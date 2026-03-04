Palveluiden järjestäminen -lautakunta 3.3.2026

4.3.2026 10:07:17 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 3.3.2026. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten kohdentaminen vuosina 2026- 2029 


Lautakunta päätti järjestöavustusten kohdentamisesta vuodelle 2026. Myöntämisen painopisteet ovat: 

  1. - Lapset ja nuoret: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. 
  2. - Työikäiset: Tuki vanhemmuuden ja arjen haasteisiin sekä sosiaalisen haavoittuvuuden ehkäisy. 
  1. - Ikääntyneet: Turvallisen arjen, yhteisöllisyyden ja hyvän toimintakyvyn edistäminen. 

Järjestöavustusten myöntämisperiaatteet palautettiin uudelleen valmisteluun. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvolasuunnitelma vuosille 2026–2029 


Lautakunta päätti esittää teknisten korjausten jälkeen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteen mukaisen alueellisen neuvolasuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä. 

Suunnitelma kokoaa yhteen neuvolapalvelujen keskeiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kehittämiskohteet sekä määrittelee neuvolatoiminnan roolin osana lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. 

 Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Nämnden för ordnande av tjänster 3.3.4.3.2026 10:10:33 EET | Pressmeddelande

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte tisdagen 3.3.2026. Inriktning av Östra Nlands välfärdsområdes organisationsbidrag under åren 2026- 2029 Nämnden för ordnande av tjänster beslutade om prioriteringarna av organisationsbidragen för år 2026. Prioriteringarna är: 1. Barn och unga: Förebygga marginalisering bland unga 2. Personer i arbetsför ålder: Stöd i föräldraskapets utmaningar 3. Äldre: Främja en trygg vardag för äldre och stöda en god funktionsförmåga Principerna för beviljande av organisationsbidrag återfördes till ny beredning. Rådgivningsbyråplan för Östra Nylands välfärdsområde 2026–2029 Nämnden för ordnande av tjänster beslutade efter tekniska korrigeringar att föreslå åt välfärdsområdesstyrelsen och vidare till välfärdsområdesfullmäktige att den bifogade regionala rådgivningsplanen 2026–2029 godkänns. Planen sammanfattar de centrala målen, verksamhetsprinciperna och utvecklingsobjekten för rådgivningsbyråtjänsterna samt definier

