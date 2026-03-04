Ensimmäinen asiakas Assissa: –Valoisa ja kodinomainen tunne tuli heti
4.3.2026 09:27:05 EET | Oma Häme | Artikkeli
Leila Tuori-Laukkonen saapui Assin kuvantamispalveluihin mietteliäin ja odottavin tunnelmin. Hän ei tiennyt vielä tullessaan, että olisi aivan ensimmäinen asiakas uudessa sairaalassa.
– Lähinnä mietin, että mitähän täällä tulee vastaan, hän kertoo.
Ensimmäisten päivien tunnelma näkyi myös käytävillä. Henkilöstön perehdytysryhmiä kiersi tiloissa, ja ilmassa oli uuden alun tuntua – vielä hieman epätietoisuuttakin.
– Kun tulin sisälle, ajattelin että onpas hienoa. Tosi avaraa, valoisaa ja hygieenistä. Mukavat väritykset. Tuli heti miellyttävä olo.
Siirtyminen vanhalta sairaalalta uuteen sujui hänen mukaansa helposti. Sairaanhoitaja soitti etukäteen ja kysyi, voiko hän tulla tutkimukseen Assiin. Samalla hän sai tarkat ohjeet Assi-bussin aikatauluista ja kulkureitistä pääaulaan.
– Oli selkeää ja kiva opastus. Positiivinen kokemus, että pääsi näin helposti sairaaloiden välillä.
Pientä ihmetystä, mutta henkilökohtainen ohjaus auttoi
Pääaulassa tuli vastaan myös uuden toiminnan ensiaskeleet. – Ilmoittautuminen onnistui itseilmoittautumisautomaatilla, mutta lappua ei tulostunut. Otin näytöstä kuvan ja sain sen jälkeen henkilökohtaisen ohjauksen oikeaan paikkaan. Alussa oli hetken verran epätietoisuutta siitä, minne pitäisi mennä, ja pääaulassa henkilöstö ei vielä tarkasti tiennyt aikataulujen alkamisesta. – Mutta apua sai heti. Se oli tärkeää. Leilan mielestä hyvää opastusta kannattaa jatkaa erityisesti siksi, että uusi ympäristö voi jännittää monia, etenkin iäkkäämpiä asiakkaita.
Kuvantamisen tiloissa tunnelma oli rauhallinen. Vastassa oli neljä ammattilaista. – Otettiin sisälle ja selitettiin toimenpide. Yleensä olen tottunut, että ohjeet tulevat kuulokkeista, mutta nyt ohjeistus olikin selkeästi monitorissa kuvitusten kanssa.
Modernit laitteet, puhtaat tilat ja ammattimainen henkilökunta tekivät vaikutuksen. – Tuli vähän kodinomainen tunne. Mukava tulla.
Kohtaaminen jäi erityisesti mieleen. – Se oli kuin ihminen ihmiselle, ei potilaana. Henkilökunnallekin oli mukavaa saada ensimmäinen asiakas. Erityiskiitoksen Leila antaa sairaanhoitajaopiskelijalle, joka opasti häntä oikeaan paikkaan ja jäi juttelemaan. – Hän oli todella ystävällinen. Se oli tosi kiva juttu.
Kun Leila vertaa kokemusta vanhaan sairaalaan, ero on selvä. – Vanhassa oli pienet osastot. Täällä on enemmän tilaa, avaraa ja valoisaa. Yksityisyyttä on enemmän. On kivempi tulla.
Käynnistä jäi hyvä ja positiivinen olo. – Kaikki oli uutta ja valoisaa. Täällä oli mukava käydä. Voi tulla uudestaankin. Arjen sujuvuuskin yllätti. – Kuvittelin olevani ainakin tunnin, mutta pääsin viidessä minuutissa sisään. Tällainen on helppo sovittaa arkeen, voi käydä vaikka töiden välillä.
Ja mitä hän sanoisi seuraavalle tulijalle?
– Kiva ja valoisa sairaala. Hyvät kulkuyhteydet. Ihmiset otetaan positiivisesti vastaan, ja perille kyllä löytää.
Yhteyshenkilöt
Elina Savolainenviestintäpäällikkö (terveydenhuolto, Assi-sairaala)Puh:040 652 3167elina.savolainen@omahame.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Kevennä nyt vähän -kampanja alkaa – pienet teot ratkaisevat painonhallinnassa4.3.2026 08:20:03 EET | Tiedote
Oma Häme, kunnat ja järjestöt kannustavat asukkaita arjen hyvinvointitekoihin.
Useita erikoissairaanhoidon yksiköitä siirtyy Assiin 4.–6.3.20263.3.2026 17:12:24 EET | Tiedote
Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 4.–6.3.2026. Useita erikoissairaanhoidon yksiköitä siirtyy uusiin tiloihin. Muutto voi aiheuttaa lyhyitä katkoksia palveluissa, mutta päivystyshoidon saatavuus varmistetaan. Yksiköiden uusi sijainti ja ajo-ohjeet löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta.
Psykiatrian palvelut muuttavat Assiin 4.3.20263.3.2026 17:07:54 EET | Tiedote
Psykiatrian osastot ja poliklinikat muuttavat Assi-sairaalaan 4.3.2026, ja toiminta käynnistyy asteittain 4.–5.3.2026. Muuton ansiosta yksiköiden hoidon jatkuvuus ja turvallisuus varmistetaan. Assin uusi sijainti tarjoaa saman hoitotason uusissa tiloissa, ja akuuttitoiminta pyritään järjestämään keskeytyksettä.
Aluehallitus päätti organisaatiomuutoksesta – ikäihmisten asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö yhdistyvät3.3.2026 10:30:54 EET | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen vuoden 2025 vuosiraportin ja päätti toimittaa sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Vuosiraporttiin on koottu kattavasti hankkeen eteneminen, kustannukset, hankinnat sekä riskienhallinta. Hankkeen etenemisestä on raportoitu säännöllisesti aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hankkeen ohjausta ja talouden seurantaa. Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen organisaatiorakennetta. Aluehallitus päätti lakkauttaa ikäihmisten palveluista asiakasohjauksen tulosalueen sekä perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista vammaispalveluiden tulosalueen – muutos astuu voimaan 31. maaliskuuta. Samalla päätettiin perustaa 1. huhtikuuta alkaen uusi ikääntyneiden asiakasohjauksen ja vammaissosiaalityön tulosalue, joka sijoittuu perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialalle. Aluehallitus päätti myös perustaa uudelle tulosalueelle tulosaluejohtajan viran. Uuteen tulosalueeseen siirtyy ikäihmis
Omatiimi-toimintamalli käyttöön Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa2.3.2026 13:05:36 EET | Tiedote
Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarjota perheille entistä sujuvampaa, oikea-aikaista ja yhteen sovitettua tukea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme