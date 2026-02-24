Vakuuttamattomasta ajoneuvosta pahimmillaan tuhansien eurojen lasku, helppo muistisääntö auttaa
5.3.2026 06:11:00 EET | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote
Jos liikennevakuutettava rekisteröity ajoneuvo on pitkään ilman vakuutusta, seurauksena voi olla jopa yli kymmenen tuhannen euron maksu. Useimmin vakuuttamattomuusaika on kuitenkin vain muutamia päiviä, jolloin maksukin jää alle sadan euron. Vuonna 2025 vakuuttamattomuusmaksu määrättiin yli 30 000 ajoneuvolle.
Rekisteröity ajoneuvo tulee aina vakuuttaa. Jos vakuutus unohtuu esimerkiksi oston yhteydessä, seurauksena on vakuuttamattomuusmaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat vakuuttamattomuusajan lisäksi ajoneuvoluokittain tehtävät riskilaskelmat. Vakuutusyhtiön mahdollisia bonuksia ei huomioida, vaan maksu määräytyy kaikille samojen periaatteiden mukaan.
Suurimmillaan vakuuttamattomuudesta voi kertyä useiden tuhansien eurojen lasku. Yli 5 000 euron maksuja kertyi viime vuonna 300 ajoneuvolle. Kaikkein suurimmista maksuista lähes kaksi kolmannesta kohdistuu moottoripyöriin, joiden vakuutusmaksut ovat tyypillisesti esimerkiksi henkilöautoa suuremmat. Valtaosa maksuista on kuitenkin alle 500 euroa.
- Suuret maksut ovat tyypillisesti pitkään vakuuttamatta olleita ajoneuvoja. Isojen laskujen kohdalla kyse on usein tietämättömyydestä – ei ole ymmärretty, että rekisteröity ajoneuvo pitää vakuuttaa, vaikka se seisoisi tallissa korjattavana. Näissä tapauksissa ajoneuvolle kannattaa tehdä liikennekäytöstä poisto, joka katkaisee vakuuttamisvelvollisuuden, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen neuvoo.
Vuonna 2025 vakuuttamattomuusmaksu määrättiin noin 32 000 ajoneuvolle. Niistä yli puolet oli ollut vakuuttamatta enintään viikon. Tällaisille ajoneuvoille määrättävä maksu on yleensä 70 euroa, mikä on minimimaksu henkilöauton lyhyestä, alle viikon kestäneestä vakuuttamattomuusajasta. Pisimmillään ajoneuvoja on ollut vakuuttamatta vuosikausia. Vakuuttamattomuusmaksua peritään kuitenkin vain kuluvalta ja viideltä aiemmalta kalenterivuodelta.
Helppo muistisääntö auttaa taklaamaan unohduksia
Vakuutus jää useimmin hoitamatta henkilöautoilta, onhan niitä myös liikenteessä selvästi eniten. Seuraavaksi eniten vakuuttamatta jää kevyitä perävaunuja ja pakettiautoja. Muistisääntönä voi pitää rekisterikilpeä: kaikki kilvelliset ajoneuvot tulee vakuuttaa.
- Perävaunujen kohdalla hämmennystä voi aiheuttaa se, ettei niissä ole moottoria. Rekisterikilpi on kuitenkin hyvä huomion herättäjä – jos ajoneuvossa on kilpi, se kuuluu myös vakuuttaa, Korhonen sanoo.
Myös osa kilvettömistä ajoneuvoista kuuluu vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Tällöin käytössä on lukuun 25 perustuva muistisääntö: jos moottoroidun liikkumisvälineen paino ylittää 25 kg tai nopeus 25 km/h, sille tulee hankkia liikennevakuutus.
