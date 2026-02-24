Vakuuttamattomasta ajoneuvosta pahimmillaan tuhansien eurojen lasku, helppo muistisääntö auttaa

Vältä sudenkuopat autokaupoilla – sekä ostajalla että myyjällä riski ylimääräisiin maksuihin 24.2.2026 06:11:00 EET | Tiedote

Ajoneuvon vaihtaessa omistajaa on oltava tarkkana, ettei joudu maksamaan turhia ylimääräisiä maksuja. Jos liikennevakuutus unohtuu, seurauksena on vakuuttamattomuusmaksu, eli maksu ajalta, jolloin ajoneuvolla ei ole ollut vakuutusta. Laiminlyönti on usein vahinko, ja johtuu siitä, että vakuutus on otettu liian myöhään.