä20.2.2026 21:45:45 EET | Tiedote
Iskelmä Gaalaa juhlittiin Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Suvi Teräsniska on vuoden artisti ja Teräsniskan Rikki mutta riittävä vuoden iskelmä. Komiat ja Portion Boys palkittiin kahdella palkinnolla. Ensi vuoden Iskelmä Gaala järjestetään perjantaina 5. helmikuuta 2027. Tapahtuman ennakkoliput ovat nyt myynnissä.
Mediakutsu: Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlavuoden julkistustilaisuus ja seminaari20.2.2026 10:35:00 EET | Tiedote
Tampereen Ooppera viettää 80. juhlavuottaan. Merkkivuoden pääteos on Don Carlos, joka saa ensi-iltansa Tampere-talossa keskiviikkona 4. maaliskuuta 2026. Tampere-talossa tapahtuu monenlaista ensi-iltapäivänä, ja haluammekin nyt kutsua sinut, arvoisa median edustaja, mukaan juhlintaan.
Tampereen Kirjafestarit avasi ohjelma- ja näyttelyhaun – marraskuussa mukana myös Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit18.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Tampereen Kirjafestarit avaa ohjelmahaun vuodelle 2026. Marraskuussa Tampere-talossa järjestettävä tapahtuma kokoaa jälleen kolme kokonaisuutta yhdellä lipulla: Kirjafestarit, Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit.
Komiat keräsi eniten Iskelmä Gaala -ehdokkuuksia2.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Yli 20 000 ihmistä antoi äänensä Iskelmän vuosiäänestyksessä. Äänestyksen perusteella palkitaan vuoden parhaat esiintyjät, kappaleet ja albumit Iskelmä Gaalassa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Gaalassa esiintyvä Komiat-yhtye on ehdolla viidessä kategoriassa. Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia saivat JVG, Bess, Haloo Helsinki! ja Portion Boys. Median akkreditointi tapahtumaan on avoinna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme