SOL Palveluiden selvitys työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta on valmistunut

SOL Palveluiden teettämässä riippumattomassa selvityksessä tarkasteltiin työsuhteen keskeisiä prosesseja, kuten henkilöstön perehdytystä ja koulutusta, palkanmaksua ja yhtiön tarjoamia kanavia väärinkäytösten ilmoittamiseen. Selvitys toteutettiin loka–joulukuussa 2025. Työntekijöille ja toimihenkilöille lähetettiin kysely työelämäkäytännöistä SOLilla, työntekijöitä ja hallinnon edustajia haastateltiin ja relevantti dokumentaatio käytiin läpi. Anonyymi kysely lähti 5 212 SOL Palveluiden työntekijälle, joista vastasi 31 % eli 1 618 työntekijää. Lisäksi tehtiin pistemäisiä tarkistuksia ohjeiden noudattamisen arvioimiseksi. Selvityksen tuotti Code of Conduct Company.



Selvityksen neljä keskeistä löydöstä olivat: hallinnolliset rakenteet eivät ehkäise työperäisen hyväksikäytön riskejä riittävän tehokkaasti, esihenkilöiden laaja päätösvalta työvuoroista, -kohteista ja palkanmaksusta lisää riskiä hyväksikäytölle ja väärinkäytöksille, väärinkäytösten ilmoittamiskäytännöt ovat olleet aiemmin osin puutteelliset ja henkilöstön monikulttuurisuuteen liittyviä erityispiirteitä ei ole huomioitu riittävällä tasolla eri prosesseissa.



Selvityksen päähavaintoihin liittyvinä korjaavina toimina SOL Palvelut muun muassa uudistaa HR-järjestelmäänsä ja -prosesseja sekä kehittää sähköisiä järjestelmiä, jotka takaavat tiedon jakamisen työntekijöille tasapuolisesti ja keskitetysti. Esihenkilöiden osaamista kasvatetaan monikulttuurisessa työympäristössä toimimisesta, työperäisen hyväksikäytön estämisestä ja työntekijöiden oikeuksista. Lisäksi esihenkilöiden kannustinjärjestelmään sisällytetään sosiaalisen vastuun osa-alueita. Myös työntekijöiden koulutusten ja ohjeiden kielivalikoimaa lisätään. Väärinkäytösten ilmoittamiskäytäntöjä parannetaan, ilmoituskanavista viestitään enemmän ja whistleblowing-ilmoituskanavan kielivalikoimaa lisätään. SOLissa 18 vuotta toiminutta monikulttuurisen kehitysryhmän toimintaa kehitetään.



Selvityksessä tutkittiin kynnysrahailmiön esiintymistä SOL Palveluissa. Kyselyssä 21 työntekijää kertoi, että heiltä oli pyydetty rahaa SOLin työpaikasta tai työpaikan säilymisestä. Kuusi työntekijää (0,4 % vastaajista) ilmoitti maksaneensa tai olevansa edelleen velkaa SOLin työpaikasta. Vastaajat olivat maksaneet SOLissa työskentelevälle henkilölle tai ulkopuoliselle taholle useimmiten alle 1000 euroa. Kuusi työntekijää ilmoitti maksaneensa jollekin muulle työnantajalle aiemmasta työpaikasta, useimmiten alle 1000 euroa.



SOL ryhtyy aina välittömiin toimiin, mikäli saa perusteltua epäilyä kynnysrahoista tai muunlaisesta rikollisesta toiminnasta. SOL on vienyt vuoden 2025 aikana poliisitutkintaan kaksi tapauskokonaisuutta, joista se sai perusteltua näyttöä kynnysrahojen maksamisesta. SOLilla ei ole tiedossa, että poliisilla olisi käynnissä yhtään aktiivista tutkintaa, jossa SOLia tai SOLiin työsuhteessa olevaa henkilöä epäiltäisiin kynnysrahan ottamisesta.



Yhtiö linjasi viime syksynä, ettei se toistaiseksi osallistu työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan hakuprosesseihin. Kaikki työntekijöiden rekrytoinnit on viime syksystä lähtien keskitetty HR-tiimille ja ne tehdään sähköisen järjestelmän kautta. Prosessiin on myös lisätty kontrollipisteitä, jossa selvitetään, onko työnhakija joutunut maksamaan laittomia maksuja. SOL on jo aiemmin ohjeistanut perehdytyksissä ja säännöissään, että kynnysrahojen periminen on laitonta. Viestintää, koulutusta, kontrolleja sekä viranomais- ja järjestöyhteistyötä kynnysrahailmiön kitkemiseksi jatketaan.



Selvityksessä tutkittiin myös työntekijöiden kokemusta heidän oikeuksiensa toteutumisesta sekä työhyvinvoinnista. Vastanneista työntekijöistä (n. 1618) 83 % koki voivansa hyvin työpaikalla, 96 % kertoi ymmärtävänsä työtehtävänsä ja vastuunsa ja 91 % kertoi ymmärtävänsä omat oikeutensa. Vastaajista 72 % tietää kenelle ja miten voi kertoa huolista ja kokee, että voi ilmaista mielipiteensä vapaasti töissä ilman pelkoa seurauksista. Vastanneista 75 % koki voivani kertoa huolista työpaikalla ja 73 % koki, että huolenaiheet otetaan vakavasti ja että työpaikalla puututaan epäasialliseen toimintaan.



Kyselyssä kysyttiin myös työvuoroista ja palkkauksesta. Vastanneista työntekijöistä 86 % koki, että on saanut työvuoroja luvatusti ja 81 % on saanut oikean määrän palkkaa työtunteihin tai sopimukseen verrattuna. Työntekijöistä 13 % kertoi palkanmaksun haasteista; työntekijä ei tiedä miten palkka määräytyy tai ymmärrä palkkalaskelmaa, palkka ei ole vastannut sovittua tuntimäärää tai tuntipalkkaa, tai henkilö kertoi tehneensä enemmän työtunteja kuin mistä hänelle on maksettu.



SOL on tehnyt palkanmaksun oikeellisuuden varmistamiseksi paljon viime vuosina. Tällä hetkellä 99,2 % palkoista maksetaan kerralla oikein. SOL tulee entisestään parantamaan palkanmaksun luotettavuutta muun muassa sähköisen työajanseurantajärjestelmän avulla, kouluttamaan esihenkilöitä ja perehdyttämään työntekijöitä edelleen palkan muodostuksesta sekä paneutumaan palkkavirheiden juurisyihin.



SOL on koonnut työperäistä hyväksikäyttöä ehkäisevät toimet toimintaohjelmaksi, jonka etenemistä seurataan. Ohjelma on osa SOLin ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitetta.



