Palveluiden järjestäminen -lautakunta 3.3.2026
4.3.2026 10:07:17 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 3.3.2026.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten kohdentaminen vuosina 2026- 2029
Lautakunta päätti järjestöavustusten kohdentamisesta vuodelle 2026. Myöntämisen painopisteet ovat:
- - Lapset ja nuoret: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy.
- - Työikäiset: Tuki vanhemmuuden ja arjen haasteisiin sekä sosiaalisen haavoittuvuuden ehkäisy.
- - Ikääntyneet: Turvallisen arjen, yhteisöllisyyden ja hyvän toimintakyvyn edistäminen.
Järjestöavustusten myöntämisperiaatteet palautettiin uudelleen valmisteluun.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvolasuunnitelma vuosille 2026–2029
Lautakunta päätti esittää teknisten korjausten jälkeen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteen mukaisen alueellisen neuvolasuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä.
Suunnitelma kokoaa yhteen neuvolapalvelujen keskeiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kehittämiskohteet sekä määrittelee neuvolatoiminnan roolin osana lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta.
Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
Avainsanat
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
Nämnden för ordnande av tjänster 3.3.4.3.2026 10:10:33 EET | Pressmeddelande
Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte tisdagen 3.3.2026. Inriktning av Östra Nlands välfärdsområdes organisationsbidrag under åren 2026- 2029 Nämnden för ordnande av tjänster beslutade om prioriteringarna av organisationsbidragen för år 2026. Prioriteringarna är: 1. Barn och unga: Förebygga marginalisering bland unga 2. Personer i arbetsför ålder: Stöd i föräldraskapets utmaningar 3. Äldre: Främja en trygg vardag för äldre och stöda en god funktionsförmåga Principerna för beviljande av organisationsbidrag återfördes till ny beredning. Rådgivningsbyråplan för Östra Nylands välfärdsområde 2026–2029 Nämnden för ordnande av tjänster beslutade efter tekniska korrigeringar att föreslå åt välfärdsområdesstyrelsen och vidare till välfärdsområdesfullmäktige att den bifogade regionala rådgivningsplanen 2026–2029 godkänns. Planen sammanfattar de centrala målen, verksamhetsprinciperna och utvecklingsobjekten för rådgivningsbyråtjänsterna samt definier
Lättare att få hjälp: Familjecentret får rådgivnings- och handledningsteam och socialjouren förnyas den 2 mars 20262.3.2026 06:30:00 EET | Pressmeddelande
Socialservicen vid Östra Nylands välfärdsområde omorganiseras. Familjecentrets rådgivnings- och handledningsteam Nokka kommer igång med verksamheten och samtidigt integreras socialjourens tjänster i social- och krisjouren. Ändringarna träder i kraft 2.3.2026.
Apua helpommin: Perhekeskuksen neuvonta- ja ohjaustiimin toiminta käynnistyy ja sosiaalipäivystys uudistuu 2.3.20262.3.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden organisaatio uudistuu. Perhekeskuksen neuvonta- ja ohjaustiimi ”Nokka” aloittaa toimintansa ja samalla sosiaalipäivystyspalvelut yhdistetään osaksi sosiaali- ja kriisipäivystystä. Muutokset tulevat voimaan 2.3.2026.
Östra Nylands välfärdsområde har tilldelats märket Hyvän mielen työpaikka för andra gången25.2.2026 07:45:46 EET | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde har fått ett betydande erkännande för sitt engagemang för att främja personalens psykiska hälsa för andra gången. Märket Hyvän mielen työpaikka, det vill säga Må bra av jobbet, beviljas organisationer som aktivt utvecklar goda rutiner och som främjar ett arbetsliv där man mår väl.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnettiin Hyvän mielen työpaikka -merkki toistamiseen25.2.2026 07:41:58 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on toistamiseen saavuttanut merkittävän tunnustuksen sitoutumisestaan henkilöstönsä mielenterveyden edistämiseen. Hyvän mielen työpaikka -merkki myönnetään organisaatioille, jotka aktiivisesti kehittävät mieliystävällisiä käytäntöjä ja edistävät hyvinvoivaa työelämää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme