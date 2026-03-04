Ensimmäinen asiakas Assissa: –Valoisa ja kodinomainen tunne tuli heti

Leila Tuori-Laukkonen saapui Assin kuvantamispalveluihin mietteliäin ja odottavin tunnelmin. Hän ei tiennyt vielä tullessaan, että olisi aivan ensimmäinen asiakas uudessa sairaalassa.

– Lähinnä mietin, että mitähän täällä tulee vastaan, hän kertoo.

Ensimmäisten päivien tunnelma näkyi myös käytävillä. Henkilöstön perehdytysryhmiä kiersi tiloissa, ja ilmassa oli uuden alun tuntua – vielä hieman epätietoisuuttakin.

– Kun tulin sisälle, ajattelin että onpas hienoa. Tosi avaraa, valoisaa ja hygieenistä. Mukavat väritykset. Tuli heti miellyttävä olo.

Siirtyminen vanhalta sairaalalta uuteen sujui hänen mukaansa helposti. Sairaanhoitaja soitti etukäteen ja kysyi, voiko hän tulla tutkimukseen Assiin. Samalla hän sai tarkat ohjeet Assi-bussin aikatauluista ja kulkureitistä pääaulaan.

– Oli selkeää ja kiva opastus. Positiivinen kokemus, että pääsi näin helposti sairaaloiden välillä.

Pientä ihmetystä, mutta henkilökohtainen ohjaus auttoi

Pääaulassa tuli vastaan myös uuden toiminnan ensiaskeleet. – Ilmoittautuminen onnistui itseilmoittautumisautomaatilla, mutta lappua ei tulostunut. Otin näytöstä kuvan ja sain sen jälkeen henkilökohtaisen ohjauksen oikeaan paikkaan. Alussa oli hetken verran epätietoisuutta siitä, minne pitäisi mennä, ja pääaulassa henkilöstö ei vielä tarkasti tiennyt aikataulujen alkamisesta. – Mutta apua sai heti. Se oli tärkeää. Leilan mielestä hyvää opastusta kannattaa jatkaa erityisesti siksi, että uusi ympäristö voi jännittää monia, etenkin iäkkäämpiä asiakkaita.

Kuvantamisen tiloissa tunnelma oli rauhallinen. Vastassa oli neljä ammattilaista. – Otettiin sisälle ja selitettiin toimenpide. Yleensä olen tottunut, että ohjeet tulevat kuulokkeista, mutta nyt ohjeistus olikin selkeästi monitorissa kuvitusten kanssa.

Modernit laitteet, puhtaat tilat ja ammattimainen henkilökunta tekivät vaikutuksen. – Tuli vähän kodinomainen tunne. Mukava tulla.

Kohtaaminen jäi erityisesti mieleen. – Se oli kuin ihminen ihmiselle, ei potilaana. Henkilökunnallekin oli mukavaa saada ensimmäinen asiakas. Erityiskiitoksen Leila antaa sairaanhoitajaopiskelijalle, joka opasti häntä oikeaan paikkaan ja jäi juttelemaan. – Hän oli todella ystävällinen. Se oli tosi kiva juttu.

Kun Leila vertaa kokemusta vanhaan sairaalaan, ero on selvä. – Vanhassa oli pienet osastot. Täällä on enemmän tilaa, avaraa ja valoisaa. Yksityisyyttä on enemmän. On kivempi tulla.

Käynnistä jäi hyvä ja positiivinen olo. – Kaikki oli uutta ja valoisaa. Täällä oli mukava käydä. Voi tulla uudestaankin. Arjen sujuvuuskin yllätti. – Kuvittelin olevani ainakin tunnin, mutta pääsin viidessä minuutissa sisään. Tällainen on helppo sovittaa arkeen, voi käydä vaikka töiden välillä.

Ja mitä hän sanoisi seuraavalle tulijalle?

– Kiva ja valoisa sairaala. Hyvät kulkuyhteydet. Ihmiset otetaan positiivisesti vastaan, ja perille kyllä löytää.