Kaapelitehtaalle avataan graffitille omistettu galleria - taiteilijahaku 4.-22.3.2026

Uusi graffitigalleria avataan kaikille avoimeen C-portaan kellariaulaan. Gallerian lattiapinta-ala on 139 neliömetriä ja maalattavaa seinäpintaa on 105 neliömetriä. Galleria perustetaan pysyväksi ja vuosittain uudistuvaksi osaksi Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen toimintaa. Ensimmäinen teos julkistetaan yleisölle Kaapelitehtaan Taiteiden yönä 20.8.2026.

Teos on esillä vuoden, minkä jälkeen avataan uusi haku ja gallerian teoskokonaisuus vaihtuu. Graffitigalleria tulee osaksi myöhemmin julkaistavaa ja kaikille kävijöille suunnattua Kaapelitehtaan Rundi -opastuskokonaisuutta.

- Tavoitteemme on luoda ammattimainen näyttelyalusta yksinomaan graffititaiteilijoille. Haluamme sen avulla nostaa graffititaiteen arvostusta Suomessa sekä tarjota Kaapelitehtaan kävijöille lisää jatkuvasti yleisölle avointa ja säännöllisesti uusiutuvaa taidesisältöä, kertoo KAAPELIn toimitusjohtaja Kai Huotari.

Avoin portfoliohaku on käynnissä 4.-22.3.2026

Kaapelitehtaan graffitigallerian ensimmäisen teoksen toteuttaja valitaan avoimella portfoliohaulla maaliskuussa. Valinnasta ilmoitetaan huhtikuun 2026 aikana.

Haku on avoin Suomessa asuville ja vakituisesti työskenteleville yli 18-vuotiaille graffititaiteilijoille. Hakijat voivat osallistua yksin, työparina tai ryhmänä. Hakuun voi osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.

Taideteoksen toteuttamisesta maksetaan 10 000 euron palkkio, joka sisältää maalit ja maalaustarvikkeet sekä mahdolliset matka- ja majoituskustannukset. Teoksen tarkempi toteutusaikataulu sovitaan valitun taiteilijan tai työryhmän kanssa.

Taiteilijavalinnasta päättää valintalautakunta, johon kuuluvat KAAPELIn toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELIn hallituksen jäsen ja kuvataiteilija Anna Tuori sekä Upeartin taidekoordinaattori Yiorgos Slunga. Hakijoiden portfolioita käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä säilytetä valintaprosessin päätyttyä.

Pitkä historia katutaiteen parissa

KAAPELIlla on pitkä historia katutaiteen parissa Helsingissä jo vuosikymmenten ajalta. Ranskalaisen Thierry Noirin vuonna 1994 Kaapelitehtaan porttikonkiin maalaama teos on yksi Helsingin varhaisimmista muraaleista. Vuonna 2009 yhtiö avasi Suomen ensimmäisen laillisen graffitiseinän Suvilahteen. Vuonna 2025 Kaapelitehtaan kellariin valmistui lähes 200 neliömetrin laajuinen muraalisarja, joka kertoo Kaapelitehtaan historiasta. Uusi graffitigalleria on luonteva jatko tälle pitkäaikaiselle toiminnalle ja yhtiön panostukselle katutaiteeseen.

Portfoliohaun säännöt, osallistumisohjeet ja kuvat toteutuspaikasta löytyvät aineistokansiosta (Dropbox).

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557