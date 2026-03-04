Puccinin viimeinen mestariteos ensimmäistä kertaa Tampereen Oopperassa

Turandot on Giacomo Puccinin (1858–1924) viimeiseksi jäänyt ooppera ja yksi oopperamaailman näyttävimmistä ja rakastetuimmista klassikoista. Nyt se nähdään ensimmäistä kertaa Tampereen Oopperassa kuuden esityksen voimin 27.2.–13.3.2027.

Oopperan tapahtumat sijoittuvat säveltäjän kuvittelemaan myyttiseen Kiinaan. Turandot yhdistää suuret tunteet, dramaattisen tarinan ja mahtipontisen musiikin, ja se muistetaan erityisesti maailmankuulusta Nessun dorma -tenoriaariasta.

Tampereen Oopperaan uuden tulkinnan klassikko-oopperasta ohjaa Anna Kelo, jolle vierailuohjaus Tampereella on ensimmäinen laatuaan. Suomen kansallisoopperaan kiinnitetty Kelo tunnetaan tinkimättömänä visionäärinä ja tiimipelaajana. Turandotin taiteelliseen ydintiimiin Kelo on kerännyt rinnalleen rautaiset ammattilaiset: lavastus- ja pukusuunnittelusta vastaa Tinde Lappalainen ja valo- ja videosuunnittelusta Thomas Hase.

Kelon viime vuosien ohjauksista voidaan mainita Puccinin Madama Butterfly Rostockin kansallisteatterissa 2025, Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogia Kansallisoopperassa 2019–2024 ja Jaakko Kuusiston Jää-oopperan kantaesitys Kansallisoopperassa 2019. Elokuussa 2026 Kelo ohjaa Donizettin Lemmenjuoman Bregenzin festivaalille.

“Turandot on visuaalisesti näyttävä ja suurieleinen teos, tyylitelty aikuisten satu. Olemme Kiinassa mutta samalla ajattomassa yhteiskunnassa, jossa teknokratian ikeessä kansa toteuttaa valtaapitävien oikkuja ja jossa valtaapitävät ovat etääntyneet todellisuudesta ja ylentäneet itsensä jumaliksi. Onko inhimillisyys jo menetetty vai voivatko myötätunto ja rakkaus pelastaa Turandotin omalta itseltään?” ohjaaja Anna Kelo pohtii.

Ongelmallinen orientalismi

Turandot jäi vuonna 1924 syöpään menehtyneeltä Puccinilta kesken; lopun viimeisteli maestron luonnosten pohjalta säveltäjäkollega Franco Alfano (1875–1954). Ooppera kantaesitettiin Milanossa huhtikuussa 1926. Teoksen valtaisasta kansainvälisestä suosiosta kertoo, että se sai Suomen ensi-iltansa jo marraskuussa 1929.

Oopperassa kylmä ja arvoituksellinen prinsessa Turandot suostuu ottamaan puolisokseen vain sellaisen kosijan, joka osaa vastata oikein kolmeen arvoitukseen. Monet ovat epäonnistuneet – ja menettäneet sen vuoksi päänsä – kunnes esiin astuu tuntematon nuorukainen. Klassisen ”prinsessa ja puoli valtakuntaa” -sadun juuret ulottuvat varhaiskeskiajalle.

Musiikkiinsa Puccini otti vaikutteita kiinalaisen soittorasian melodioista, ja partituurissa soivat gongit, tam tamit, ksylofoni ja erilaiset kellopelit. Teos syntyi ajassa, jolloin orientalismi eli idän kulttuurien eksotisointi väritti länsimaista taidekenttää. Miten nykykatsojan pitäisi suhtautua paikoitellen jopa ongelmallisena pidettyyn teokseen?

”Ooppera on elävä taidemuoto, joka muuttuu ja uudistuu tuoreiden tulkintojen myötä. Turandotiin, kuten moniin oopperakirjallisuuden klassikkoteoksiin, sisältyy historiallista painolastia ja kerroksia, jotka tekevät niiden päivittämisestä yhtä aikaa haastavaa ja kiehtovaa”, Tampereen Oopperan taiteellinen johtaja Suvi Leinonen sanoo.

Tampere Filharmoniaa johtaa kapellimestari Pietro Rizzo. Tampereen Oopperan kuoroa valmentaa Heikki Liimola ja lapsikuoroa yhteistyössä Pirkanpoikien kanssa Jouni Rissanen. Teoksen solistit julkaistaan myöhemmin.



Puccini: Turandot

27.2.–13.3.2027

Iso sali, Tampere-talo

Esitykset

La 27.2.2027 klo 15 (ensi-ilta)

Ke 3.3.2027 klo 18.30

La 6.3.2027 klo 15

Ti 9.3.2027 klo 17

To 11.3.2027 klo 18.30

La 13.3.2027 klo 15

Liput

Perusliput 118/105/85 €

Eläkeläiset 109/97/77 €

Työttömät 75 €

Lapset ja nuoret (16-v. asti) ja opiskelijat 45 €



Turandot-oopperan liput ovat nyt myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Varauduthan esittämään alennuslippuun oikeuttavan todistuksen (esim. opiskelijakortti) Tampere-talon henkilökunnalle.

Näyttämöteoksissa joillakin edullisimman hintakategorian istumapaikoilla saattaa olla näkörajoitteita. Takapermannon rivillä A15 on keskiosassa näyttämötekniikan laitteistoa ja henkilökuntaa.

Yli 10 hengen ryhmät voivat laittaa sähköpostia osoitteeseen ryhmamyynti@tampere-talo.fi tai soittaa puh. +358 3 243 4501 (ma–pe klo 10–16).

Taiteellinen työryhmä

Musiikinjohto Pietro Rizzo

Ohjaus Anna Kelo

Lavastus- ja pukusuunnittelu Tinde Lappalainen

Valo- ja videosuunnittelu Thomas Hase

Kuorokapellimestarit Heikki Liimola ja Jouni Rissanen



Tampere Filharmonia

Tampereen Oopperan kuoro

Tampereen Oopperan lapsikuoro, yhteistyössä Pirkanpojat



Esitys kestää 2 t 30 min sisältäen yhden väliajan (n. 30 min).



Oopperan esityskieli on italia. Teos tekstitetään suomeksi ja englanniksi.



Oopperaa suositellaan yli 12-vuotiaille.



Muutokset mahdollisia.



Tuotanto: Tampere-talo, yhteistyössä Tampere Filharmonia