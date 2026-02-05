Kaapelitehtaalle avataan graffitille omistettu galleria - taiteilijahaku 4.-22.3.2026
4.3.2026 13:40:29 EET | Kiinteistö Oy Kaapelitalo | Tiedote
Kaapelitehtaan, Suvilahden ja N10:n kulttuurikeskuksia pyörittävä Kiinteistö Oy Kaapelitalo (KAAPELI) avaa Kaapelitehtaalle Helsingissä yksinomaan graffititaiteeseen erikoistuneen gallerian. Elokuussa 2026 avattavan tilan ensimmäinen teos valitaan avoimella portfoliohaulla maaliskuussa.
Uusi graffitigalleria avataan kaikille avoimeen C-portaan kellariaulaan. Gallerian lattiapinta-ala on 139 neliömetriä ja maalattavaa seinäpintaa on 105 neliömetriä. Galleria perustetaan pysyväksi ja vuosittain uudistuvaksi osaksi Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen toimintaa. Ensimmäinen teos julkistetaan yleisölle Kaapelitehtaan Taiteiden yönä 20.8.2026.
Teos on esillä vuoden, minkä jälkeen avataan uusi haku ja gallerian teoskokonaisuus vaihtuu. Graffitigalleria tulee osaksi myöhemmin julkaistavaa ja kaikille kävijöille suunnattua Kaapelitehtaan Rundi -opastuskokonaisuutta.
- Tavoitteemme on luoda ammattimainen näyttelyalusta yksinomaan graffititaiteilijoille. Haluamme sen avulla nostaa graffititaiteen arvostusta Suomessa sekä tarjota Kaapelitehtaan kävijöille lisää jatkuvasti yleisölle avointa ja säännöllisesti uusiutuvaa taidesisältöä, kertoo KAAPELIn toimitusjohtaja Kai Huotari.
Avoin portfoliohaku on käynnissä 4.-22.3.2026
Kaapelitehtaan graffitigallerian ensimmäisen teoksen toteuttaja valitaan avoimella portfoliohaulla maaliskuussa. Valinnasta ilmoitetaan huhtikuun 2026 aikana.
Haku on avoin Suomessa asuville ja vakituisesti työskenteleville yli 18-vuotiaille graffititaiteilijoille. Hakijat voivat osallistua yksin, työparina tai ryhmänä. Hakuun voi osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.
Taideteoksen toteuttamisesta maksetaan 10 000 euron palkkio, joka sisältää maalit ja maalaustarvikkeet sekä mahdolliset matka- ja majoituskustannukset. Teoksen tarkempi toteutusaikataulu sovitaan valitun taiteilijan tai työryhmän kanssa.
Taiteilijavalinnasta päättää valintalautakunta, johon kuuluvat KAAPELIn toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELIn hallituksen jäsen ja kuvataiteilija Anna Tuori sekä Upeartin taidekoordinaattori Yiorgos Slunga. Hakijoiden portfolioita käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä säilytetä valintaprosessin päätyttyä.
Pitkä historia katutaiteen parissa
KAAPELIlla on pitkä historia katutaiteen parissa Helsingissä jo vuosikymmenten ajalta. Ranskalaisen Thierry Noirin vuonna 1994 Kaapelitehtaan porttikonkiin maalaama teos on yksi Helsingin varhaisimmista muraaleista. Vuonna 2009 yhtiö avasi Suomen ensimmäisen laillisen graffitiseinän Suvilahteen. Vuonna 2025 Kaapelitehtaan kellariin valmistui lähes 200 neliömetrin laajuinen muraalisarja, joka kertoo Kaapelitehtaan historiasta. Uusi graffitigalleria on luonteva jatko tälle pitkäaikaiselle toiminnalle ja yhtiön panostukselle katutaiteeseen.
Portfoliohaun säännöt, osallistumisohjeet ja kuvat toteutuspaikasta löytyvät aineistokansiosta (Dropbox).
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557
Avainsanat
Kuvat
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo)
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka ylläpitää ja kehittää Helsingissä kolmea kulttuurikeskusta: Kaapelitehdasta, N10:ä ja Suvilahtea.
KAAPELI omistaa, peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia. Yhtiön tavoitteena on tarjota toimivia ja inspiroivia tiloja taiteen, kulttuurin ja luovan alan tarpeisiin sekä luoda parhaat edellytykset vuokralaistensa toiminnalle. KAAPELI hallinnoi yhteensä noin 100 000 m2 tiloja, jotka antavat vuosittain puitteet sadoille kulttuuritapahtumille ja työskentely-ympäristön yli 700 toimijalle. Kulttuurikeskuksissa käy yhteensä noin 1,5 miljoonaa kävijää vuosittain.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Kabelfabriken öppnar ett permanent Jörn Donner-affischgalleri5.2.2026 10:59:13 EET | Pressmeddelande
Fastighets Ab Kabelhuset (KAAPELI) hedrar minnet av Jörn Donner genom att den 5 februari 2026 öppna ett permanent Jörn Donner-affischgalleri i Kabelfabrikens kulturcentrum. Utställningen presenterar tolv filmer regisserade av Donner samt två filmer producerade av honom genom deras originalaffischer. I galleriet visas även Donners personliga klippbord. Galleriet blir en del av Kabelfabrikens Runda, som ger publiken möjlighet att bekanta sig med husets historia och verksamhet.
Kaapelitehtaalle avautuu pysyvä Jörn Donner -julistegalleria5.2.2026 10:59:13 EET | Tiedote
Kiinteistö Oy Kaapelitalo (KAAPELI) kunnioittaa Jörn Donnerin muistoa avaamalla Kaapelitehtaan kulttuurikeskukseen pysyvän Jörn Donner -julistegallerian 5.2.2026. Näyttely esittelee 12 Donnerin ohjaamaa ja kaksi hänen tuottamaansa elokuvaa niiden julisteiden kautta sekä Donnerin käyttämän leikkauspöydän. Galleria tulee osaksi Kaapelitehtaan Rundi -kierroksia, joiden kautta yleisö pääsee tutustumaan talon historiaan ja sen toimintaan.
A permanent Jörn Donner poster gallery opens at Cable Factory5.2.2026 10:59:13 EET | Press release
Kiinteistö Oy Kaapelitalo (KAAPELI) honours the memory of Jörn Donner by opening a permanent Jörn Donner poster gallery at Cable Factory cultural centre on 5 February 2026. The exhibition presents twelve films directed by Donner and two films produced by him through their original posters, as well as Donner’s editing table. The gallery will become part of the Cable Factory Round tours, offering visitors an opportunity to explore the building’s history and activities.
Kabelfabriken öppnar en historiekorridor – muraler berättar en nästan hundraårig historia25.11.2025 12:00:00 EET | Pressmeddelande
Kabelfabriken uppmärksammar sin industrihistoria och sin utveckling till kulturcentrum genom att i november öppna en serie muraler på nästan 200 kvadratmeter i källarvåningen. Verken, skapade av konstnären Ruusa, skildrar Kabelfabrikens resa från fabrik till levande kulturcentrum. Historiekorridoren blir en del av rundturen Kabelfabrikens Runda som ger publiken möjlighet att bekanta sig med husets olika skeden.
Kaapelitehdas avaa historiakäytävän – muraalit kertovat lähes sadan vuoden tarinan25.11.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Kaapelitehdas juhlistaa teollista ja kulttuurikeskushistoriaansa avaamalla kellaritiloihinsa marraskuussa taiteilija Ruusan toteuttaman, lähes 200 neliömetrin laajuisen muraalisarjan. Teokset kertovat Kaapelitehtaan tarinan tehtaasta eläväksi kulttuurikeskukseksi. Historiakäytävä tulee osaksi Kaapelitehtaan Rundi -kierroksia, joiden kautta yleisö pääsee tutustumaan talon vaiheisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme