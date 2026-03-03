THL:n oikeuslääkintäyksikön uudisrakennus valmistui Ouluun - vähähiilinen rakennus tukee sujuvaa ja turvallista toimintaa
5.3.2026 08:00:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama THL:n uusi oikeuslääketieteellisiin ruumiinavauksiin tarkoitettu uudisrakennus on valmistunut Oulun Ruskonselkään. Kaikki THL:n oikeuslääketieteellisen ruumiinavaustoiminnan tilat on tämän hankkeen myötä uudistettu. Kaksikerroksinen, noin 2 400 neliömetrin laajuinen rakennus palvelee THL:n Pohjois-Suomen oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia.
Rakennus on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisia toiminnallisia, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia. Tilat sisältävät ruumiinavaustilat, toimistotilat, omaisten tilat sekä tekniset tilat. Suunnittelun lähtökohtina ovat toimineet valtion toimitilastrategia sekä THL:n toimitilastrategia.
THL on yhteistyössä Senaatin kanssa uudistanut kaikki oikeuslääketieteellisen ruumiinavaustoimintansa tilat vuoden 2010 jälkeen oikeuslääketieteellisen toiminnan siirryttyä sen vastattavaksi.
”Oulun uudisrakennus on tämän viiden toimitilan kokonaisuuden viimeinen hanke. Uudistukset ovat olleet välttämättömiä vanhojen tilojen tultua käyttöikänsä päähän. Hankkeiden yhteydessä on ollut mahdollista myös lisätä vainajien säilytyspaikkoja, joista on pulaa valtakunnallisesti. Oulun hankkeessa on hyödynnetty aikaisemmista hankkeista saatuja oppeja toiminnallisten ratkaisujen toteuttamisessa”, toteaa THL:n työympäristöjohtaja Meri Louhi.
Rakennushankkeessa on panostettu erityisesti toiminnan sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Uudet tilaratkaisut parantavat logistiikkaa siten, että tavaroiden ja vainajien kuljetus sekä henkilöstön liikkuminen rakennuksessa ja piha-alueella on sujuvaa. Samalla myös henkilöstön työturvallisuus paranee. Uudisrakennus vahvistaa kansalaisten oikeusturvan toteutumista ja varmistaa alueellisesti kattavat oikeuslääketieteelliset palvelut.
”Olemme suunnitelleet uudet toimitilat tiiviissä yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Rakennushankkeessa on huomioitu myös erityisvaatimukset talotekniikassa ja järjestelmien huollettavuudessa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Arttu Niemikorpi.
Rakennushankkeen urakoitsijan toimi Hartela.
”Oikeuslääketieteen yksikkö on teknisesti ja toiminnallisesti vaativa kohde. Toteutimme rakennuksen tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa, jotta tilat tukevat sujuvaa ja turvallista työskentelyä. Olemme tyytyväisiä siihen, että pystyimme pienentämään rakennuksen hiilijalanjälkeä energiaratkaisujen ja materiaalivalintojen avulla”, toteaa Hartelan liiketoimintajohtaja Hanna Marttila.
Rakentamisen hiilijalanjälki 37 % alle verrokin ja kustannusarvio alittui
Senaatti-kiinteistöjen tavoitteiden mukaan rakennus on toteutettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiinteistön lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä ja katolle asennettu aurinkovoimala tuottaa uusiutuvaa energiaa kiinteistön käyttöön. Kokonaisratkaisun ansiosta rakennushankkeen hiilijalanjälki on 37 prosenttia pienempi kuin tavanomaisessa vastaavassa rakentamisessa. Päästövähennykset syntyvät energiatehokkuudesta, hybridilämmitysjärjestelmästä sekä puurakenteisesta toimistosiivestä. Kohde on yksi Senaatti-kiinteistöjen vähähiilisimmistä uudisrakennushankkeista.
Kokonaiskustannukset olivat noin 12,9 miljoonaa euroa (alv 0 %), mikä Arttu Niemikorpisen mukaan alitetaan.
THL:n Oulun oikeuslääkinnän toimipisteen tilat sijaitsivat aiemmin Kontinkankaalla valtion ulkopuolisissa tiloissa. Uudisrakennukseen päädyttiin, koska nykyiset tilat olisivat vaatineet peruskorjauksen ja myös tiloihin kohdistuneet vaatimukset ovat tiukentuneet. THL ottaa uudet tilat käyttöönsä maaliskuun 2026 aikana.
