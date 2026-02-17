Kansainvälinen matkailukampanja esittelee suomalaisen kesäloman maailmalle
5.3.2026 10:23:31 EET | Business Finland | Tiedote
Visit Finland käynnistää markkinointikampanjan, joka nostaa maailmankartalle Suomen alueita, joissa suomalaiset itse viettävät kesäänsä: Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Kymenlaakson. Miltä näyttää suomalainen kesäloma ulkopuolisen silmin ja miksi juuri se kiinnostaa maailmaa?
Kansainvälisen matkailukampanjan nimi on Chill like a Finn, ja sen perusajatus on yksinkertainen: maailmalle näytetään, miten suomalaiset itse lomailevat. Suomalaisille tutut asiat, kuten puulämmitteinen sauna, iltauinti ja luontoaktiviteetit, ovat monille ulkomaalaisille harvinaista luksusta.
Suomen järvialue kansainväliseen valokeilaan
Itäinen Suomi järvineen on jo pitkään ollut suomalaisten suosituimpia kesälomakohteita kotimaassa. Itäisen Suomen aluetta markkinoidaan kansainvälisesti Järvi-Suomi-brändin alla, osana laajempaa järvialueiden kokonaisuutta. Sille haetaan pitkällä aikavälillä samanlaista kansainvälistä mielikuvaa kuin Euroopan suosituille järvialueille, mutta suomalaisella tavalla.
– Suomessa sijaitsee Euroopan laajin järvialue, tuhansia mökkejä, monipuolista majoitustarjontaa, lukemattomia saunoja ja maisemia, jotka ovat monille suomalaisille osa omaa identiteettiä. Tämän kampanjan tavoitteena on lisätä itäisen Suomen kansainvälistä tunnettuutta ja houkutella uusia matkailijoita erityisesti Keski-Euroopasta, Isosta-Britanniasta ja Espanjasta, kertoo Visit Finlandin markkinoinnista vastaava Virva Katajala.
Haaste, joka perustuu suomalaiseen tapaan lomailla
Kampanja toteutetaan pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Kansainväliset matkailijat voivat osallistua Chill like a Finn -haasteeseen kuvaamalla videon, jossa he kertovat, millaisena he kuvittelevat suomalaisen kesäloman. Osa heistä pääsee kokemaan suomalaisen kesäloman paikan päällä.
– Valitut osallistujat kiertävät autoilla viikon ajan itäisen Suomen eri kohteissa ja osallistuvat suomalaisille tuttuihin kesäpuuhiin: saunomiseen järven rannalla, uimiseen, torikahveihin ja norppasafareille. Mukana on myös hiljaisuutta ja kiireettömyyttä – esimerkiksi päiväunia riippumatossa, Katajala kertoo.
Tarkoitus on, että kampanjassa näkyvät kokemukset, kuten melontaretket, karhunkatselut, maisemareitit ja ruokakulttuuriin liittyvät tekemiset ovat oikeasti varattavia ja saavutettavia tuotteita. Kampanja käynnistyy virallisesti maaliskuussa 2026.
Itäisen Suomen kestävän matkailun kasvuohjelman rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto työ- ja elinkeinoministeriön osoittamasta alueiden kestävän kasvun rahoituksesta. Kasvuohjelman toteutusalue on Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso.
