Eurojackpotin päävoitto matkaan – Suomeenkin yksi illan suurimmista voitoista

Kierroksen 10/2026 oikea rivi on 1, 19, 14, 35 ja 49. Tähtinumerot ovat 2 ja 10.

Illan arvonnassa löytyi yksi pääosuma, tällä kertaa Sloveniasta. Slovenialainen voittaja sai täysosumallaan tasan 10 miljoonaa euroa.

5+0-tuloksia löytyi arvonnassa yhdeksän kappaletta, joista yksi meiltä Suomesta. 79 686,70 euron suuruinen voitto lähti tuusulalaiselle pelaajalle, joka oli pelannut onnekkaan rivinsä veikkaus.fi:ssä.

Muut 5+0 osumat menivät Tanskaan, Kroatiaan, Kreikkaan, Ruotsiin ja Saksaan, johon voittoja osui neljä kappaletta.

Tämän viikon perjantaina Eurojackpotin päävoittona on jälleen 10 miljoonaa euroa.

Illan Jokeri-pelin voittorivi on 7 4 5 7 0 8 4. Kierroksella löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla Neste Ilomantsissa pelannut asiakas voitti 20 000 euroa.

Milli-pelin oikea rivi on 2, 16, 20, 21, 29, 35 ja lisänumero 40. Tänä iltana ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja osui yli 19 000 kappaletta.

Lomatonni-pelin voittorivi on Tallinna 24. Tonnin voittoja lähti jakoon viisi kappaletta.

